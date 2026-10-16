BCE chiede alle banche difese contro l’IA entro il 31 ottobre

La Banca Centrale Europea ha alzato il livello di guardia sul fronte digitale: le principali banche della zona euro devono presentare un piano d’azione contro le minacce informatiche potenziate dall’intelligenza artificiale entro il 31 ottobre 2026. Un ultimatum preciso, che tocca le difese banche intelligenza artificiale e riguarda direttamente la sicurezza dei conti di milioni di correntisti europei. Non si tratta di una raccomandazione generica: è una richiesta formale rivolta agli istituti di credito sotto la supervisione diretta della BCE, con una scadenza che non lascia margini di attesa.

Cosa chiede esattamente la BCE alle banche europee

La direttiva della BCE impone alle banche significative dell’area euro di elaborare e consegnare un piano d’azione strutturato entro il 31 ottobre 2026. Non basta dichiarare di avere sistemi di sicurezza: gli istituti devono dimostrare di aver analizzato concretamente come le tecnologie di intelligenza artificiale modificano il profilo di rischio delle loro infrastrutture.

Il piano deve coprire almeno quattro aree critiche:

Vulnerabilità dei sistemi software , con particolare attenzione ai punti di accesso che possono essere sfruttati da attacchi automatizzati e adattativi.

, con particolare attenzione ai punti di accesso che possono essere sfruttati da attacchi automatizzati e adattativi. Fornitori tecnologici esterni , ovvero tutti i soggetti terzi che gestiscono dati o processi per conto della banca e che possono diventare vettori di attacco.

, ovvero tutti i soggetti terzi che gestiscono dati o processi per conto della banca e che possono diventare vettori di attacco. Capacità di recupero dopo un incidente, con piani di ripristino operativo credibili e testati.

dopo un incidente, con piani di ripristino operativo credibili e testati. Misure di protezione attiva, tra cui la conferma umana sulle operazioni sensibili, i backup isolati dalla rete principale e i controlli periodici sull’integrità dei sistemi.

Non è un esercizio burocratico. La BCE vuole vedere come ogni istituto si è organizzato per rispondere a una categoria di minacce che evolve più rapidamente degli strumenti tradizionali di difesa.

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Perché le difese banche contro l’intelligenza artificiale sono urgenti proprio ora

L’intelligenza artificiale ha cambiato le regole del gioco anche per i criminali informatici. Gli attacchi non seguono più schemi fissi e prevedibili: i sistemi basati su machine learning possono adattarsi in tempo reale alle contromisure, generare tentativi di phishing quasi indistinguibili da comunicazioni legittime, e automatizzare su scala massiva operazioni che prima richiedevano intervento umano specializzato.

Le banche sono un bersaglio privilegiato per ragioni ovvie: gestiscono dati finanziari sensibili, trasferimenti di denaro in tempo reale e un’infrastruttura critica per l’economia. Un attacco riuscito non danneggia solo l’istituto colpito, ma può propagarsi lungo tutta la catena di fornitori e clienti. La BCE, insieme alla Banca d’Italia e all’IVASS, ha già chiesto a banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative di valutare l’impatto delle tecnologie AI avanzate sulla propria cybersecurity. Il fronte si è allargato ben oltre il settore bancario in senso stretto.

Le misure concrete che le banche devono adottare

Tra le protezioni specifiche richieste, tre meritano attenzione particolare perché riguardano direttamente l’operatività quotidiana degli istituti e, di riflesso, quella dei clienti.

La prima è la conferma umana sulle operazioni sensibili. Significa che le transazioni ad alto rischio — per importo, destinatario o contesto — non possono essere eseguite in modo completamente automatico: un operatore deve validarle. Questo frena la velocità degli attacchi automatizzati che tentano di spostare fondi prima che i sistemi di allerta si attivino.

La seconda misura riguarda i backup isolati. Non basta avere copie dei dati: devono essere fisicamente o logicamente separate dalla rete principale, così che un attacco ransomware non possa cifrarle insieme ai sistemi operativi. È la differenza tra un incidente gestibile e un blocco operativo totale.

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La terza è quella dei controlli periodici sull’integrità dell’infrastruttura. L’idea è verificare regolarmente che i sistemi non siano stati compromessi in modo silenzioso — una modalità sempre più comune negli attacchi sofisticati, che preferiscono restare nascosti per settimane prima di colpire.

Cosa significa per i correntisti e come tutelarsi

Per chi ha un conto corrente o utilizza servizi bancari digitali, la direttiva della BCE rappresenta una forma di tutela indiretta. Le banche che rispetteranno i requisiti entro il 31 ottobre 2026 saranno strutturalmente più resistenti a tentativi di frode e violazione dei dati. Ma la catena della sicurezza ha sempre un anello debole: l’utente finale.

Alcune indicazioni pratiche rimangono valide indipendentemente da quanto le banche investano nelle proprie difese banche intelligenza artificiale:

Abilitare l’autenticazione a due fattori su tutti i canali bancari digitali.

Non rispondere mai a comunicazioni che chiedono credenziali, anche se sembrano provenire dalla propria banca.

Monitorare regolarmente i movimenti del conto e segnalare immediatamente qualsiasi anomalia.

Aggiornare le password con regolarità, evitando combinazioni identiche su più servizi.

Per chi vuole approfondire il quadro normativo europeo sulla cybersecurity nel settore finanziario, la pagina dedicata di Agenda Digitale offre un’analisi dettagliata della direttiva e del contesto regolatorio.

Il termine del 31 ottobre 2026 è ormai imminente. Per le banche che non hanno ancora formalizzato il proprio piano, il tempo disponibile si misura in settimane, non in mesi. La BCE ha reso chiaro che rafforzare le difese banche intelligenza artificiale non è un’opzione strategica da valutare nel lungo periodo, ma un requisito operativo da soddisfare adesso. Chi gestisce i propri risparmi in istituti europei ha tutto l’interesse a verificare che la propria banca stia rispettando questa scadenza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.