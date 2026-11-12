Il blocco diesel Euro 5 è stato rinviato al 1° ottobre 2027. Scopri come cambia per gli automobilisti, quali veicoli sono coinvolti e le restrizioni già in vigore.

Il blocco dei diesel Euro 5 nelle regioni del Nord Italia non scatterà il 1° ottobre 2026 come previsto: il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che sposta lo stop al 1° ottobre 2027, concedendo un anno in più agli automobilisti per adeguarsi. Il rinvio riguarda Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto — le quattro regioni della Pianura Padana storicamente alle prese con i livelli di smog più critici del Paese — e interessa sia le autovetture sia i veicoli commerciali leggeri e pesanti. Per chi possiede un diesel di quinta generazione, il blocco diesel Euro 5 2027 diventa ora la scadenza concreta su cui ragionare.

Cosa prevede il decreto e perché è stato approvato

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri nel novembre 2026, non cancella il divieto di circolazione per i diesel Euro 5: lo posticipa di dodici mesi. La motivazione ufficiale del governo è esplicita: proteggere la mobilità dei cittadini, il sistema dei trasporti e l’economia. Un blocco immediato su quattro delle regioni più produttive d’Italia avrebbe avuto ricadute pesanti su categorie molto diverse tra loro — artigiani, piccoli trasportatori, pendolari fuori dai grandi centri urbani — che non hanno ancora avuto il tempo o le risorse per sostituire il veicolo.

Il decreto si inserisce in un quadro normativo già in evoluzione da anni. Le restrizioni alla circolazione in Pianura Padana rispondono agli obblighi europei sulla qualità dell’aria, ma la loro applicazione concreta si è sempre scontrata con la realtà di un parco auto italiano ancora in larga parte alimentato a gasolio. Spostare la data al 1° ottobre 2027 significa guadagnare un ciclo completo di stagione invernale — la più critica per le polveri sottili — per permettere alle famiglie e alle imprese di pianificare la transizione.

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Quali veicoli sono coinvolti dal blocco diesel Euro 5 2027

Il divieto si applica ai veicoli delle categorie N1, N2 e N3, che comprendono le automobili private, i furgoni e i mezzi commerciali pesanti alimentati a gasolio con omologazione Euro 5. Non si tratta quindi di un blocco limitato alle utilitarie: nel perimetro del decreto rientrano anche molti veicoli da lavoro che circolano quotidianamente sulle strade di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Questo è un punto rilevante per chi gestisce una flotta aziendale o opera nel settore della logistica e delle consegne urbane. Un furgone Euro 5 immatricolato qualche anno fa rientra a pieno titolo nel blocco, esattamente come una berlina privata dello stesso standard. La categoria di appartenenza del veicolo — non solo la targa — determina l’applicabilità del divieto.

Le restrizioni che restano in vigore già da subito

Il rinvio al 2027 non significa libertà totale di circolazione per i diesel Euro 5 da oggi in poi. Esistono già limitazioni operative che rimangono attive durante i cosiddetti episodi acuti di inquinamento. In particolare, nelle giornate di allerta arancione e allerta rossa, i diesel Euro 5 sono soggetti a restrizioni di circolazione nei comuni con più di 30.000 abitanti.

Questo sistema di allerte a livelli è già applicato in modo coordinato tra le quattro regioni padane e continuerà a funzionare indipendentemente dal rinvio del blocco strutturale. In pratica:

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Nei giorni ordinari, i diesel Euro 5 possono circolare liberamente fino al 1° ottobre 2027.

Nelle giornate di allerta arancione o rossa , le restrizioni scattano già adesso nei comuni sopra i 30.000 abitanti.

, le restrizioni scattano già adesso nei comuni sopra i 30.000 abitanti. Il monitoraggio della qualità dell’aria e i livelli di allerta vengono comunicati dalle singole regioni attraverso i propri canali ufficiali.

Chi abita o lavora in un grande comune — Milano, Torino, Bologna, Venezia, Brescia, Bergamo — deve quindi monitorare con attenzione i bollettini regionali anche durante questo anno di proroga.

Cosa cambia concretamente per le quattro regioni coinvolte

Le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto dovranno adottare misure compensative per giustificare il rinvio rispetto agli obiettivi europei sulla qualità dell’aria. Il dettaglio di queste misure è in fase di definizione a livello regionale, ma il principio è chiaro: il guadagno di tempo deve essere accompagnato da azioni concrete sul fronte delle emissioni, per non vanificare i progressi già raggiunti.

Per il Veneto, la comunicazione ufficiale della Regione conferma che al rinvio si affiancheranno misure compensative specifiche, a dimostrazione che il posticipo non è una semplice cancellazione degli impegni ambientali.

Per i proprietari di un diesel Euro 5, il messaggio pratico è questo: il tempo c’è, ma non è illimitato. Chi valuta di sostituire il veicolo ha un orizzonte definito — dodici mesi — per farlo con meno pressione, potendo scegliere con più calma tra un’auto a benzina, un ibrido o un veicolo elettrico, e valutando eventuali incentivi regionali o nazionali disponibili nel corso del 2027. Aspettare l’ultimo momento, come già accaduto con i blocchi Euro 4, significa ritrovarsi a operare in condizioni di urgenza che raramente portano alla scelta migliore.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.