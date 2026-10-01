Fisco, nuove verifiche con incrocio dati: come funziona il ravvedimento preventivo

Il fisco cambia passo. Nel corso del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una strategia di controllo radicalmente diversa rispetto al passato: invece di attendere la presentazione delle dichiarazioni per poi verificarle, l’amministrazione finanziaria incrocia in modo continuativo le banche dati disponibili — bancarie, previdenziali, digitali — per individuare anomalie prima che si arrivi a un accertamento formale. Per i contribuenti che si trovano in questa situazione, il ravvedimento preventivo fisco diventa uno strumento cruciale: regolarizzarsi spontaneamente, prima che arrivi la contestazione, conviene quasi sempre.

Come funziona il nuovo sistema di incrocio dei dati

L’Agenzia delle Entrate ha costruito nel tempo un ecosistema informativo sempre più capillare. Nel 2026 questo sistema opera in modo automatizzato e continuativo: i dati dei conti correnti, i movimenti delle partite IVA, le transazioni digitali e le informazioni previdenziali vengono messi in relazione tra loro per far emergere incongruenze.

Il principio è semplice: se un contribuente dichiara un reddito modesto ma presenta un profilo bancario con movimenti significativi, o se una partita IVA mostra incassi digitali non coerenti con i corrispettivi dichiarati, il sistema segnala l’anomalia. Non serve più un’ispezione fisica o una segnalazione per avviare il processo: è l’algoritmo a fare la prima selezione.

Le categorie di dati coinvolte includono:

Conti correnti e conti deposito , con attenzione ai versamenti e ai prelievi non giustificati da flussi reddituali dichiarati;

, con attenzione ai versamenti e ai prelievi non giustificati da flussi reddituali dichiarati; Transazioni digitali , compresi i pagamenti ricevuti tramite POS, piattaforme di e-commerce e sistemi di pagamento elettronico;

, compresi i pagamenti ricevuti tramite POS, piattaforme di e-commerce e sistemi di pagamento elettronico; Dati previdenziali e contributivi , utili a verificare la coerenza tra attività svolta e reddito imponibile;

, utili a verificare la coerenza tra attività svolta e reddito imponibile; Posizioni IVA, con confronto tra fatturato dichiarato e movimenti effettivi.

Il risultato è un sistema di data matching che permette all’Amministrazione finanziaria di costruire un profilo di rischio per ciascun contribuente, concentrando le risorse di controllo dove le probabilità di irregolarità sono più alte.

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Perché il ravvedimento preventivo fisco è oggi più rilevante che mai

Quando il sistema di incrocio dati individua un’anomalia, il contribuente può trovarsi in una delle due situazioni: o riceve una comunicazione di irregolarità — e a quel punto si è già nella fase reattiva — oppure ha ancora tempo per agire prima che l’Agenzia formalizzi la contestazione. È in questo secondo scenario che il ravvedimento preventivo esprime il suo massimo valore.

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali versando l’imposta dovuta, gli interessi maturati e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. La riduzione è tanto maggiore quanto prima si interviene: chi si regolarizza prima che l’Amministrazione avvii qualsiasi attività istruttoria beneficia delle condizioni più favorevoli.

In pratica, chi sa di avere posizioni fiscali non perfettamente allineate — un anno in cui i corrispettivi non quadrano, un reddito da lavoro autonomo non dichiarato, movimenti bancari difficili da giustificare — ha tutto l’interesse ad agire adesso, senza aspettare che sia il fisco a bussare alla porta.

Il ravvedimento speciale nel contesto del concordato preventivo biennale

Accanto al ravvedimento operoso ordinario, esiste uno strumento specifico legato al concordato preventivo biennale: il cosiddetto ravvedimento speciale. Questo meccanismo è stato pensato per permettere ai contribuenti che aderiscono al concordato di regolarizzare anche le annualità precedenti, beneficiando di condizioni particolari in termini di sanzioni e modalità di calcolo dell’imposta.

Immagine generata con AI

Si tratta di due strumenti diversi, ma con un punto in comune: entrambi presuppongono l’iniziativa spontanea del contribuente. Chi aspetta la notifica di un avviso di accertamento perde l’accesso alle condizioni agevolate e si trova a dover gestire una situazione molto più onerosa, sia economicamente che proceduralmente.

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Per chi è titolare di partita IVA e rientra nel perimetro del concordato, valutare il ravvedimento speciale insieme a un professionista abilitato è una mossa che può fare una differenza concreta sull’importo finale da versare.

Chi è più esposto ai nuovi controlli

La strategia dell’Agenzia delle Entrate non colpisce in modo indifferenziato. I profili più esposti ai controlli automatizzati sono quelli che presentano le maggiori opportunità di disallineamento tra dati dichiarati e dati reali:

Lavoratori autonomi e liberi professionisti con incassi digitali non sempre tracciati in modo coerente con le dichiarazioni;

con incassi digitali non sempre tracciati in modo coerente con le dichiarazioni; Piccoli imprenditori e artigiani con movimenti bancari non proporzionati al fatturato dichiarato;

con movimenti bancari non proporzionati al fatturato dichiarato; Contribuenti con redditi da locazione , soprattutto brevi, su piattaforme digitali;

, soprattutto brevi, su piattaforme digitali; Persone fisiche con versamenti bancari ricorrenti e consistenti non giustificati da redditi imponibili dichiarati.

Non si tratta di categorie sospette a priori, ma di profili statisticamente più soggetti a incongruenze tra le diverse banche dati che il sistema incrocia. Anche un contribuente in buona fede può trovarsi segnalato per un’anomalia che ha una spiegazione legittima: in quel caso, la documentazione e la capacità di risposta tempestiva fanno la differenza.

Come muoversi concretamente

Se si sospetta di avere posizioni fiscali non in regola — o anche solo di presentare un profilo che potrebbe attirare l’attenzione del sistema automatizzato — la prima cosa da fare è un’analisi della propria situazione fiscale degli ultimi anni. Questo significa:

Confrontare i movimenti bancari con i redditi dichiarati, anno per anno;

Verificare la coerenza tra corrispettivi registrati e fatturato IVA;

Controllare se esistono redditi non dichiarati, anche parzialmente, come compensi occasionali o affitti;

Valutare se le annualità ancora accertabili presentano rischi concreti.

Una volta identificate le aree di rischio, il ravvedimento operoso si attiva presentando una dichiarazione integrativa e versando quanto dovuto tramite modello F24, calcolando interessi e sanzioni ridotte in base ai coefficienti previsti dalla normativa vigente. Per il ravvedimento speciale legato al concordato, le modalità sono più articolate e richiedono una valutazione caso per caso.

Agire prima che l’Agenzia delle Entrate formalizzi un controllo non è solo una questione di risparmio economico: è anche il modo più efficace per mantenere il controllo della propria posizione fiscale, senza trovarsi a gestire una procedura di accertamento con tempi e costi molto più pesanti. Il sistema di incrocio dati è già operativo — e chi conosce la propria situazione ha ancora margine per muoversi in anticipo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.