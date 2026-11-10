Nella legge di bilancio per il 2027 è nascosta una misura che sta scuotendo la maggioranza di governo: la riduzione di 5.660 cattedre nel sistema scolastico italiano. I tagli scuola della Manovra 2027, giustificati dal governo con il calo demografico in atto, hanno innescato una crisi politica interna alla coalizione, con Matteo Salvini che ha pubblicamente preso le distanze da una decisione che porta la firma dei ministri Giorgetti e Valditara. Una frattura rara, almeno nella forma, che mette in luce le tensioni crescenti all’interno del centrodestra in una fase delicata della legislatura.

Cosa prevede la Manovra 2027 per le scuole

La misura contenuta nella legge di bilancio per il 2027 prevede l’eliminazione di 5.660 posti di insegnamento. Non si tratta di licenziamenti diretti, ma di una riduzione dell’organico docente legata all’andamento delle iscrizioni scolastiche: meno alunni significa, nella logica del Ministero dell’Economia, meno cattedre necessarie.

Il dato demografico è reale. L’Italia registra da anni un calo delle nascite che si traduce in classi meno numerose e istituti con meno studenti. Il governo ha scelto di recepire questa tendenza direttamente nel dimensionamento del personale scolastico. Il problema, però, è che questi 5.660 tagli si sommano agli 8.000 già previsti dalla manovra precedente: un effetto cumulativo che preoccupa sindacati, dirigenti scolastici e famiglie in tutto il Paese.

Per capire la portata concreta della misura, basta pensare alle province con alta concentrazione di istituti comprensivi in aree montane o periferiche, dove anche una sola cattedra in meno può significare la soppressione di un intero corso o la fusione forzata di plessi. Non è una questione astratta: riguarda migliaia di docenti precari, ma anche la continuità didattica per centinaia di migliaia di studenti.

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Salvini: “Non ne sapevo niente e sono il segretario”

La reazione più dirompente è arrivata dall’interno della maggioranza stessa. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, ha dichiarato apertamente di non essere stato informato della misura prima che diventasse pubblica. La frase è diventata immediatamente virale: «Non ne sapevo niente e sono il segretario».

Una dichiarazione che, nella sua semplicità, ha il peso di una bomba politica. Salvini non si è limitato a esprimere sorpresa: ha aggiunto che tagliare risorse alla scuola è una scelta da riconsiderare e ha annunciato che la Lega sta preparando proprie proposte alternative. In sostanza, il leader del Carroccio ha segnalato al resto della coalizione che la sua parte non si sente vincolata da una decisione presa senza il suo coinvolgimento.

Questo tipo di distacco pubblico è raro nella storia recente della coalizione guidata da Giorgia Meloni. Normalmente le divergenze vengono gestite nei tavoli interni, lontano dai microfoni. Il fatto che Salvini abbia scelto di parlare apertamente — e sui social — indica che la questione tocca un nervo scoperto, probabilmente legato anche alle dinamiche elettorali di un partito che punta a recuperare consensi tra le famiglie del Nord.

La reazione di Meloni e la ricerca di soluzioni alternative

La risposta di Palazzo Chigi non si è fatta attendere. Secondo quanto emerso, Meloni avrebbe manifestato irritazione per la mossa del suo alleato, interpretata come uno sfilamento pubblico da una scelta collegiale. Tuttavia, anche Fratelli d’Italia starebbe lavorando a soluzioni alternative per mitigare l’impatto dei tagli, segno che la pressione politica e sociale ha prodotto effetti anche all’interno del partito di maggioranza relativa.

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Il nodo è tecnico oltre che politico: trovare risorse alternative per mantenere le cattedre significa o spostare fondi da altri capitoli di spesa, o accettare un peggioramento del saldo di bilancio. Nessuna delle due opzioni è semplice in un contesto in cui il governo è già sotto pressione per rispettare i vincoli europei sul deficit. I ministri Giorgetti e Valditara, che hanno costruito la misura, si trovano ora a difendere una scelta che nemmeno tutti i loro alleati di governo sono disposti a sostenere.

Perché i tagli scuola nella Manovra 2027 dividono la coalizione

Il tema della scuola ha sempre una valenza politica trasversale. Tocca famiglie di ogni orientamento, docenti che rappresentano una categoria numerosa e organizzata, e comunità locali che vedono nell’istituto scolastico un presidio di coesione sociale. Tagliare le cattedre — anche se motivato da dati demografici oggettivi — è una scelta che si presta facilmente a essere letta come un disinvestimento sull’istruzione pubblica.

In questo contesto, la presa di distanza di Salvini non è solo una questione di metodo decisionale interno alla coalizione. È anche una mossa di posizionamento: la Lega vuole essere percepita come il partito che difende la scuola, non quello che la svuota. Le proposte che il Carroccio sta elaborando — di cui per ora non sono noti i dettagli definitivi — serviranno a costruire questa narrazione in vista delle prossime scadenze elettorali.

Quello che è certo è che la manovra 2027, almeno sul capitolo scuola, non è ancora chiusa. Le pressioni interne alla maggioranza, la mobilitazione dei sindacati di categoria e l’attenzione dell’opinione pubblica rendono probabile che il testo venga modificato durante l’iter parlamentare. Chi lavora nella scuola o ha figli in età scolare farà bene a seguire da vicino i prossimi passaggi nelle commissioni competenti: è lì che si deciderà se e quante di quelle 5.660 cattedre saranno davvero eliminate.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.