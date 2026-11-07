Quanto vale davvero 2,4 miliardi di euro per la sanità pubblica italiana? Sulla carta, lo stanziamento previsto nella legge di bilancio per il 2027 — la cosiddetta Manovra 2027 — sembra un incremento. Nella pratica, sei Regioni lo contestano apertamente, i medici lanciano l’allarme e la fondazione GIMBE certifica con i numeri che il Servizio Sanitario Nazionale resta senza un vero rilancio. Il divario tra ciò che il governo ha stanziato e ciò che il sistema sanitario chiede è ampio, concreto e sempre più difficile da ignorare.

Il nodo centrale: 2,4 miliardi contro 6,5 miliardi richiesti

La legge di bilancio attualmente in discussione destina 2,4 miliardi di euro aggiuntivi alla sanità. Un numero che, preso isolatamente, potrebbe sembrare significativo. Ma le Regioni italiane — in modo unanime, non solo le sei che hanno formalmente protestato — avevano chiesto al governo qualcosa di molto diverso: 6,5 miliardi di euro in più rispetto all’anno precedente.

Il gap è di oltre 4 miliardi. Non si tratta di una differenza marginale o di una questione contabile astratta: riguarda direttamente la capacità dei sistemi sanitari regionali di coprire i costi reali di personale, farmaci, dispositivi medici e servizi. Regioni e medici sono espliciti: con soli 2,4 miliardi aggiuntivi, la sanità pubblica non regge.

Perché la sanità nella Manovra 2027 divide governo e territori

Il punto di attrito non è solo la cifra assoluta. La questione più profonda riguarda il rapporto tra spesa sanitaria e PIL. Secondo i dati elaborati da GIMBE, il Fondo Sanitario Nazionale crescerà in valore assoluto — raggiungendo 148,2 miliardi di euro entro il 2029 — ma scenderà al 5,87% del PIL. Questo significa che, rispetto alla ricchezza prodotta dal Paese, la sanità pubblica pesa sempre meno.

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È una dinamica che preoccupa non solo i tecnici. Quando la spesa sanitaria diminuisce come quota di PIL, il sistema può reggere nei momenti di normalità ma si inceppa davanti a qualsiasi pressione straordinaria: un’ondata influenzale intensa, l’aumento dei costi energetici negli ospedali, la carenza di personale specializzato. Tutti fenomeni già in corso, non scenari ipotetici.

Le sei Regioni che hanno formalmente protestato contro lo stanziamento previsto nella sanità nella Manovra 2027 non sono isolate: la dichiarazione di insufficienza delle risorse è stata approvata all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni. È un segnale politico preciso, che va al di là delle divisioni tra giunte di centrodestra e centrosinistra.

Cosa chiedono concretamente le Regioni

Le Regioni non si sono limitate a protestare in modo generico. La richiesta è stata formulata in termini precisi: 6,5 miliardi di euro aggiuntivi, quasi il triplo di quanto stanziato. Le motivazioni sono altrettanto specifiche:

Copertura del rinnovo dei contratti del personale sanitario , che assorbe una quota crescente dei bilanci regionali;

, che assorbe una quota crescente dei bilanci regionali; Adeguamento delle tariffe per i servizi erogati in regime di accreditamento, ferme da anni rispetto all’inflazione;

per i servizi erogati in regime di accreditamento, ferme da anni rispetto all’inflazione; Investimenti strutturali per ridurre le liste d’attesa, uno dei problemi più visibili e sentiti dai cittadini;

per ridurre le liste d’attesa, uno dei problemi più visibili e sentiti dai cittadini; Copertura dell’incremento dei costi di farmaci e dispositivi medici, aumentati in modo significativo negli ultimi anni.

La risposta del governo — almeno nella versione attuale della manovra — non copre nessuna di queste voci in modo soddisfacente, secondo le Regioni stesse.

Il giudizio di GIMBE: nessun rilancio, solo manutenzione

La Fondazione GIMBE — uno dei principali osservatori indipendenti sulla sanità italiana — ha analizzato i dati della manovra e ha concluso che i 2,4 miliardi aggiuntivi non rappresentano un rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, ma al massimo una forma di manutenzione parziale. Il titolo del loro report è esplicito: la manovra lascia il SSN senza rilancio.

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Il problema non è solo quantitativo. GIMBE sottolinea che la traiettoria del finanziamento, se confermata, porterà il sistema a perdere terreno rispetto agli standard europei. L’Italia spende già meno della media OCSE in sanità come percentuale del PIL, e questa manovra non inverte la tendenza.

Per chi lavora ogni giorno negli ospedali pubblici — medici, infermieri, operatori socio-sanitari — il messaggio è concreto: meno risorse in termini reali significa turni più pesanti, carenze di organico non colmate, strutture che faticano a rinnovarsi. Non è una questione di numeri su un foglio di bilancio, ma di condizioni operative quotidiane.

Il confronto tra le cifre: cosa dicono i numeri reali

Per capire la posta in gioco, è utile mettere i numeri in fila:

2,4 miliardi : stanziamento aggiuntivo previsto dalla Manovra 2027;

: stanziamento aggiuntivo previsto dalla Manovra 2027; 6,5 miliardi : risorse aggiuntive richieste dalle Regioni;

: risorse aggiuntive richieste dalle Regioni; 148,2 miliardi : valore assoluto del Fondo Sanitario Nazionale previsto entro il 2029;

: valore assoluto del Fondo Sanitario Nazionale previsto entro il 2029; 5,87% del PIL: incidenza della spesa sanitaria pubblica nel medesimo orizzonte temporale.

Questi numeri raccontano una storia precisa: il fondo cresce in euro correnti, ma arretra rispetto alla dimensione dell’economia. In un contesto di inflazione ancora presente e di costi sanitari strutturalmente in aumento, la differenza tra valore nominale e valore reale non è un dettaglio tecnico. È la sostanza del problema.

Il confronto tra governo e Regioni sulla sanità nella Manovra 2027 è destinato a proseguire nelle prossime settimane, mentre il testo della legge di bilancio approda in Parlamento. Le Regioni hanno già fatto sapere che non intendono accettare lo stanziamento attuale senza un negoziato. Per i cittadini che dipendono dal Servizio Sanitario Nazionale — cioè la quasi totalità della popolazione italiana — l’esito di quel negoziato avrà conseguenze dirette, dalla lunghezza delle liste d’attesa alla disponibilità di medici di base sul territorio. Ulteriori dettagli sull’andamento del Fondo Sanitario Nazionale sono disponibili nel rapporto GIMBE sulla manovra.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.