Intesa Sanpaolo rilancia su Mps a 31,4 miliardi con ultimatum: nessun accordo con Bpm

L’offerta di Intesa Sanpaolo su Mps ha cambiato volto il 3 ottobre 2026, quando il gruppo guidato da piazza Cordusio ha rilasciato una proposta rivista da 31,4 miliardi di euro per l’acquisizione di Monte dei Paschi di Siena — alzando la posta rispetto ai 30,6 miliardi annunciati a giugno — e ha contestualmente inserito una clausola che trasforma l’intera operazione in un vero e proprio ultimatum al consiglio di amministrazione senese. L’offerta intesa sanpaolo mps, nella sua nuova formulazione, non è più una proposta aperta: decade automaticamente se il board di Mps dovesse approvare accordi con Banco BPM o con Generali.

Come cambia la struttura dell’offerta rispetto a giugno

La prima proposta di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi era arrivata a giugno 2026, con una valutazione complessiva di 30,6 miliardi di euro. L’operazione era già strutturata come un’offerta pubblica di acquisto e scambio, ma la revisione di ottobre introduce modifiche concrete su entrambe le componenti del corrispettivo.

La parte in contanti è stata aumentata di 0,25 euro per azione Mps, passando da 1 euro a 1,25 euro per titolo. La componente azionaria rimane invariata: 1,6 azioni di nuova emissione di Intesa Sanpaolo per ogni azione Mps portata in adesione. L’incremento della quota cash non è un dettaglio marginale: segnala la volontà di rendere l’offerta più attraente per gli azionisti di Mps che preferiscono liquidità immediata rispetto all’esposizione al titolo Intesa.

Il totale rivisto a 31,4 miliardi consolida Intesa come il principale pretendente alla banca più antica del mondo, davanti a qualsiasi ipotesi alternativa ancora in fase embrionale. Ma è la clausola di esclusività il vero elemento di rottura rispetto alla struttura precedente.

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La clausola che cambia tutto: esclusività contro Banco BPM e Generali

Il cuore della nuova offerta intesa sanpaolo mps è una condizione risolutiva precisa: se il consiglio di amministrazione di Mps dovesse approvare accordi con Banco BPM o con Generali, l’intera proposta di Intesa decade. Non si tratta di una clausola generica di esclusività negoziabile — è una condizione automatica e non discrezionale.

La mossa risponde direttamente alla dinamica apertasi nei mesi precedenti. Banco BPM aveva manifestato interesse a discutere con Mps una possibile merger of equals, cioè una fusione tra pari che avrebbe creato un polo bancario alternativo senza che nessuno dei due istituti assorbisse l’altro in senso gerarchico. Questa ipotesi, se concretizzata, avrebbe escluso Intesa dall’operazione e ridisegnato la mappa del consolidamento bancario italiano.

Con la clausola di esclusività, Intesa forza il board senese a scegliere: o si percorre la strada dell’acquisizione da 31,4 miliardi, oppure si rinuncia all’offerta e si tenta un percorso alternativo senza la garanzia di un acquirente certo. È una tattica negoziale aggressiva, che riduce lo spazio di manovra del management e degli azionisti di Mps.

Il contesto: perché Mps è diventata la preda più contesa del settore

Monte dei Paschi di Siena attraversa da anni una fase di profonda trasformazione. Dopo i salvataggi pubblici e i piani di ristrutturazione degli anni precedenti, la banca senese è tornata a generare utili e ha recuperato credibilità sui mercati, diventando un obiettivo appetibile per chiunque voglia rafforzare la propria posizione nel retail banking italiano.

Immagine generata con AI

Il contesto è quello di un settore bancario europeo sotto pressione per consolidarsi: margini compressi, costi tecnologici crescenti e la necessità di scala per competere con i grandi gruppi continentali spingono gli istituti italiani verso aggregazioni. Mps, con la sua rete capillare e la base clienti nel centro Italia, rappresenta un asset strategico difficilmente replicabile.

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L’ingresso di Intesa nel giugno 2026 aveva già interrotto le trattative che Banco BPM stava esplorando con Mps. La nuova offerta da 31,4 miliardi e la clausola di esclusività sono la risposta di Intesa al rischio che il tavolo venga ribaltato da un accordo alternativo tra i concorrenti.

Scenari aperti per il consolidamento bancario italiano

L’offerta intesa sanpaolo mps nella versione rivista delinea tre scenari possibili per le prossime settimane.

Il Cda di Mps accetta l’esclusività e avvia una trattativa esclusiva con Intesa: si apre la fase di due diligence approfondita e si procede verso un’offerta formale vincolante. Il polo risultante sarebbe di dimensioni eccezionali nel panorama bancario europeo.

e avvia una trattativa esclusiva con Intesa: si apre la fase di due diligence approfondita e si procede verso un’offerta formale vincolante. Il polo risultante sarebbe di dimensioni eccezionali nel panorama bancario europeo. Il Cda respinge la clausola ma non approva accordi con BPM o Generali: l’offerta rimane tecnicamente attiva, ma la situazione si congela in un’impasse negoziale che potrebbe prolungarsi.

ma non approva accordi con BPM o Generali: l’offerta rimane tecnicamente attiva, ma la situazione si congela in un’impasse negoziale che potrebbe prolungarsi. Il Cda approva un accordo con Banco BPM o Generali: l’offerta di Intesa decade automaticamente, e si apre uno scenario di consolidamento alternativo — più incerto nei tempi e nelle valorizzazioni, ma potenzialmente più gradito a chi preferisce una soluzione italiana senza l’assorbimento da parte del più grande gruppo del paese.

La presenza di Generali come variabile nella clausola di esclusività aggiunge un ulteriore livello di complessità: il gruppo assicurativo triestino è già azionista rilevante di diverse realtà finanziarie italiane, e un suo coinvolgimento in un’operazione su Mps avrebbe implicazioni che vanno ben oltre il perimetro bancario.

Cosa osservare nelle prossime settimane

Gli elementi chiave da monitorare sono essenzialmente due. Il primo è la risposta formale del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi alla clausola di esclusività: la sua posizione definirà quale dei tre scenari prenderà forma. Il secondo è la reazione di Banco BPM, che potrebbe decidere di formalizzare rapidamente una proposta concorrente prima che il board senese si esprima, cercando di rendere più difficile l’accettazione dell’esclusività richiesta da Intesa.

Per gli azionisti di Mps, la valutazione a 31,4 miliardi con la componente cash aumentata a 1,25 euro per azione è un riferimento concreto con cui confrontare qualsiasi alternativa. Chi detiene il titolo in portafoglio ha oggi un’ancora di valore esplicita: la domanda è se il percorso verso quella valorizzazione passerà per Intesa o per una strada diversa — e meno definita. Per seguire gli sviluppi regolatori dell’operazione, il sito ufficiale della Banca d’Italia pubblica i provvedimenti di vigilanza sulle concentrazioni bancarie non appena vengono adottati.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.