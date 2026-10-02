Lavori più pagati 2026: IA e nuove professioni, +24mila posizioni in Italia

I lavori più pagati 2026 in Italia sono guidati dall'IA: +69% offerte globali e 24mila nuove posizioni. Scopri competenze richieste e salari.

Quali sono i lavori più pagati nel 2026 in Italia, e cosa sta cambiando nella classifica delle professioni più remunerative? La risposta non sorprende chi segue i mercati del lavoro: l’intelligenza artificiale ha ridisegnato le priorità delle aziende, spingendo verso l’alto figure tecniche che fino a pochi anni fa occupavano posizioni marginali nelle offerte di lavoro. Secondo il rapporto PwC 2026, le offerte globali legate all’IA sono cresciute del 69%, mentre in Italia si sono create oltre 24.000 nuove posizioni per analisti e tecnici. Non è un segnale da ignorare.

Il boom dell’intelligenza artificiale nel mercato del lavoro italiano

I numeri del rapporto PwC 2026 sono inequivocabili: la domanda di esperti di intelligenza artificiale è esplosa a livello globale, e l’Italia non fa eccezione. Le 24.000 nuove posizioni aperte nel nostro Paese riguardano principalmente analisti di dati, tecnici specializzati in machine learning, sviluppatori di modelli predittivi e figure ibride capaci di muoversi tra il mondo tecnologico e quello del business.

Il dato più significativo, però, riguarda i salari. Secondo la stessa fonte, gli esperti di IA guadagnano in media il 42% in più rispetto alla media delle altre professioni. Non si tratta di una nicchia riservata ai grandi gruppi internazionali: anche le medie imprese italiane — manifatturiero, logistica, retail — stanno investendo in competenze digitali avanzate, trascinando verso l’alto la domanda di questi profili.

Il settore tech e l’intelligenza artificiale guidano la classifica dei lavori più pagati nel 2026, ma non in modo isolato. La vera novità è l’integrazione: le aziende cercano persone capaci di applicare strumenti di IA a contesti operativi concreti — dalla previsione della domanda alla gestione dei rischi finanziari, dalla supply chain all’analisi del cliente.

Le professioni tradizionali che resistono in cima alla classifica

L’ascesa del digitale non ha cancellato le professioni storicamente più remunerative: le ha affiancate, spesso ibridandole. Finance, controllo di gestione e direzione aziendale restano saldamente ai vertici della classifica italiana delle professioni meglio pagate.

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Guardando alle cifre orientative disponibili per il 2026:

Il CEO di un’azienda strutturata percepisce circa 180.000 euro annui ;

di un’azienda strutturata percepisce circa ; Il CFO (Chief Financial Officer) si attesta intorno ai 130.000 euro ;

(Chief Financial Officer) si attesta intorno ai ; Il Private Banker senior raggiunge circa 120.000 euro , tra fisso e variabile;

senior raggiunge circa , tra fisso e variabile; L’E-commerce Manager si posiziona sui 90.000 euro, con forte variabilità in base alle dimensioni dell’azienda.

Questi valori si riferiscono a figure con esperienza consolidata e responsabilità gestionali significative. Per chi è a metà carriera, i range sono più ampi e dipendono molto dal settore e dalla geografia: Milano e il Nord-Est restano gli epicentri salariali del Paese.

Ingegneria e supply chain: i motori silenziosi della crescita occupazionale

Accanto al binomio tech-finanza, ingegneria e supply chain stanno guidando una crescita occupazionale spesso sottovalutata nel dibattito pubblico. La transizione energetica, la digitalizzazione dei processi produttivi e la necessità di rendere le catene di fornitura più resilienti hanno moltiplicato la domanda di ingegneri specializzati — in particolare quelli con competenze in automazione, data engineering e gestione dei sistemi complessi.

Il profilo dell’ingegnere di processo o del responsabile della supply chain che sa leggere e interpretare dati in tempo reale è diventato uno dei più ricercati nei settori manifatturiero, farmaceutico e della grande distribuzione. Non si tratta di figure puramente tecniche: le aziende cercano persone capaci di tradurre i dati in decisioni operative, spesso in contesti internazionali.

Immagine generata con AI

Questo spiega perché, tra i lavori più pagati nel 2026, compaiano sempre più ruoli ibridi — figure che uniscono competenze ingegneristiche a capacità di analisi e gestione del cambiamento. Il confine tra il tecnico e il manager si sta assottigliando.

Competenze IA: cosa cercano davvero le aziende

La domanda di competenze legate all’intelligenza artificiale non riguarda solo chi sviluppa algoritmi. Le aziende stanno cercando profili molto diversi tra loro, accomunati dalla capacità di lavorare con strumenti di IA in contesti applicativi reali.

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Alcune delle aree di competenza più richieste nel mercato italiano del 2026:

Analisi dei dati (data analysis e data science): interpretare grandi volumi di informazioni per supportare decisioni aziendali;

(data analysis e data science): interpretare grandi volumi di informazioni per supportare decisioni aziendali; Automazione dei processi : implementare soluzioni che riducano il lavoro manuale ripetitivo, dalla contabilità alla gestione del magazzino;

: implementare soluzioni che riducano il lavoro manuale ripetitivo, dalla contabilità alla gestione del magazzino; Prompt engineering e gestione di modelli linguistici : una competenza nuova, ma già molto richiesta in ambito marketing, legale e HR;

: una competenza nuova, ma già molto richiesta in ambito marketing, legale e HR; Cybersecurity : con l’espansione dei sistemi digitali, la protezione dei dati è diventata una priorità trasversale a tutti i settori;

: con l’espansione dei sistemi digitali, la protezione dei dati è diventata una priorità trasversale a tutti i settori; Integrazione di sistemi IA in ambienti aziendali esistenti: non basta saper usare gli strumenti, occorre saperli adattare a infrastrutture già in uso.

Chi possiede queste competenze — anche senza un background esclusivamente informatico — si trova in una posizione di vantaggio competitivo significativo. Molte aziende stanno investendo in formazione interna proprio per colmare questo gap, ma la domanda supera ancora largamente l’offerta.

Come posizionarsi nel mercato del lavoro del 2026

Capire dove si concentrano i lavori più pagati nel 2026 è utile, ma non sufficiente. La vera domanda è: come ci si prepara concretamente a questi cambiamenti?

Il percorso non è unico. Per chi viene da un background tecnico — ingegneria, informatica, matematica — l’aggiornamento sulle tecnologie di IA è spesso una questione di specializzazione verticale. Per chi invece viene da ambiti come economia, giurisprudenza o scienze sociali, il vantaggio competitivo si costruisce sviluppando una literacy digitale solida: non occorre saper programmare, ma è indispensabile capire come funzionano i modelli di IA, quali sono i loro limiti e come integrarli nei processi decisionali.

Le certificazioni riconosciute a livello internazionale — offerte da enti come Coursera in collaborazione con università e grandi aziende tech — rappresentano un punto di partenza accessibile. Ma il mercato italiano premia anche l’esperienza pratica: chi riesce a portare in un colloquio un progetto concreto, anche sviluppato autonomamente, ha un vantaggio reale rispetto a chi si limita a elencare corsi frequentati.

Il mercato del lavoro italiano nel 2026 premia chi sa combinare competenze tecniche e capacità di lettura del contesto aziendale. Le opportunità ci sono — e i numeri lo confermano — ma richiedono un investimento attivo in formazione continua, senza aspettare che sia l’azienda a farlo al posto proprio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.