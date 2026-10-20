Il 5 ottobre 2026 porta un aggiornamento significativo per chi segue da vicino il prezzo energia elettrica ottobre: il PUN (Prezzo Unico Nazionale) si attesta a 0,21009 €/kWh (pari a 210,09 €/MWh), segnando un nuovo rialzo sul mercato all’ingrosso italiano. Parallelamente, il gas tutelato registra un incremento del 22,8% rispetto ad agosto, portandosi a 0,84 €/Smc nel mese di settembre. Due movimenti distinti, ma entrambi nella stessa direzione: verso l’alto.

Che cos’è il PUN e perché conta per le bollette

Il Prezzo Unico Nazionale è l’indice di riferimento del mercato elettrico all’ingrosso italiano, calcolato e pubblicato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici). Non è il prezzo che il consumatore finale paga in bolletta, ma è il parametro base da cui derivano le tariffe per chi è nel mercato tutelato e, indirettamente, una bussola per chi ha contratti indicizzati nel mercato libero.

Quando il PUN sale, l’effetto si trasmette con tempi diversi a seconda del tipo di contratto:

Mercato tutelato: le variazioni vengono recepite attraverso gli aggiornamenti periodici stabiliti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

le variazioni vengono recepite attraverso gli aggiornamenti periodici stabiliti da (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Mercato libero indicizzato: il PUN entra direttamente nel calcolo della bolletta, spesso su base mensile o addirittura oraria.

il PUN entra direttamente nel calcolo della bolletta, spesso su base mensile o addirittura oraria. Mercato libero a prezzo fisso: il valore di giornata non ha impatto immediato, ma orienta i rinnovi contrattuali futuri.

Con 0,21009 €/kWh, il PUN del 5 ottobre si posiziona su livelli che meritano attenzione, soprattutto per le famiglie e le piccole imprese ancora ancorate a tariffe variabili.

→ Leggi anche: Energia elettrica e gas: PUN a 0,192 €/kWh e prezzo tutelato ARERA a 0,84 €/Smc a settembre 2026

Il prezzo energia elettrica ottobre nel contesto del mercato del gas

L’aggiornamento del 5 ottobre non riguarda solo l’elettricità. Il PSV (Punto di Scambio Virtuale), l’indice di riferimento per il gas naturale sul mercato all’ingrosso italiano, si attesta a 0,82916 €/Smc nella stessa giornata. Un valore che va letto insieme ai dati del gas tutelato: ARERA ha fissato il prezzo del gas per il servizio di tutela a 0,84 €/Smc per il mese di settembre, con un aumento del 22,8% rispetto ad agosto.

Questo scarto tra PSV (0,82916 €/Smc) e prezzo tutelato di settembre (0,84 €/Smc) è fisiologico: il prezzo tutelato incorpora anche componenti di distribuzione, commercializzazione e oneri di sistema che il solo indice all’ingrosso non include.

Un aumento del 22,8% in un solo mese sul gas è una variazione rilevante. Per capire l’impatto concreto: una famiglia tipo con consumi annui intorno ai 1.400 Smc si trova a fronteggiare una spesa mensile per la materia prima gas sensibilmente più alta rispetto all’estate. Chi riscalda casa con caldaia a gas e non ha ancora rivisto la propria offerta contrattuale dovrebbe valutare con attenzione il proprio posizionamento.

Come leggere questi indici: PUN e PSV a confronto

PUN e PSV sono due strumenti distinti, ma con una funzione comune: fotografare il costo della materia prima energetica nel mercato italiano in un dato momento. Ecco le differenze principali:

→ Leggi anche: Energia elettrica e gas: prezzi in rialzo a ottobre 2026 (PUN 0,376 €/kWh, PSV 0,788 €/Smc)

PUN — si riferisce all’energia elettrica, è calcolato come media ponderata dei prezzi nelle diverse zone geografiche italiane (Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Sicilia, Sardegna). Pubblicato quotidianamente dal GME.

— si riferisce all’energia elettrica, è calcolato come media ponderata dei prezzi nelle diverse zone geografiche italiane (Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Sicilia, Sardegna). Pubblicato quotidianamente dal GME. PSV — si riferisce al gas naturale, rappresenta il prezzo di scambio virtuale sulla piattaforma italiana. È l’equivalente gas del PUN, con aggiornamento anch’esso frequente.

Entrambi gli indici vengono monitorati da ARERA per la definizione delle condizioni economiche del servizio di tutela. Per chi vuole seguire l’evoluzione dei prezzi energia elettrica ottobre in tempo reale, il sito ufficiale di ARERA è il punto di riferimento istituzionale: www.arera.it.

Cosa significa per chi ha un contratto indicizzato

Con il PUN a 0,21009 €/kWh, i titolari di contratti luce indicizzati al mercato orario o mensile vedranno questo valore riflettersi direttamente nelle voci di costo della prossima bolletta. Non è un dato neutro: rispetto ai minimi registrati in alcune giornate estive, il livello attuale segnala una ripresa della pressione sui prezzi all’ingrosso.

Per chi è ancora nel mercato tutelato dell’elettricità — servizio che ARERA ha progressivamente ridimensionato negli ultimi anni, con la transizione verso il Servizio a Tutele Graduali — le variazioni del PUN influenzano il calcolo della componente energia nella bolletta trimestrale.

Chi invece ha scelto un contratto a prezzo fisso nel mercato libero non subisce variazioni immediate, ma deve tenere presente che alla scadenza del contratto le condizioni di rinnovo rifletteranno i livelli di mercato attuali. Con il gas a +22,8% rispetto ad agosto e l’elettricità che risale verso quota 0,21 €/kWh, negoziare un buon fisso prima della stagione invernale rimane una mossa concreta da valutare.

I dati del 5 ottobre confermano che l’autunno 2026 si apre con un mercato energetico in tensione su entrambi i fronti: chi ha ancora tempo per rivedere il proprio contratto — sia luce che gas — farebbe bene a farlo prima che i prezzi all’ingrosso si consolidino ulteriormente sui livelli attuali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.