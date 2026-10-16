Manovra 2027 da 23,5 miliardi: 5 dalle banche, misure per famiglie e caro energia

La manovra 2027 vale complessivamente 23,5 miliardi di euro e ridisegna le priorità della finanza pubblica italiana per il prossimo anno, puntando su famiglie, imprese e un contributo straordinario dal mondo bancario e assicurativo. Il Documento Programmatico di Bilancio è già stato trasmesso alla Commissione europea e al Parlamento, segnando l’avvio formale dell’iter che porterà alla legge di bilancio definitiva. Ecco cosa prevedono i numeri ufficiali e come si distribuisce la spesa.

La struttura finanziaria: da dove arrivano i 23,5 miliardi

Capire come il governo intende finanziare la manovra è il primo passo per valutarne la sostenibilità. Le risorse non provengono da un’unica fonte, ma da un mix di entrate straordinarie, tagli alla spesa e leve fiscali già esistenti.

La voce più rilevante sul fronte delle entrate è il contributo del settore finanziario: banche e compagnie assicurative sono chiamate a versare 5 miliardi di euro nel solo 2027. Su un orizzonte triennale, fino al 2029, l’apporto complessivo del settore sale a 10 miliardi di euro. Si tratta di una cifra che pesa in modo significativo sull’architettura dell’intera legge di bilancio e che inevitabilmente alimenta il dibattito sulla distribuzione degli oneri tra settori economici diversi.

Le altre fonti di finanziamento completano il quadro:

Misure fiscali : poco più di 2 miliardi di euro in entrate aggiuntive nel 2027.

: poco più di in entrate aggiuntive nel 2027. Settore del gioco : quasi 700 milioni di euro derivanti da maggiori prelievi sulle entrate del comparto gaming.

: quasi derivanti da maggiori prelievi sulle entrate del comparto gaming. Tagli alla spesa ministeriale: 1,1 miliardi di euro ottenuti attraverso la revisione degli stanziamenti dei singoli ministeri.

L’impatto complessivo della manovra sul bilancio pubblico è stimato allo 0,54% del PIL per il 2027, un livello che il governo presenta come compatibile con gli impegni assunti in sede europea.

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Famiglie al centro: 4,8 miliardi di sostegno al potere d’acquisto

La voce di spesa più consistente dell’intera manovra 2027 riguarda le famiglie. Sono stanziati 4,8 miliardi di euro in misure di sostegno diretto, una cifra che conferma la scelta politica di mettere il potere d’acquisto delle famiglie italiane tra le priorità assolute della legge di bilancio.

Non sono ancora disponibili i dettagli operativi di ogni singolo intervento — i testi tecnici sono in corso di finalizzazione — ma la dimensione della posta in gioco è chiara. 4,8 miliardi rappresentano oltre un quinto dell’intera dotazione della manovra, un peso specifico che supera quello di qualsiasi altra voce di spesa singola.

Per dare la misura concreta dell’impegno: si tratta di risorse che, se distribuite, possono incidere in modo tangibile sulle bollette, sugli assegni familiari, sulle detrazioni fiscali legate ai figli o sulle misure di contrasto alla povertà energetica. La composizione precisa di questi 4,8 miliardi sarà il vero banco di prova della manovra quando il testo approderà in Parlamento.

Imprese: oltre 3 miliardi per la competitività

Accanto al sostegno alle famiglie, il governo ha riservato oltre 3 miliardi di euro a misure di supporto alle imprese. Anche in questo caso, i dettagli degli strumenti specifici — crediti d’imposta, incentivi agli investimenti, agevolazioni settoriali — saranno definiti nel testo della legge di bilancio. La cifra complessiva, tuttavia, è già indicativa di un approccio che non vuole sacrificare la competitività del sistema produttivo sull’altare del risanamento dei conti.

Il combinato disposto tra sostegno alle famiglie (4,8 miliardi) e alle imprese (oltre 3 miliardi) porta a quasi 8 miliardi di euro di spesa orientata direttamente all’economia reale. Una quota che supera abbondantemente la metà delle risorse disponibili, a conferma che il profilo della manovra 2027 è prevalentemente espansivo sul lato della domanda interna.

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Il contributo delle banche: una misura strutturale o straordinaria?

La scelta di far pesare 5 miliardi sul settore bancario e assicurativo nel 2027 — e 10 miliardi nel triennio fino al 2029 — è destinata a essere uno dei punti più discussi del percorso parlamentare. Non è la prima volta che il governo italiano ricorre a prelievi straordinari sugli istituti di credito: già nel recente passato simili misure avevano sollevato reazioni forti da parte delle associazioni di categoria.

La differenza rispetto a interventi precedenti sta nell’orizzonte temporale: un impegno che si estende fino al 2029 suggerisce che non si tratti di una misura una tantum, ma di un contributo strutturato su più anni. Questo ha implicazioni dirette sulla pianificazione degli istituti, sui loro bilanci e, potenzialmente, sulle condizioni di credito offerte a famiglie e imprese.

Il settore finanziario è chiamato a coprire da solo oltre il 21% dell’intera manovra nel 2027, una quota che non ha precedenti recenti nella storia delle leggi di bilancio italiane. Come verrà tradotto in norme tecniche — se attraverso un’addizionale IRES, una revisione delle deduzioni fiscali o altri strumenti — è uno degli aspetti che il testo definitivo dovrà chiarire.

Il quadro europeo e la trasmissione del DPB

La presentazione del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) alla Commissione europea e al Parlamento nazionale rappresenta il passaggio istituzionale che avvia ufficialmente il confronto tra Roma e Bruxelles. L’Italia è vincolata alle regole del nuovo Patto di Stabilità e Crescita, che impone traiettorie di riduzione del deficit e del debito su base pluriennale.

Con un impatto stimato allo 0,54% del PIL, la manovra si posiziona su un livello di espansione moderato, compatibile — almeno nelle intenzioni del governo — con gli impegni europei. La Commissione avrà ora alcune settimane per valutare il documento prima che il testo della legge di bilancio inizi il suo percorso parlamentare in Italia.

La vera sfida della manovra 2027 si giocherà nelle prossime settimane, quando i 23,5 miliardi di euro di risorse dovranno trasformarsi in articoli di legge concreti, con beneficiari definiti, criteri di accesso e coperture certificate dalla Ragioneria Generale dello Stato. I numeri annunciati tracciano una direzione chiara; i dettagli tecnici diranno se quella direzione è percorribile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.