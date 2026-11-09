La Legge di Bilancio 2027 riduce di oltre 1,2 miliardi di euro in tre anni i fondi per interventi antisismici e calamità naturali. Impatto su scuole, ospedali e protezion

La Legge di Bilancio 2027 porta con sé una misura che rischia di passare in secondo piano nel dibattito pubblico, ma che riguarda direttamente la sicurezza di milioni di italiani: la manovra 2027 prevede tagli alle calamità naturali e agli interventi antisismici per un importo complessivo che supera 1,2 miliardi di euro nell’arco di tre anni. In un Paese storicamente esposto a terremoti, alluvioni e frane, ridurre queste risorse non è una scelta tecnica neutra — è una decisione con conseguenze concrete sui tempi di risposta alle emergenze e sulla capacità di prevenire i danni.

Cosa prevede la manovra 2027 sui tagli alle calamità naturali

Il testo della Legge di Bilancio 2027 — una manovra complessiva da 26 miliardi di euro — include una riduzione significativa delle risorse destinate agli interventi per le pubbliche calamità. La cifra confermata da più fonti è quella di oltre 1,2 miliardi di euro tagliati nel triennio. Non si tratta di un azzeramento definitivo: i fondi, secondo quanto emerge dalla documentazione disponibile, sono destinati a tornare, ma soltanto tre anni dopo rispetto alla pianificazione originaria.

Questo slittamento temporale è il nodo centrale del problema. In materia di protezione civile e prevenzione sismica, il fattore tempo non è un dettaglio amministrativo. Un intervento di consolidamento strutturale rimandato di tre anni su un edificio pubblico in zona sismica è un rischio che rimane aperto per tutto quel periodo. La stessa logica vale per i fondi destinati ai soccorsi e alla ricostruzione post-calamità: meno risorse disponibili nell’immediato significa risposte più lente e meno efficaci.

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Il capitolo antisismico: edifici pubblici a rischio

Accanto ai tagli agli interventi di emergenza, la manovra riduce anche le risorse per la prevenzione sismica degli edifici pubblici. Questo capitolo di spesa riguarda scuole, ospedali, uffici comunali, tribunali: strutture che in caso di terremoto devono reggere non solo per proteggere chi vi si trova, ma perché spesso diventano punti di coordinamento dei soccorsi stessi.

La prevenzione sismica funziona su orizzonti di investimento pluriennali. I cantieri di adeguamento strutturale richiedono progettazione, gara d’appalto, esecuzione e collaudo: un percorso che già in condizioni normali richiede anni. Tagliare ora i fondi destinati a questi interventi significa che i lavori già pianificati potrebbero subire rallentamenti o rinvii, con un effetto a cascata sui programmi di messa in sicurezza avviati negli ultimi anni.

Edifici scolastici: molti istituti nelle aree ad alta sismicità sono ancora in attesa di interventi strutturali finanziati da programmi pluriennali.

molti istituti nelle aree ad alta sismicità sono ancora in attesa di interventi strutturali finanziati da programmi pluriennali. Presidi ospedalieri: la riduzione dei fondi antisismici può rallentare l’adeguamento di strutture sanitarie che devono rimanere operative proprio nei momenti di crisi.

la riduzione dei fondi antisismici può rallentare l’adeguamento di strutture sanitarie che devono rimanere operative proprio nei momenti di crisi. Sedi istituzionali locali: comuni e province con edifici storici in zone sismiche dipendono in larga misura dai trasferimenti statali per finanziare i lavori di consolidamento.

Il meccanismo del rinvio: fondi che “tornano” ma dopo tre anni

Uno degli aspetti più discussi di questa scelta è il meccanismo con cui il governo giustifica i tagli: le risorse non vengono eliminate, ma riprogrammate. In pratica, la manovra 2027 sposta in avanti la disponibilità dei fondi, con un orizzonte di rientro fissato a tre anni. Questa tecnica — nota nel gergo finanziario come slittamento di competenza — è utilizzata per rispettare i vincoli di bilancio nell’anno in corso senza formalmente cancellare le voci di spesa.

Il problema è che le calamità naturali non rispettano i calendari di bilancio. Un’alluvione, un terremoto o una frana non attendono che i fondi siano “rientrati” nel piano triennale. E le regioni che si trovano a gestire un’emergenza nei prossimi tre anni dovranno farlo con risorse strutturalmente ridotte rispetto a quanto era stato programmato.

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Va detto che questo non è un meccanismo nuovo nella storia della finanza pubblica italiana. Anche nelle manovre precedenti si è fatto ricorso a rinvii di spesa per rispettare i saldi di bilancio. Ma la scelta di applicarlo proprio al capitolo delle calamità naturali — in un anno in cui l’Italia ha registrato eventi meteo estremi con frequenza crescente — alimenta le critiche di chi ritiene che la prevenzione e la risposta alle emergenze non dovrebbero essere variabili di aggiustamento.

Il contesto: una manovra da 26 miliardi con priorità difficili

La Legge di Bilancio 2027 vale complessivamente 26 miliardi di euro e deve bilanciare esigenze molto diverse: sostegno al reddito, sanità, istruzione, riduzione del cuneo fiscale, investimenti infrastrutturali. In questo quadro, ogni capitolo di spesa entra in competizione con gli altri, e le scelte di priorità diventano inevitabilmente politiche oltre che tecniche.

I tagli ai fondi per le calamità naturali si inseriscono in un contesto in cui anche altri settori — la stessa sanità, la scuola — subiscono riduzioni o rinvii di risorse. Non è dunque una misura isolata, ma fa parte di una strategia di contenimento della spesa che attraversa trasversalmente diversi ministeri. Questo non ne riduce l’impatto, ma aiuta a capire la logica complessiva entro cui è stata presa la decisione.

Nei prossimi mesi, con l’avanzare dell’iter parlamentare della manovra, è possibile che alcune di queste voci vengano modificate attraverso emendamenti. Le regioni più esposte al rischio sismico e idrogeologico hanno tutto l’interesse a fare pressione affinché i fondi tagliati vengano almeno parzialmente ripristinati. Per approfondire la struttura completa della legge di bilancio, il testo è consultabile sul sito ufficiale del Governo italiano. Nel frattempo, i cittadini e le amministrazioni locali si trovano a fare i conti con una pianificazione che, almeno per i prossimi tre anni, dispone di meno risorse di quante ne fossero state promesse.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.