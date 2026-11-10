Il 9 novembre 2026 il panorama bancario italiano ha registrato una svolta di rilievo: Crédit Agricole ha avanzato una proposta di fusione amichevole con Banco BPM, senza ricorrere a un’offerta pubblica d’acquisto. Sul tavolo ci sono un premio del 20% per gli azionisti di Banco BPM e un dividendo straordinario da 1 miliardo di euro. Se l’operazione andrà in porto, nascerà il terzo gruppo bancario italiano, con il nuovo polo che rimarrà quotato a Milano.

I termini della fusione Banco BPM–Crédit Agricole

La proposta presentata da Crédit Agricole si distingue subito per la sua struttura: non si tratta di un’Opa (offerta pubblica d’acquisto), strumento che implica l’obbligo di acquistare le azioni di chi aderisce a un prezzo prefissato. Qui il meccanismo è diverso. Si parla di una fusione vera e propria, un’operazione societaria in cui le due entità si integrano e gli azionisti di Banco BPM ricevono, come corrispettivo, un premio del 20% rispetto al valore corrente dei titoli.

A questo si aggiunge il dividendo straordinario da 1 miliardo di euro, una componente cash che rafforza l’attrattività della proposta per chi detiene azioni Banco BPM. In pratica, gli azionisti non soltanto beneficerebbero del rialzo implicito nel premio, ma incasserebbero anche una distribuzione straordinaria di liquidità prima o contestualmente al perfezionamento dell’operazione.

La scelta di evitare l’Opa non è casuale: una fusione amichevole richiede il consenso dei consigli di amministrazione di entrambe le società e l’approvazione delle assemblee degli azionisti, ma evita la pressione tipica di un’offerta ostile e consente di costruire un’integrazione più ordinata. È un approccio coerente con la storia dei rapporti tra i due istituti.

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Una partnership di lungo corso che diventa integrazione

La proposta di Crédit Agricole non arriva in un vuoto: viene definita esplicitamente come l’evoluzione naturale della partnership di lungo termine tra i due gruppi. Crédit Agricole e Banco BPM collaborano da anni in diversi segmenti, dall’asset management all’assicurazione, e questa prossimità operativa rende l’integrazione meno complessa rispetto a una fusione tra soggetti estranei.

Non si tratta, quindi, di un’acquisizione a sorpresa da parte di un soggetto esterno che vuole entrare nel mercato italiano. È piuttosto il consolidamento di un legame già esistente, portato a compimento attraverso una struttura societaria unificata. Questo elemento è rilevante per valutare la probabilità che la proposta venga accettata dal consiglio di Banco BPM e, successivamente, dagli azionisti.

Banco BPM perno del nuovo gruppo, quotazione a Milano confermata

Uno degli aspetti più significativi dell’operazione riguarda il ruolo di Banco BPM nel soggetto risultante dalla fusione. Secondo la proposta, Banco BPM non verrebbe assorbita e cancellata, ma diventerebbe il pivot — il perno — dell’entità combinata. In altri termini, l’identità e la struttura giuridica di riferimento del nuovo gruppo si radicheranno nell’istituto milanese.

Altrettanto importante è la conferma che il nuovo gruppo rimarrà quotato alla Borsa di Milano. Per i correntisti e i risparmiatori che si chiedono cosa cambia nella pratica, questo elemento offre una prima risposta: la continuità operativa e la presenza sul mercato italiano sono esplicitamente garantite dall’impostazione della proposta. Il fatto che la quotazione resti a Milano segnala anche l’intenzione di mantenere un ancoraggio forte al sistema finanziario italiano, evitando uno spostamento del baricentro decisionale verso Parigi.

Il terzo polo bancario italiano: cosa significa in concreto

Se la fusione venisse approvata, il gruppo risultante diventerebbe il terzo grande polo bancario italiano per dimensioni, dopo Intesa Sanpaolo e UniCredit. È un cambiamento strutturale per il settore: il mercato italiano, che negli ultimi anni ha già vissuto processi di consolidamento significativi, si troverebbe con tre attori di peso paragonabile invece di un duopolio dominante seguito da istituti di taglia minore.

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Per gli azionisti di Banco BPM, la valutazione dell’offerta passa attraverso tre variabili principali:

Il premio del 20% rispetto al prezzo corrente delle azioni, che rappresenta il valore immediato dell’operazione;

rispetto al prezzo corrente delle azioni, che rappresenta il valore immediato dell’operazione; Il dividendo straordinario da 1 miliardo di euro , componente cash che riduce l’incertezza tipica di uno scambio azionario puro;

, componente cash che riduce l’incertezza tipica di uno scambio azionario puro; Le prospettive del nuovo gruppo combinato, che in quanto terzo polo bancario italiano potrebbe beneficiare di economie di scala e maggiore capacità competitiva.

Per i correntisti e i clienti di Banco BPM, la fusione non comporta variazioni immediate: i contratti, i conti e i servizi restano invariati fino all’eventuale completamento dell’integrazione, processo che richiede tempi tecnici e regolatori significativi.

Il percorso regolatorio davanti alla proposta

Una fusione di questa portata non si chiude con la sola accettazione da parte dei consigli di amministrazione. Servirà il via libera delle assemblee degli azionisti di entrambi gli istituti, il parere della Banca Centrale Europea nella sua funzione di supervisore unico dei grandi istituti dell’Eurozona e, con ogni probabilità, la valutazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul piano della concorrenza nel settore bancario italiano.

La struttura amichevole della proposta — certificata dall’assenza di un’Opa e dal richiamo esplicito alla partnership preesistente — aumenta le probabilità di un percorso negoziale fluido. Resta da vedere se il consiglio di Banco BPM valuterà i termini offerti come adeguati o aprirà una trattativa per migliorarli ulteriormente, in particolare sul fronte del premio o della componente straordinaria. Per gli azionisti, Borsa Italiana ha già pubblicato i dettagli ufficiali dell’annuncio, utili per seguire l’evoluzione della vicenda in tempo reale.

La proposta di fusione tra Banco BPM e Crédit Agricole è ancora nella fase iniziale del suo percorso, ma i termini sul tavolo — premio al 20%, miliardo di dividendo straordinario e continuità della quotazione milanese — disegnano un’operazione costruita per ottenere il consenso. Nelle prossime settimane si capirà se i vertici di Banco BPM condivideranno questa lettura.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.