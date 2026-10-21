Dal 1° gennaio 2027 le cartelle esattoriali rate 2027 si estendono fino a 96 rate mensili. Scopri come cambia la rateizzazione e chi può beneficiarne.

Dal 1° gennaio 2027 cambia il modo in cui i contribuenti italiani possono gestire i debiti con il fisco. Le nuove regole sulle cartelle esattoriali rate 2027 portano un ampliamento concreto dei termini di pagamento, con la possibilità di spalmare il debito su un arco temporale più lungo rispetto a quanto consentito oggi. Per chi si trova a dover fare i conti con una cartella esattoriale, capire come funziona il nuovo meccanismo — e come si confronta con quello attuale — è il primo passo per gestire la situazione nel modo più conveniente possibile.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027: il numero massimo di rate

Il cambiamento più rilevante riguarda il numero massimo di rate mensili concedibili. Fino al 31 dicembre 2026, il sistema vigente consente di rateizzare i debiti fiscali fino a un massimo di 84 rate mensili, equivalenti a sette anni di pagamenti dilazionati. A partire dal 1° gennaio 2027, questo limite sale a 96 rate mensili, cioè otto anni.

Un anno in più può sembrare poco, ma nella pratica fa una differenza sensibile. Su un debito di importo rilevante, dodici rate aggiuntive significano rate mensili più basse, un impatto minore sul flusso di cassa mensile e una maggiore sostenibilità del piano di rientro nel tempo. Per famiglie, lavoratori autonomi e piccole imprese che si trovano in difficoltà economica, questa flessibilità può essere determinante.

Le modifiche trovano la loro base normativa nel Decreto Legislativo n. 110/2024 e nel successivo Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2024, che hanno ridisegnato in modo progressivo il sistema di rateizzazione delle cartelle esattoriali, con un’entrata a regime fissata all’inizio del 2027.

Chi può accedere e per quali importi

Le nuove regole si applicano ai debiti fino a 120.000 euro. Questa soglia è la stessa già prevista dal sistema attuale: non cambia il perimetro di chi può accedere alla rateizzazione semplificata, ma si amplia la durata massima del piano. È un dettaglio importante, perché significa che la platea dei beneficiari rimane sostanzialmente la stessa — non si tratta di una misura riservata a categorie specifiche o a situazioni di particolare disagio economico documentato.

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A gestire l’intera procedura è, come oggi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), l’ente pubblico che amministra la riscossione dei tributi per conto dello Stato. È a ADER che il contribuente deve rivolgersi per presentare la domanda di rateizzazione, sia attraverso i canali digitali che presso gli sportelli fisici.

Per i debiti che superano la soglia dei 120.000 euro, le condizioni di accesso e i termini massimi seguono regole differenti, che rimangono al di fuori del perimetro di questa specifica novità normativa.

Come si confronta con il sistema precedente

Per capire la portata della novità, vale la pena mettere a confronto i due regimi in modo diretto.

Sistema 2025-2026: massimo 84 rate mensili (7 anni) per debiti fino a 120.000 euro.

massimo 84 rate mensili (7 anni) per debiti fino a 120.000 euro. Sistema dal 1° gennaio 2027: massimo 96 rate mensili (8 anni) per debiti fino a 120.000 euro.

Due strumenti diversi per gestire lo stesso problema, ma con un punto in comune: entrambi puntano a rendere il debito fiscale sostenibile nel tempo, evitando che il contribuente cada in una situazione di inadempienza totale. La logica del legislatore è chiara: un piano di rientro più lungo aumenta la probabilità che il debito venga effettivamente onorato, riducendo il rischio di insolvenza e alleggerendo il carico sulle procedure esecutive.

Questo approccio graduale — prima 84, poi 96 rate — riflette una tendenza più ampia nella politica fiscale italiana degli ultimi anni: preferire la dilazione controllata all’esecuzione forzata, che è costosa per entrambe le parti.

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Come presentare la domanda di rateizzazione

La procedura per accedere alla rateizzazione delle cartelle esattoriali segue passi ben definiti, indipendentemente dal regime applicabile:

Verifica del debito: accedere al proprio fascicolo tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per controllare l’importo totale dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni. Presentazione della domanda: la richiesta può essere inoltrata online tramite l’area riservata del sito ADER, oppure di persona allo sportello. Per i debiti entro la soglia dei 120.000 euro, la procedura è generalmente semplificata. Approvazione del piano: una volta accettata la domanda, ADER comunica il piano di ammortamento con l’importo di ciascuna rata e le relative scadenze mensili. Pagamento puntuale: rispettare le scadenze è fondamentale. La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta in caso di mancato pagamento di un numero definito di rate consecutive, con conseguente ripresa dell’iter esecutivo.

Chi ha già un piano di rateizzazione attivo al 31 dicembre 2026 non vedrà automaticamente modificato il proprio accordo: le nuove regole si applicano alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2027. Per verificare le condizioni aggiornate e le modalità di accesso al nuovo regime, il riferimento ufficiale è il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Cosa tenere a mente prima di fare domanda

Allungare il piano di pagamento riduce la rata mensile, ma non riduce il debito complessivo. Anzi, su un orizzonte temporale più lungo gli interessi si accumulano per un periodo maggiore. Prima di scegliere il numero di rate, conviene fare un calcolo concreto: quante rate sono necessarie per rendere il pagamento sostenibile senza prolungare inutilmente l’esposizione al debito?

Un altro aspetto da considerare riguarda la decadenza dal piano. Saltare le rate — anche solo alcune — può comportare la perdita del beneficio della dilazione e la ripresa immediata delle azioni esecutive da parte di ADER. La scelta del numero di rate deve quindi tenere conto non solo della situazione economica attuale, ma anche di quella prevedibile nei mesi e negli anni successivi.

Le cartelle esattoriali rate 2027 rappresentano un’opportunità concreta per chi ha debiti fiscali pendenti: otto anni di tempo, anziché sette, per regolarizzare la propria posizione con il fisco. Chi si trova in questa situazione ha tutto l’interesse a verificare la propria posizione prima della fine del 2026 e a valutare se attendere il nuovo regime o procedere con quello attuale — una scelta che dipende dall’importo del debito, dalla propria capacità di rimborso e dall’urgenza della situazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.