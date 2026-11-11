L’Ecofin ha dato il via libera il 9 novembre 2026 alla clausola di salvaguardia Nec per l’Italia, aprendo spazi di flessibilità di bilancio significativi per i prossimi anni. La decisione riguarda concretamente la possibilità di aumentare la spesa pubblica italiana fino allo 0,6% del PIL in ciascuno degli anni 2027 e 2028, suddivisa in parti uguali tra difesa ed energia. Non si tratta di uno scostamento una tantum: la clausola ha una durata complessiva di quattro anni e consente deviazioni dal percorso di spesa concordato fino all’1,5% del PIL.

Che cos’è la clausola nazionale di salvaguardia (Nec)

La National Escape Clause — in italiano clausola nazionale di salvaguardia Nec — è uno strumento previsto dalle regole fiscali dell’Unione Europea. Permette agli Stati membri di deviare temporaneamente dal proprio percorso di spesa netta concordato con Bruxelles, a condizione che la deviazione sia destinata a finanziare spese straordinarie in settori specifici ritenuti prioritari a livello europeo.

In pratica, non è una deroga generica ai parametri di bilancio: la clausola è mirata, circoscritta per settore e per importo. Non libera l’Italia da ogni vincolo, ma crea un corridoio controllato all’interno del quale è possibile spendere di più senza violare il percorso di aggiustamento fiscale già concordato. È uno strumento pensato per situazioni eccezionali, e il contesto attuale — con la pressione sui bilanci della difesa a livello europeo e la transizione energetica ancora incompiuta — rientra pienamente in quella categoria.

Gli importi disponibili per l’Italia: difesa ed energia

Il cuore della decisione dell’Ecofin riguarda numeri precisi. Per ciascuno degli anni 2027 e 2028, l’Italia può aumentare la propria spesa netta di un ammontare pari allo 0,6% del PIL. Questa flessibilità è divisa in modo simmetrico:

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0,3% del PIL destinato alle spese per la difesa

destinato alle spese per la 0,3% del PIL destinato alle spese per l’energia

Considerando che il PIL italiano si attesta su valori dell’ordine di grandezza di circa 2.300 miliardi di euro, lo 0,6% annuo rappresenta risorse nell’ordine di diverse decine di miliardi. La rilevanza pratica è quindi tutt’altro che simbolica.

Sul piano temporale più lungo, la clausola — nella sua durata complessiva di quattro anni — consente all’Italia di deviare dal percorso di spesa concordato fino a un massimo cumulativo dell’1,5% del PIL. Questo tetto complessivo funge da limite invalicabile: la flessibilità è reale, ma non illimitata.

La reazione del ministro Giorgetti e il significato politico

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha espresso soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Ecofin. Il risultato è stato definito come una «battaglia italiana» vinta a Bruxelles, a segnalare che il percorso negoziale non è stato privo di difficoltà. L’Italia ha dovuto costruire un dossier solido per ottenere il riconoscimento delle proprie esigenze straordinarie di spesa nei due settori coperti dalla clausola.

Dal punto di vista politico, la clausola di salvaguardia Nec per l’Italia rappresenta un risultato rilevante per il governo in un momento in cui le regole del Patto di Stabilità e Crescita riformato continuano a vincolare i margini di manovra fiscale degli Stati membri. Ottenere uno spazio aggiuntivo di 0,6 punti di PIL all’anno — senza incorrere in una procedura per disavanzo eccessivo — è un risultato concreto, non solo retorico.

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Cosa cambia in pratica: difesa ed energia come priorità europee

La scelta dei due settori ammessi dalla clausola non è casuale. Difesa ed energia sono al centro dell’agenda europea da anni, e la loro inclusione nella National Escape Clause riflette un orientamento politico preciso delle istituzioni comunitarie: investire in questi ambiti è considerato una necessità strutturale, non una spesa discrezionale.

Per la difesa, il contesto è quello degli impegni Nato e della pressione degli alleati a portare la spesa militare verso obiettivi più ambiziosi. Per l’energia, il riferimento è alla sicurezza energetica e alla transizione verso fonti rinnovabili, un processo che richiede investimenti pubblici significativi e duraturi. Entrambi i settori hanno in comune il fatto di generare spese che non producono rendimenti fiscali immediati, ma che sono considerate indispensabili per la competitività e la sicurezza dell’Europa nel medio periodo.

La clausola di salvaguardia Nec per l’Italia si inserisce quindi in un quadro più ampio, in cui l’Unione Europea sta cercando di conciliare rigore fiscale e capacità di investimento strategico. Non tutti gli Stati membri hanno ottenuto o richiesto la stessa flessibilità: il fatto che l’Italia l’abbia ottenuta per entrambi i settori, con importi simmetrici, è un segnale di come Bruxelles valuti le priorità di spesa del paese.

Per approfondire il funzionamento del nuovo quadro fiscale europeo e gli strumenti di flessibilità previsti, è possibile consultare la documentazione ufficiale del Consiglio dell’Unione Europea sul Patto di Stabilità e Crescita.

Nei prossimi mesi, l’attenzione si sposterà sulle modalità concrete con cui l’Italia utilizzerà questi spazi: quali programmi di spesa verranno attivati, con quali tempi e con quali meccanismi di rendicontazione verso le istituzioni europee. La clausola è attiva, i fondi sono disponibili — almeno in linea di principio — e ora spetta al governo trasformare la flessibilità ottenuta in decisioni di bilancio effettive.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.