Il Movimento 5 Stelle rilancia sul welfare: a novembre 2026, Giuseppe Conte ha presentato ufficialmente la proposta di Reddito 2.0, un nuovo strumento di sostegno economico pensato per prendere il posto del vecchio reddito di cittadinanza. L’obiettivo dichiarato è portare la misura nel programma del Campo Largo in vista delle elezioni del 2027, riaprendo un dibattito che attraversa tutto il centrosinistra. Ma mentre si discute del futuro, i dati INPS ricordano che il passato non è ancora chiuso: lo Stato deve ancora recuperare 1,46 miliardi di euro da irregolarità legate alla gestione precedente. Il reddito di cittadinanza 2027 si costruisce, quindi, su un terreno tutt’altro che sgombro.

La proposta di Conte: cosa sappiamo del Reddito 2.0

La mossa di Conte non è improvvisata. Il Movimento 5 Stelle ha scelto novembre 2026 per lanciare la proposta con un’operazione politica precisa: portare il tema del sostegno al reddito al centro dell’agenda del Campo Largo, la coalizione progressista che include Partito Democratico, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra. Il nome scelto — Reddito 2.0 — è già un segnale: non si tratta di ripristinare la misura abolita dal governo Meloni, ma di proporre qualcosa di strutturalmente diverso, almeno nell’impostazione.

Il PD ha espresso favore generale per la proposta. Alleanza Verdi e Sinistra si è dichiarata favorevole, ma con riserve: un sostegno condizionato che riflette le tensioni interne alla coalizione su come bilanciare assistenza e attivazione lavorativa. La prospettiva concreta è che il Reddito 2.0 entri nel programma elettorale del Campo Largo per le elezioni del 2027, trasformandosi da proposta di partito a impegno di coalizione.

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I dettagli operativi della misura — criteri di accesso, importi precisi, modalità di erogazione — non sono ancora stati resi pubblici in forma definitiva. Quello che è certo è che la proposta si inserisce in un contesto politico in cui il tema del reddito di cittadinanza 2027 torna a essere una leva identitaria per il centrosinistra, dopo che la destra di governo ha smantellato il meccanismo precedente.

Il nodo da 1,46 miliardi: le irregolarità INPS ancora da recuperare

Chiunque voglia parlare seriamente di un nuovo sostegno al reddito non può ignorare i numeri che emergono dalla gestione del vecchio schema. I dati INPS mostrano che lo Stato deve ancora recuperare 1,46 miliardi di euro da irregolarità accertate nel corso dell’erogazione del reddito di cittadinanza originario. Non si tratta di stime o proiezioni: è il consuntivo di quanto è stato erogato a soggetti che non avevano diritto alla misura o che hanno dichiarato il falso per ottenerla.

Questa cifra pesa sul dibattito politico in modo duplice. Da un lato, fornisce argomenti ai critici della misura, che vedono nei 1,46 miliardi la prova di un sistema strutturalmente vulnerabile alle frodi. Dall’altro, complica la narrativa di chi vuole proporre una versione rinnovata: qualsiasi nuova proposta dovrà fare i conti con la domanda su come evitare che si ripetano le stesse distorsioni.

Per il Reddito 2.0 questa è una sfida concreta, non retorica. I meccanismi di controllo, la verifica dei requisiti, l’integrazione con le banche dati fiscali e patrimoniali — tutto ciò che nel passato ha mostrato falle — dovrà essere affrontato con soluzioni credibili. La proposta M5S, per diventare programma di governo, dovrà rispondere a queste domande in modo esplicito.

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Il reddito di cittadinanza 2027 come tema di campagna elettorale

Al di là dei tecnicismi, il Reddito 2.0 è già un fatto politico. L’ingresso della proposta nell’agenda del Campo Largo trasforma il reddito di cittadinanza 2027 in uno dei temi centrali della prossima competizione elettorale. Per il M5S, è un ritorno alle origini: il reddito di cittadinanza era stata la misura bandiera del movimento, e rilanciarla in versione aggiornata significa rivendicare una paternità politica e provare a riconquistare consensi tra le fasce più vulnerabili della popolazione.

Per il Partito Democratico, accettare la proposta significa trovare un equilibrio difficile: mostrare sensibilità sociale senza esporsi alle critiche di chi ricorda le difficoltà applicative del meccanismo precedente. Alleanza Verdi e Sinistra, con le sue riserve, segnala che anche all’interno della coalizione il tema non è pacifico.

Il M5S punta a fare del Reddito 2.0 un impegno vincolante del programma di coalizione

punta a fare del Reddito 2.0 un impegno vincolante del programma di coalizione Il PD ha espresso favore generale, senza ancora formalizzare una posizione definitiva

ha espresso favore generale, senza ancora formalizzare una posizione definitiva Alleanza Verdi e Sinistra sostiene la proposta con riserve, aprendo la strada a una negoziazione interna

sostiene la proposta con riserve, aprendo la strada a una negoziazione interna I 1,46 miliardi di irregolarità INPS restano un dato che ogni forza politica dovrà affrontare nel merito

Cosa serve per trasformare la proposta in misura concreta

Una proposta elettorale diventa legge solo se chi la sostiene vince le elezioni e poi mantiene l’impegno in fase di governo. Per il Reddito 2.0, il percorso è ancora lungo. La proposta lanciata da Conte a novembre 2026 è il punto di partenza di una trattativa politica che dovrà produrre, prima delle elezioni del 2027, un testo condiviso e finanziariamente sostenibile.

Il riferimento ai 1,46 miliardi ancora da recuperare non è solo un dato contabile: è il promemoria che qualsiasi nuova architettura di welfare deve essere progettata con meccanismi di controllo più robusti di quelli del passato. La credibilità del reddito di cittadinanza 2027 si misurerà anche su questo: non solo su quanto promette di dare, ma su quanto riesce a garantire che le risorse vadano effettivamente a chi ne ha diritto. Per approfondire il quadro normativo e le posizioni in campo, il sito dell’INPS rimane il riferimento ufficiale per i dati sulle erogazioni e le irregolarità accertate.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.