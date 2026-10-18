Quanto devono contribuire le banche a finanziare la legge di bilancio? È questa la domanda che tiene banco nelle settimane decisive di ottobre 2026, mentre il governo mette a punto la manovra 2027 da 23,5 miliardi di euro. Al centro del dibattito c’è una proposta precisa: chiedere agli istituti di credito — e alle compagnie assicurative — un contributo che potrebbe arrivare fino a 5 miliardi di euro, ovvero più di un quinto dell’intero pacchetto fiscale. Una cifra che ha colto il settore di sorpresa e che sta alimentando un confronto acceso tra politica, banche e opinione pubblica.

La proposta di Salvini: da 2-3 miliardi a 5 miliardi

Il motore politico di questa iniziativa è Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti. Nelle ultime settimane ha spinto con decisione per alzare l’asticella del prelievo: la proposta iniziale del governo si attestava in una forchetta compresa tra 2 e 3 miliardi di euro, ma Salvini ha insistito per portare il target ad almeno 5 miliardi. Una mossa che ha ridisegnato il perimetro del negoziato e ha messo le banche di fronte a un’aspettativa ben più gravosa di quella che si aspettavano.

La cornice politica con cui Salvini ha presentato il contributo è volutamente rassicurante: ha parlato di un apporto “volontario, gioioso e spontaneo”, escludendo esplicitamente l’introduzione di una nuova tassa. Una formulazione che lascia aperta la questione su come il prelievo verrà strutturato in concreto, ma che serve anche a smorzare le resistenze del settore e a evitare l’etichetta di windfall tax, già controversa nella sua versione del 2023.

Le banche: sorpresa e irritazione per l’assenza di preavviso

Il problema non è solo l’entità della cifra, ma le modalità con cui la proposta è arrivata. Secondo quanto riportato, gli istituti di credito sono stati colti di sorpresa dall’annuncio, senza alcun preavviso né consultazione preventiva. Un’assenza di dialogo che ha generato irritazione nel settore: le banche si sono trovate a leggere sui giornali richieste che le riguardano direttamente, senza aver avuto la possibilità di sedersi al tavolo prima che la proposta prendesse forma pubblica.

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Questo approccio crea un doppio problema. Il primo è pratico: senza un confronto tecnico preliminare, i meccanismi di calcolo del contributo restano ancora da definire con precisione. Il secondo è relazionale: il settore bancario, già sottoposto a pressioni normative e di margine su più fronti, percepisce la mancanza di coinvolgimento come un segnale negativo sul metodo di governance della politica fiscale.

In termini di proporzioni, i 5 miliardi richiesti alle banche rappresentano circa il 21% dell’intera manovra da 23,5 miliardi. Una quota significativa che, se confermata, renderebbe il settore finanziario il principale contributore esterno alla legge di bilancio 2027.

A cosa servono quei soldi: famiglie e imprese al centro della manovra 2027

Per capire la logica politica dietro la richiesta alle banche, bisogna guardare alle priorità di spesa della manovra. Il governo ha dichiarato che la manovra 2027 punta a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e ad aiutare le imprese a fronteggiare i costi energetici in aumento. Si tratta di obiettivi che richiedono risorse consistenti, e trovare coperture adeguate è la sfida principale di questa fase di costruzione del bilancio.

In questo contesto, il contributo delle banche si inserisce come una delle voci di copertura più rilevanti. L’idea di fondo — esplicita nella retorica di Salvini — è che gli istituti di credito abbiano beneficiato di margini elevati negli anni dei tassi alti, e che sia quindi equo chiedere loro di partecipare al finanziamento di misure a favore di famiglie e lavoratori. È una narrazione politica che ha una sua coerenza interna, ma che il settore bancario contesta, sottolineando che i margini si stanno già comprimendo con il ciclo di discesa dei tassi avviato dalla BCE.

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Il nodo politico: equità del prelievo e metodo di applicazione

La questione più delicata riguarda proprio come verrà strutturato il contributo. Salvini ha escluso una nuova imposta, ma la distinzione tra un contributo “volontario” e una misura obbligatoria rischia di essere sottile nella pratica. Se il governo dovesse inserire meccanismi vincolanti nella legge di bilancio, la differenza semantica con una tassa si assottiglierebbe fino a scomparire.

Sul fronte dell’equità, il dibattito è aperto. Chi sostiene la misura fa leva sul principio che chi ha guadagnato di più in una fase favorevole debba contribuire di più al bene comune. Chi la critica — e non solo le banche — osserva che un prelievo di questa entità, annunciato senza preavviso e senza metodologia trasparente, introduce un elemento di incertezza normativa che può scoraggiare investimenti e pianificazione strategica a lungo termine.

Restano da chiarire aspetti fondamentali: la base di calcolo del contributo, l’eventuale estensione alle compagnie assicurative e i tempi di implementazione. Sono dettagli tecnici che determineranno se la misura sarà sostenibile per il settore o se, al contrario, produrrà effetti collaterali difficili da gestire. Le prossime settimane di lavoro parlamentare sulla manovra 2027 banche saranno decisive per sciogliere questi nodi e capire quale forma concreta prenderà il contributo strutturale.

Nel frattempo, gli istituti di credito stanno valutando le proprie opzioni e attendono di essere convocati a un confronto formale. La partita è aperta, e l’esito dipenderà tanto dalla volontà politica quanto dalla capacità del governo di trovare una formula che sia tecnicamente praticabile e politicamente difendibile — anche davanti a un settore che, per ora, si sente più bersaglio che partner.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.