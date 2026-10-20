Pagare un canone mensile per tenere i propri soldi fermi in banca è una spesa che sempre più italiani rifiutano di accettare — e il mercato ha risposto. Nel 2026 l’offerta di conto corrente online zero spese è più ricca che mai, ma proprio l’abbondanza di proposte rende la scelta complicata. Canone gratuito, bonifici inclusi, carta di debito senza costi, interessi attivi: non tutti i conti “a zero spese” garantiscono le stesse condizioni, e capire dove si nascondono i costi residui è il primo passo per scegliere bene.

Cosa significa davvero “zero spese”

La dicitura zero spese non ha una definizione legale univoca. In linea generale indica l’assenza di canone mensile fisso, ma non necessariamente l’assenza totale di commissioni. Alcuni conti eliminano il canone ma applicano costi sui bonifici istantanei; altri includono tutto, ma solo per i primi dodici mesi; altri ancora subordinano la gratuità al domicilio dello stipendio o al raggiungimento di una soglia minima di operazioni mensili.

Prima di aprire qualsiasi conto, conviene verificare almeno questi cinque voci:

Canone mensile o annuale — deve essere zero in modo permanente, non promozionale

— deve essere zero in modo permanente, non promozionale Costo dei bonifici SEPA ordinari e istantanei

Imposta di bollo — pari a 34,20 euro annui se la giacenza media supera i 5.000 euro (si applica per legge a tutti i conti italiani)

— pari a se la giacenza media supera i 5.000 euro (si applica per legge a tutti i conti italiani) Costo della carta di debito o prepagata

Condizioni per mantenere la gratuità (accredito stipendio, soglia di spesa, ecc.)

L’imposta di bollo è l’unica voce che nessuna banca può eliminare: è un tributo statale, non una commissione bancaria. Tutti gli altri costi, invece, sono negoziabili e variano sensibilmente da istituto a istituto.

Il panorama dei principali conti a zero spese in Italia nel 2026

Il mercato italiano conta oggi un numero significativo di banche e fintech che offrono conti correnti online senza canone. Tra i nomi più presenti nelle comparazioni indipendenti figurano Revolut, ING, Banca Widiba, Hype, Webank e Crédit Agricole Italia, ciascuno con un profilo di offerta diverso — alcuni più orientati ai giovani e ai viaggiatori, altri alle famiglie o a chi cerca rendimento sulla liquidità.

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Due proposte si distinguono per caratteristiche verificabili e concrete. BBVA propone un conto corrente a zero spese che include un tasso di interesse annuo del 4% sulla liquidità depositata — una componente rara nei conti correnti tradizionali, che di norma non remunerano il saldo. Credem ZERO, invece, punta sulla gratuità del canone mensile abbinata a una promozione attiva fino al 30 novembre: chi apre il conto entro quella data riceve un buono Amazon.it del valore di 200 euro. Si tratta di un incentivo all’apertura, non di una caratteristica strutturale del prodotto, ma per chi stava già valutando il passaggio rappresenta un vantaggio concreto.

Queste due proposte illustrano bene i due modelli prevalenti sul mercato: il conto che compete sul rendimento della liquidità e il conto che compete sulle promozioni di ingresso. Nessuno dei due è intrinsecamente superiore — dipende dall’uso che si fa del conto e da quanto si tiene mediamente depositato.

Come confrontare le offerte senza perdersi

Affidarsi a un unico parametro — il canone zero — è il modo più rapido per fare una scelta sbagliata. Un approccio più solido prevede di simulare il proprio profilo di utilizzo reale e applicarlo a ciascuna offerta.

Un metodo pratico in quattro passaggi:

Calcola quanti bonifici fai al mese — se sono molti e vuoi che siano gratuiti, verifica che il conto li includa davvero senza limiti Stima la giacenza media — se supera i 5.000 euro, l’imposta di bollo scatterà comunque; se supera determinate soglie, un conto con interessi attivi come quello di BBVA diventa più conveniente Valuta le condizioni di mantenimento — alcuni conti gratuiti lo rimangono solo con l’accredito dello stipendio; se non hai questa possibilità, verifica l’alternativa Considera i servizi accessori — prelievi gratuiti agli ATM, carta di credito abbinata, app di gestione del budget: spesso fanno la differenza nell’uso quotidiano

Per confrontare le condizioni economiche in modo strutturato, il comparatore del Sole 24 Ore permette di filtrare i conti per profilo di utilizzo e visualizzare il costo annuo effettivo stimato — uno strumento utile per andare oltre il semplice canone zero.

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I costi nascosti che nessuno ti segnala subito

Anche nei conti strutturalmente gratuiti esistono voci che emergono solo leggendo il foglio informativo precontrattuale, il cosiddetto documento di sintesi. Alcune delle più frequenti:

Commissione sui bonifici istantanei — spesso esclusi dalla gratuità anche quando i bonifici ordinari sono inclusi

— spesso esclusi dalla gratuità anche quando i bonifici ordinari sono inclusi Costo per operazioni allo sportello fisico — le banche online che mantengono filiali possono applicare tariffe elevate per le operazioni in presenza

— le banche online che mantengono filiali possono applicare tariffe elevate per le operazioni in presenza Spese per estratto conto cartaceo — quasi sempre evitabili scegliendo la versione digitale, ma non automaticamente azzerate

— quasi sempre evitabili scegliendo la versione digitale, ma non automaticamente azzerate Commissioni sui prelievi esteri — rilevanti per chi viaggia spesso fuori dall’area euro

— rilevanti per chi viaggia spesso fuori dall’area euro Costo di chiusura del conto — alcune banche applicano una commissione se si chiude il rapporto entro un certo periodo dall’apertura

Il documento di sintesi è disponibile sul sito di ogni banca prima della firma del contratto ed è obbligatorio per legge. Leggerlo integralmente richiede dieci minuti, ma evita sorprese nei dodici mesi successivi.

Quando ha senso cambiare banca adesso

Il momento migliore per valutare un passaggio è quando la propria banca attuale ha aumentato il canone, ha introdotto nuove commissioni o semplicemente non offre più servizi adeguati alle proprie abitudini digitali. La portabilità del conto corrente in Italia è garantita dalla normativa europea: la banca di destinazione è tenuta ad assistere il cliente nel trasferimento dei pagamenti ricorrenti e degli accrediti, entro tempi definiti.

Chi riceve lo stipendio o la pensione in accredito può comunicare il nuovo IBAN al datore di lavoro o all’ente previdenziale in qualsiasi momento dell’anno — non è necessario aspettare scadenze particolari. L’unica accortezza è mantenere attivo il vecchio conto per qualche settimana dopo il passaggio, il tempo necessario perché tutte le domiciliazioni vengano aggiornate.

Scegliere un conto corrente online zero spese non significa necessariamente scegliere il primo che compare in una lista: significa trovare quello che azzera i costi reali del proprio utilizzo quotidiano. La promozione da 200 euro di Credem o il 4% di BBVA possono essere ottimi punti di partenza, ma il confronto andrebbe sempre completato con una lettura del documento di sintesi — perché è lì, non nelle campagne pubblicitarie, che si trova la vera struttura del conto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.