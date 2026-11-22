Il mercato all’ingrosso dell’energia in Italia non si ferma mai, e i dati del 19 novembre 2026 lo confermano con chiarezza: il prezzo PUN energia — ovvero il Prezzo Unico Nazionale dell’elettricità — ha raggiunto 0,219 €/kWh, segnando un rialzo giornaliero del 4,9%. Sul fronte del gas naturale, il PSV (Punto di Scambio Virtuale) si è attestato a 84,32 €/MWh, in lieve calo rispetto alle sessioni precedenti. Due movimenti opposti che raccontano una fase di mercato tutt’altro che stabile.

Cosa sono il PUN e il PSV: i due indici di riferimento del mercato energetico italiano

Prima di leggere i numeri, vale la pena capire cosa misurano questi indici. Il PUN, Prezzo Unico Nazionale, è il prezzo di riferimento all’ingrosso per l’energia elettrica in Italia. Viene calcolato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) come media ponderata dei prezzi zonali orari sulla Borsa Elettrica Italiana. È il parametro che tutti i contratti indicizzati al mercato usano come base di calcolo.

Il PSV, Punto di Scambio Virtuale, svolge la stessa funzione per il gas naturale: è il punto di riferimento virtuale sulla rete nazionale di trasporto dove avvengono le transazioni all’ingrosso. Anche in questo caso, i contratti indicizzati per famiglie e imprese si aggiornano seguendo le oscillazioni di questo indice.

Capire la differenza tra i due è utile perché elettricità e gas, pur essendo spesso legati da dinamiche comuni, rispondono a driver di mercato parzialmente diversi. Il 19 novembre ne è un esempio: il PUN sale, il PSV scende.

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Il prezzo PUN energia al 19 novembre 2026: +4,9% in una sola seduta

Un rialzo del 4,9% in un singolo giorno non è un movimento trascurabile. Portare il prezzo PUN energia a 0,219 €/kWh significa collocarsi su livelli significativamente sopra la media storica pre-crisi: per dare un riferimento concreto, il PUN aveva una media annua di 52,35 €/MWh nel 2019, anno preso come base di confronto prima delle grandi turbolenze degli anni successivi.

Il salto è ancora più evidente se si considera il contesto dei primi otto mesi del 2026: il PUN ha registrato una media di 137,35 €/MWh, un livello che già incorpora la pressione derivante dalla crisi iraniana del febbraio 2026, uno degli shock geopolitici che hanno segnato il mercato energetico europeo nell’ultimo anno. Rispetto al picco storico di 303,10 €/MWh toccato nel 2022 durante la crisi ucraina, siamo ancora lontani, ma la traiettoria rialzista di novembre merita attenzione.

Il valore del 19 novembre si inserisce in una sequenza di sedute volatili. I mercati energetici europei stanno reagendo a una combinazione di fattori stagionali — la domanda di riscaldamento aumenta con l’abbassarsi delle temperature — e di tensioni sulle forniture che non si sono ancora del tutto normalizzate dopo gli shock del 2022 e del febbraio 2026.

Il PSV a 84,32 €/MWh: il gas va in direzione opposta

Mentre l’elettricità sale, il gas naturale all’ingrosso segna una flessione. Il PSV si è posizionato a 84,32 €/MWh il 19 novembre, un dato che va letto in controluce rispetto al PUN. La divergenza tra i due indici può sembrare paradossale — il gas è spesso una delle variabili che trascina in alto il prezzo dell’elettricità, dato che le centrali a gas contribuiscono in modo rilevante alla formazione del prezzo marginale sul mercato elettrico.

Questa dissociazione temporanea può dipendere da diversi equilibri di breve periodo: stoccaggi gas in buona tenuta, riduzione della domanda industriale in alcune aree, o semplicemente un disallineamento nelle sessioni di trading delle due commodity. Il mercato energetico italiano è profondamente integrato con quello europeo, e le oscillazioni giornaliere riflettono spesso dinamiche che vanno ben oltre i confini nazionali.

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Una prospettiva storica: dai 52 €/MWh del 2019 ai livelli attuali

Per chi segue il prezzo PUN energia nel tempo, i numeri di questo novembre hanno un peso specifico preciso. Il percorso degli ultimi anni è stato segnato da tre grandi discontinuità:

Covid-19 nel 2020 : crollo della domanda industriale e abbassamento brusco dei prezzi all’ingrosso.

: crollo della domanda industriale e abbassamento brusco dei prezzi all’ingrosso. Crisi ucraina nel febbraio 2022 : esplosione dei prezzi con il PUN che ha toccato il massimo storico di 303,10 €/MWh .

: esplosione dei prezzi con il PUN che ha toccato il massimo storico di . Crisi iraniana nel febbraio 2026: nuovo shock geopolitico che ha riportato tensione sui mercati dopo una fase di relativa stabilizzazione.

La media dei primi otto mesi del 2026 a 137,35 €/MWh è quasi il triplo della baseline pre-pandemia. Questo significa che chiunque abbia un contratto indicizzato al PUN sta pagando l’energia elettrica su livelli strutturalmente più alti rispetto a cinque anni fa, indipendentemente dalle oscillazioni giornaliere.

Cosa guardare nelle prossime settimane

Dicembre è storicamente un mese di pressione al rialzo per i prezzi energetici: domanda di riscaldamento elevata, giornate più corte che riducono la produzione fotovoltaica, e possibili tensioni sulle forniture di gas legate alle condizioni climatiche in Europa centrale. Chi ha un contratto a prezzo variabile indicizzato al PUN farà bene a monitorare l’andamento settimanale degli indici.

Per chi vuole seguire i dati in tempo reale, il GME — Gestore dei Mercati Energetici pubblica quotidianamente i prezzi zonali e il PUN ufficiale, con serie storiche scaricabili. È la fonte primaria, prima di qualsiasi elaborazione di terze parti.

Il movimento del 19 novembre — PUN a 0,219 €/kWh con un rialzo del 4,9%, PSV a 84,32 €/MWh in lieve discesa — fotografa un mercato che non ha ancora trovato un equilibrio stabile. Con la stagione invernale appena entrata nel vivo, le prossime settimane diranno se questo rialzo è un episodio isolato o l’inizio di una fase più persistente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.