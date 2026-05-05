I dati definitivi Istat sull’inflazione ottobre 2026, pubblicati il 17 novembre 2026 e aggiornati il 18 novembre 2026, confermano un’accelerazione dei prezzi al consumo ben oltre le attese: il tasso tendenziale annuo ha raggiunto il 5,5%, con una revisione al rialzo rispetto alla stima preliminare ferma al 5,4%. Un balzo significativo rispetto al 4,2% registrato a settembre 2026, che segnala come la pressione inflazionistica in Italia sia tutt’altro che in via di assorbimento.

Inflazione ottobre 2026: i numeri ufficiali dell’Istat

L’Istat ha certificato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) è cresciuto dell’1,0% su base mensile e del 5,5% su base annua in ottobre 2026. Il salto di 1,3 punti percentuali rispetto a settembre — quando l’inflazione si attestava al 4,2% — è uno dei più bruschi registrati nel corso dell’anno e supera le previsioni degli analisti, che si aspettavano una risalita più contenuta.

La revisione della stima preliminare, portata da 5,4% a 5,5%, pur apparendo marginale, ha un peso specifico: segnala che la raccolta dati definitiva ha evidenziato pressioni sui prezzi ancora più diffuse di quanto inizialmente rilevato. Non si tratta di un arrotondamento tecnico, ma di un segnale di ampiezza del fenomeno.

Energia e alimentari freschi: le voci che trainano i rincari

A spingere l’inflazione verso l’alto sono principalmente due componenti: l’energia e gli alimentari non trasformati. I prezzi dell’energia hanno registrato un incremento tendenziale del +31,9%, in forte accelerazione rispetto al già elevato +22,6% di settembre 2026. Si tratta di una variazione che pesa in modo diretto sul bilancio di ogni famiglia, dalle bollette della luce al riscaldamento, dai carburanti alla spesa quotidiana.

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Gli alimentari freschi — frutta, verdura, carne e pesce — hanno segnato un rialzo del +7,5%, anch’esso in netta crescita rispetto al +5,5% del mese precedente. Questo dato si riflette immediatamente sul cosiddetto carrello della spesa, l’indicatore che misura l’inflazione sui beni di uso quotidiano ad alta frequenza d’acquisto: secondo i dati aggiornati al 18 novembre 2026, questa voce ha accelerato dal +1,5% al +2,5%, un segnale che colpisce soprattutto le famiglie con redditi medio-bassi, per le quali la spesa alimentare rappresenta una quota rilevante del budget mensile.

Il gas nel mercato tutelato: rincari fino al 61,1%

Se il dato Istat fotografa l’inflazione media, la realtà percepita da molti consumatori è ancora più pesante. Assoutenti ha denunciato rincari fino al 61,1% per il gas nel mercato tutelato, una cifra che non compare nell’indice generale ma che colpisce direttamente le famiglie ancora all’interno di questo regime tariffario.

Il divario tra il +31,9% dell’energia registrato dall’Istat e il +61,1% segnalato da Assoutenti per il gas tutelato non è una contraddizione: l’indice statistico aggrega componenti diverse — elettricità, carburanti, gas — e le media su profili di consumo standardizzati. Chi invece dipende prevalentemente dal gas per il riscaldamento domestico, e si trova ancora nel mercato tutelato, sta subendo una pressione tariffaria quasi doppia rispetto a quella che emerge dai dati ufficiali. Questo spiega perché la percezione del caro-vita sia spesso più acuta del numero pubblicato dall’istituto di statistica.

Il contesto: un’accelerazione che non era attesa

Il salto dall’inflazione al 4,2% di settembre al 5,5% di ottobre 2026 è stato riportato in modo pressoché unanime da tutti i principali organi di informazione economica il 17 novembre 2026 — da Sky TG24 a Quotidiano Nazionale, da La Gazzetta del Mezzogiorno a QuiFinanza — con un tono che riflette la sorpresa per la dimensione del rimbalzo. Non si trattava di un’accelerazione attesa nella sua entità, e la revisione al rialzo della stima preliminare ha rafforzato questa lettura.

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Per avere un quadro completo, è utile ricordare la traiettoria recente: l’energia era già in forte crescita a settembre (+22,6%), ma il passaggio a +31,9% in un solo mese indica un’intensificazione della spinta. Allo stesso modo, gli alimentari non trasformati erano già sopra il 5% e ora superano il 7%. Due componenti che, sommate, bastano a spiegare gran parte dell’accelerazione complessiva.

Cosa significa per famiglie e imprese

Un’inflazione al 5,5% non è un numero astratto. Per una famiglia con una spesa mensile media di 2.500 euro, significa circa 137 euro in più al mese rispetto a un anno fa, a parità di consumi. La componente energetica pesa soprattutto nei mesi autunnali e invernali, quando il riscaldamento entra a pieno regime. Gli alimentari freschi, invece, sono una voce difficile da comprimere: si può rinunciare a un acquisto voluttuario, non facilmente alla spesa di base.

Per le imprese, in particolare quelle del settore manifatturiero e della logistica, i costi energetici in rialzo del 31,9% si traducono in pressione sui margini o in trasferimento dei rincari a valle, alimentando un circolo che tende ad autoalimentarsi. I dati Istat completi sono consultabili direttamente sul comunicato ufficiale Istat sui prezzi al consumo di ottobre 2026.

Chi vuole valutare l’impatto reale sulla propria situazione dovrebbe guardare non solo al titolo del 5,5%, ma alla composizione: quanto pesa l’energia sulla propria bolletta, se si è ancora nel mercato tutelato del gas, e quale quota del reddito è assorbita dagli alimentari freschi. Sono queste le variabili che determinano se l’inflazione di ottobre 2026 si traduce in un disagio gestibile o in una pressione concreta sul tenore di vita.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.