Il nuovo Codice della Strada 2026 non conferma la multa per biglietto autostrada perso. Scopri cosa cambia e quali sono le eccezioni ancora aperte.

Chi percorre l’autostrada e si ritrova senza biglietto al momento del pagamento sa bene cosa significa: la cassa applica la tariffa corrispondente al percorso più lungo possibile per la propria classe di veicolo, a prescindere da dove si è effettivamente entrati. A questa penalità si aggiunge la possibilità di una multa per biglietto autostrada perso che, secondo le regole vigenti, può arrivare fino a 344 euro. Il nuovo decreto legislativo che ridisegna il Codice della Strada, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 2026 e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari, cambia però le carte in tavola: quella norma semplicemente non c’è più.

Cosa dice oggi il Codice della Strada sul biglietto smarrito

La disciplina attuale è contenuta nell’articolo 176, comma 21 del Codice della Strada. Chi arriva al casello senza biglietto non paga soltanto il pedaggio stimato: rischia anche una sanzione amministrativa che varia tra 87 e 344 euro. La logica della norma è dissuasiva: evitare che i conducenti fingano di aver perso il tagliando per pagare un tratto più corto di quello realmente percorso.

Al pagamento del pedaggio si applica un criterio preciso: si calcola la tariffa dalla stazione di ingresso più lontana sulla rete, per la classe di veicolo in questione. In pratica, chi è entrato due uscite prima ma non ha il biglietto paga come se fosse salito in autostrada dall’inizio della tratta. Un meccanismo che tutela le concessionarie ma che, in caso di smarrimento genuino, può risultare molto oneroso per l’automobilista.

Il vuoto normativo nel nuovo decreto legislativo

Il testo del nuovo Codice della Strada, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 2026, non contiene la norma che impone il pagamento della tariffa massima in caso di biglietto smarrito. Non si tratta di una riscrittura della regola: la disposizione è assente. Questo significa che, una volta entrato in vigore il nuovo testo, l’obbligo attuale potrebbe venire meno senza che ne sia stato previsto un sostituto.

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Il Servizio Bilancio della Camera ha già segnalato il problema, chiedendo chiarimenti al Governo sulla mancata conferma di questa previsione. I tecnici parlamentari evidenziano due ordini di conseguenze: da un lato, possibili effetti negativi sui ricavi delle concessionarie autostradali; dall’altro, un potenziale contenzioso da parte degli automobilisti che, in assenza di una norma di legge, potrebbero impugnare i calcoli applicati ai caselli.

Senza una base normativa esplicita, il criterio della stazione più lontana potrebbe diventare terreno fertile per ricorsi. Non è un dettaglio secondario: ogni anno milioni di transiti avvengono alle barriere di esazione, e anche una piccola percentuale di contestazioni si traduce in un volume significativo di procedimenti.

Il percorso parlamentare e le incertezze ancora aperte

È fondamentale ricordare che il decreto legislativo è ancora all’esame delle commissioni parlamentari. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri non è definitivo: le commissioni possono formulare osservazioni, richiedere modifiche e, in alcuni casi, incidere sul contenuto finale. La segnalazione del Servizio Bilancio della Camera è esattamente questo tipo di intervento: un campanello d’allarme tecnico che potrebbe portare a reintrodurre la norma mancante, oppure a ridisegnarla in modo diverso.

Non è quindi ancora certo che la multa per biglietto autostrada perso sparisca davvero. Quello che è certo è che il testo attuale non la prevede, e che questa lacuna è stata formalmente rilevata dagli organi tecnici del Parlamento. Il Governo dovrà rispondere a queste osservazioni prima che il decreto acquisti forza definitiva.

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Cosa cambia concretamente per gli automobilisti

Fino a quando il nuovo Codice della Strada non entrerà in vigore, le regole restano quelle attuali. Chi perde il biglietto in autostrada deve aspettarsi:

Il pagamento del pedaggio calcolato dalla stazione di ingresso più lontana per la propria classe di veicolo.

Una sanzione amministrativa tra 87 e 344 euro , ai sensi dell’articolo 176, comma 21, del Codice della Strada vigente.

, ai sensi dell’articolo 176, comma 21, del Codice della Strada vigente. L’impossibilità, in linea di massima, di contestare il calcolo applicato dalla concessionaria sulla base delle norme attuali.

Se la norma non venisse reintrodotta nel testo definitivo del nuovo Codice, la situazione diventerebbe più incerta. Gli automobilisti potrebbero avere argomenti giuridici per contestare la tariffa massima applicata, ma l’esito dipenderà da come i giudici interpreteranno il vuoto normativo e da eventuali clausole contenute nelle convenzioni tra Stato e concessionarie.

Perché questa lacuna riguarda molti conducenti

Lo smarrimento del biglietto autostradale è un evento tutt’altro che raro. Riguarda automobilisti comuni, conducenti professionali, operatori della logistica e chiunque percorra tratte lunghe. La sanzione attuale — fino a 344 euro — ha un impatto economico rilevante, soprattutto per chi usa l’autostrada per lavoro e affronta già costi elevati di carburante e pedaggi.

Per questo motivo, la mancata conferma della norma nel nuovo decreto ha attirato l’attenzione non solo dei tecnici parlamentari ma anche delle associazioni di categoria e degli utenti della strada. Una regola che tocca direttamente il portafoglio di milioni di persone non può restare in un limbo normativo senza che vengano date risposte chiare.

La palla è ora nel campo del Parlamento e del Governo: le osservazioni del Servizio Bilancio della Camera devono ricevere una risposta formale prima della versione definitiva del testo. Tenere d’occhio l’iter parlamentare del nuovo Codice della Strada nelle prossime settimane è l’unico modo per sapere se la multa per biglietto autostrada perso sopravviverà alla riforma o sarà davvero cancellata. Per aggiornamenti ufficiali sull’iter legislativo, il riferimento è il portale di informazione istituzionale che ha riportato la segnalazione del Servizio Bilancio della Camera.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.