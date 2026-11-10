Dal 1° luglio 2026, il meccanismo del TFR in fondo pensione con silenzio-assenso è operativo nella sua nuova forma: i neoassunti nel settore privato hanno soltanto 60 giorni per decidere dove destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto, e se non esprimono alcuna scelta, il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione di categoria. Una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che ha accorciato drasticamente i tempi rispetto ai sei mesi precedenti, accelerando l’adesione alla previdenza complementare. Ma è soprattutto il contributo datoriale obbligatorio a far discutere: le piccole e medie imprese protestano per i costi aggiuntivi che ne derivano, e il dibattito è ancora aperto a novembre 2026.

Come funziona il silenzio-assenso sul TFR dal 1° luglio 2026

La logica del meccanismo è semplice: chi inizia un nuovo rapporto di lavoro nel settore privato riceve un’informativa sull’adesione ai fondi pensione. Ha 60 giorni di tempo per scegliere esplicitamente se destinare il TFR a un fondo pensione complementare, tenerlo in azienda (nelle imprese con almeno 50 dipendenti, il TFR trattenuto in azienda va al Fondo di Tesoreria dell’INPS), oppure aderire a un fondo specifico di sua scelta. Se non fa nulla, scatta il silenzio-assenso: il TFR viene trasferito automaticamente al fondo pensione negoziale di riferimento previsto dal contratto collettivo applicato.

Prima della riforma, il lavoratore disponeva di sei mesi per decidere. La riduzione a due mesi cambia il peso pratico dell’inerzia: in un contesto in cui molti lavoratori — specie i più giovani o quelli con contratti brevi — non prestano attenzione alle comunicazioni iniziali, il trasferimento automatico diventa molto più probabile. L’obiettivo dichiarato della norma è aumentare il tasso di adesione alla previdenza complementare, storicamente basso in Italia rispetto alla media europea.

Come riportato da QuiFinanza il 29 giugno 2026, le nuove regole erano già attese da mesi e avevano generato un primo ciclo di approfondimenti tecnici tra consulenti del lavoro e responsabili HR delle aziende. Da luglio, la macchina si è messa in moto sul serio.

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Il contributo datoriale: l’elemento più controverso

Il TFR è la quota di retribuzione accantonata ogni anno dal datore di lavoro, pari a circa una mensilità. Quando il lavoratore aderisce — anche tacitamente — a un fondo pensione, il datore di lavoro è tenuto a versare anche il proprio contributo datoriale, una somma aggiuntiva stabilita dal contratto collettivo nazionale di riferimento. È qui che si concentra il malcontento delle imprese.

Per le grandi aziende strutturate, con risorse HR dedicate e pianificazione dei costi del lavoro, il meccanismo era già noto e gestito. Per le piccole e medie imprese, invece, la combinazione tra il silenzio-assenso accelerato e l’obbligo di versare il contributo datoriale si traduce in un aumento improvviso e non sempre prevedibile del costo del lavoro. Il problema non è tanto il singolo versamento, quanto la gestione amministrativa: calcoli, scadenze, comunicazioni ai fondi, eventuali conguagli a fine anno.

Il 5 novembre 2026, sia QuiFinanza che Zazoom Social News hanno rilanciato le proteste delle imprese, segnalando come il tema del contributo datoriale obbligatorio stia diventando uno dei punti di attrito più accesi tra le associazioni di categoria e il governo. Le Pmi lamentano in particolare la mancanza di una soglia o di un regime semplificato che tenga conto delle loro dimensioni.

La portabilità del contributo datoriale: un’altra novità da gestire

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto anche la portabilità del contributo datoriale: quando un lavoratore cambia lavoro e trasferisce la propria posizione previdenziale da un fondo all’altro, il nuovo datore di lavoro è tenuto a riconoscere un contributo almeno equivalente a quello versato dal precedente. In teoria, è una tutela per il lavoratore. In pratica, per le Pmi che assumono personale già iscritto a fondi pensione con condizioni più favorevoli, può significare dover sostenere costi superiori a quelli previsti dal proprio contratto collettivo.

Come segnalato da The Submarine il 2 luglio 2026 in un’analisi dal titolo L’era delle pensioni private è cominciata, la riforma segna un cambio di paradigma strutturale: la previdenza complementare non è più una scelta volontaria per i più attenti, ma diventa il percorso predefinito per chi non si oppone attivamente. Un cambiamento che ha implicazioni profonde non solo sui conti delle imprese, ma anche sulla cultura previdenziale dei lavoratori italiani.

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Cosa devono fare concretamente le imprese

Per le aziende, specie quelle con meno di 50 dipendenti, la priorità è adeguare i processi amministrativi. Ecco i passaggi fondamentali:

Verificare il contratto collettivo applicato e identificare il fondo pensione di riferimento, nonché la misura del contributo datoriale previsto.

e identificare il fondo pensione di riferimento, nonché la misura del contributo datoriale previsto. Aggiornare le comunicazioni ai neoassunti : il lavoratore deve ricevere l’informativa entro il primo giorno di lavoro, con indicazione chiara della scadenza di 60 giorni.

: il lavoratore deve ricevere l’informativa entro il primo giorno di lavoro, con indicazione chiara della scadenza di 60 giorni. Monitorare le scelte espresse (o l’assenza di scelta) per ogni dipendente, attivando i versamenti al fondo pensione nei tempi previsti.

(o l’assenza di scelta) per ogni dipendente, attivando i versamenti al fondo pensione nei tempi previsti. Calcolare l’impatto del contributo datoriale sul costo del lavoro complessivo, aggiornando i budget previsivi.

sul costo del lavoro complessivo, aggiornando i budget previsivi. Valutare la portabilità in caso di assunzione di lavoratori già iscritti a un fondo pensione, verificando le condizioni applicate dal precedente datore.

Come ricordato da Voce di Lucca il 4 luglio 2026, il rischio per le imprese meno preparate è di trovarsi a gestire obblighi contributivi non pianificati, con possibili sanzioni in caso di ritardi nei versamenti ai fondi.

Il punto di vista dei lavoratori

Per i dipendenti, il nuovo meccanismo porta vantaggi concreti: una maggiore probabilità di accumulare una pensione integrativa senza dover prendere un’iniziativa attiva, e la garanzia che il contributo datoriale li segua anche in caso di cambio di lavoro. Chi ha già aderito a un fondo pensione non subisce modifiche alla propria posizione. Chi invece preferisce tenere il TFR in azienda deve comunicarlo esplicitamente entro i 60 giorni: il silenzio, in ogni caso, equivale al consenso.

Vale la pena ricordare che il TFR destinato a un fondo pensione è soggetto a una tassazione agevolata al momento dell’erogazione, generalmente inferiore rispetto alla tassazione ordinaria applicata al TFR trattenuto in azienda. Per molti lavoratori, la scelta automatica potrebbe rivelarsi anche fiscalmente conveniente nel lungo periodo. I dettagli sulle aliquote applicabili sono disponibili sul sito della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, che ha aggiornato la propria documentazione informativa in seguito all’entrata in vigore della riforma.

Il confronto tra governo e rappresentanze delle Pmi è ancora in corso. Le imprese chiedono misure di semplificazione e, in alcuni casi, una revisione delle soglie che attivano l’obbligo del contributo datoriale per le realtà più piccole. Nel frattempo, la riforma è pienamente operativa e ignorarla — da parte di datori di lavoro o dipendenti — non è un’opzione praticabile senza conseguenze.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.