Sciopero dei Tir in Sicilia dal 16 al 22 ottobre: cosa blocca e come incide sui rifornimenti

Lo sciopero dei Tir in Sicilia dal 16 al 22 ottobre 2026 blocca logistica e commercio. Confindustria Catania protesta contro il caro gasolio e mancati contributi.

Dal 16 ottobre 2026, la Sicilia fa i conti con uno sciopero dei Tir che paralizza il trasporto merci regionale. Lo stop, annunciato il 10 ottobre dalla sezione trasporti di Confindustria Catania, nasce da una protesta concreta: il caro gasolio e la mancata risposta del governo alle richieste degli autotrasportatori. Sette giorni di fermo — fino alla mezzanotte del 22 ottobre — con conseguenze dirette su logistica, commercio e catene di approvvigionamento dell’intera isola.

Perché lo sciopero dei Tir in Sicilia è scoppiato proprio ora

La scintilla non è arrivata all’improvviso. Da mesi gli autotrasportatori siciliani denunciano due problemi precisi: il costo del carburante, che erode i margini operativi fino a rendere antieconomica ogni corsa, e il mancato pagamento dei contributi del Sea Modal Shift, il sussidio destinato a incentivare il trasporto marittimo come alternativa al trasporto su gomma. Confindustria Catania ha confermato entrambe le motivazioni come ragioni formali dello sciopero.

Il nodo economico è immediato e misurabile. Gli autotrasportatori dichiarano perdite fino a 900 euro al giorno per veicolo a causa dei costi del gasolio non compensati da tariffe adeguate o da interventi statali. Per un’impresa con anche solo cinque mezzi in flotta, significa oltre 4.500 euro di mancato guadagno ogni ventiquattr’ore di attività. Moltiplicato per sette giorni di sciopero, il calcolo diventa insostenibile in entrambe le direzioni: fermarsi costa, ma continuare a lavorare costa di più.

Date e durata: il nodo della discrepanza tra le fonti

Lo sciopero parte ufficialmente dalla mezzanotte del 16 ottobre 2026. La durata, però, è oggetto di una discrepanza tra le fonti. Confindustria Catania e i comunicati istituzionali indicano uno stop fino alla mezzanotte del 22 ottobre, per un totale di sette giorni. Il coordinatore del comitato degli autotrasportatori siciliani aveva invece anticipato, in una dichiarazione separata, un blocco di quattro giorni — fino al 20 ottobre — con particolare riferimento al fermo dei semirimorchi nei porti siciliani.

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Le due posizioni non sono necessariamente in contraddizione: è possibile che la componente portuale del blocco abbia una scansione temporale diversa rispetto alla protesta su strada. Quello che è certo è che il fermo è attivo in questo momento e che la finestra complessiva copre almeno fino al 20 ottobre, con il rischio concreto di prolungarsi fino al 22.

Cosa si blocca: porti, magazzini e scaffali vuoti

Lo sciopero Tir Sicilia non riguarda solo le autostrade. Il blocco dei semirimorchi nei porti siciliani è la misura più visibile e immediata: senza movimentazione delle merci in entrata e in uscita dagli scali, l’intera catena logistica si inceppa a monte. La Sicilia è un’isola: tutto ciò che non arriva via mare o non viene caricato per partire via mare resta fermo.

Le conseguenze più dirette riguardano:

La grande distribuzione : i supermercati dipendono da rifornimenti quotidiani o plurisettimanali. Un blocco di sette giorni può creare carenze su prodotti freschi, generi alimentari deperibili e beni di consumo ad alta rotazione.

: i supermercati dipendono da rifornimenti quotidiani o plurisettimanali. Un blocco di sette giorni può creare carenze su prodotti freschi, generi alimentari deperibili e beni di consumo ad alta rotazione. Il commercio al dettaglio : le piccole attività che ricevono merce tramite corrieri o vettori regionali subiscono ritardi nelle consegne, con effetti a cascata su ordini già confermati.

: le piccole attività che ricevono merce tramite corrieri o vettori regionali subiscono ritardi nelle consegne, con effetti a cascata su ordini già confermati. La logistica industriale: le aziende che dipendono da materie prime o semilavorati trasportati su gomma rischiano interruzioni della produzione.

Le fonti verificate confermano esplicitamente l’impatto su logistica, commercio e catene di approvvigionamento, con rischi concreti per i rifornimenti della grande distribuzione.

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Chi organizza la protesta: due anime dello stesso blocco

La protesta ha una doppia anima organizzativa. Da un lato c’è la sezione trasporti di Confindustria Catania, che rappresenta la componente imprenditoriale del settore e ha formalizzato l’indizione dello sciopero il 10 ottobre. Dall’altro, il comitato degli autotrasportatori siciliani, espressione più grassroots della categoria, che ha contribuito a costruire il consenso attorno alla protesta e a definirne i termini operativi — incluso il blocco portuale.

Le due entità agiscono in modo allineato sugli obiettivi: riduzione del costo del gasolio tramite intervento governativo e sblocco immediato dei contributi Sea Modal Shift non erogati. Non si tratta di una rivendicazione vaga: gli autotrasportatori chiedono misure concrete e misurabili, non tavoli di confronto.

Le ricadute economiche per consumatori e imprese

Per i consumatori siciliani, il rischio più immediato è quello degli scaffali parzialmente vuoti — soprattutto per i prodotti che arrivano dalla penisola via traghetto e vengono poi distribuiti su gomma. Chi fa la spesa nei prossimi giorni potrebbe trovare disponibilità ridotta su alcune categorie di prodotti, con possibili aumenti temporanei dei prezzi locali.

Per le imprese, il danno è doppio. Quelle del settore trasporti perdono fatturato diretto durante i giorni di fermo. Quelle che dipendono dal trasporto come servizio — produttori, distributori, importatori — accumulano ritardi che si traducono in penali contrattuali, clienti insoddisfatti e scorte non reintegrate in tempo.

Il segnale politico che lo sciopero vuole lanciare è chiaro: senza un intervento strutturale sul costo del carburante e senza il pagamento dei sussidi già previsti, il settore dell’autotrasporto siciliano non regge. I 900 euro di perdita giornaliera per veicolo dichiarati dagli autotrasportatori non sono una cifra simbolica — sono il termometro di un comparto che ha esaurito la capacità di assorbire i costi senza trasferirli, o senza fermarsi. Per chi deve decidere se e come rifornirsi nei prossimi giorni, la cosa più utile è monitorare l’evoluzione del blocco portuale: è lì che si gioca la tenuta dell’intera catena logistica isolana.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.