Il negoziato Ue sulle accise sigarette svapo si è bloccato il 9 novembre 2026. Malta e Finlandia hanno impedito l'accordo: nessun aumento di prezzo per ora.

Il negoziato europeo sulla riforma delle accise su sigarette e svapo si è bloccato ancora una volta. La riunione dell’Ecofin del 9 novembre 2026 — il consiglio dei ministri delle finanze dell’Unione europea — si è conclusa senza alcun accordo sulla nuova tassazione dei prodotti del tabacco, dei liquidi per lo svapo e degli altri prodotti a base di nicotina. A fermare il negoziato sono stati Malta e Finlandia, che hanno opposto il loro veto impedendo il raggiungimento dell’unanimità necessaria per procedere. Per i consumatori italiani, almeno nell’immediato, non cambia nulla: nessun aumento di prezzo è entrato in vigore a seguito di questa riunione.

Cosa si stava negoziando: la riforma delle accise sui prodotti a base di nicotina

Il dossier sul tavolo dell’Ecofin riguarda una revisione profonda della direttiva europea sulle accise al tabacco, ferma nella sua struttura portante da anni. L’obiettivo dichiarato della Commissione europea è quello di armonizzare la tassazione su una gamma di prodotti molto più ampia rispetto al passato: non solo le sigarette tradizionali, ma anche i liquidi per lo svapo, i prodotti del tabacco riscaldato e le bustine di nicotina — i cosiddetti nicotine pouches — che negli ultimi anni hanno conquistato quote di mercato significative, soprattutto tra i giovani consumatori del Nord Europa.

La logica della riforma è duplice. Da un lato, si vuole ridurre le distorsioni fiscali tra i vari stati membri, che oggi applicano aliquote molto diverse tra loro, creando incentivi al cosiddetto cross-border shopping — l’acquisto di sigarette o liquidi nei paesi a fiscalità più bassa. Dall’altro, si punta ad estendere la pressione fiscale ai prodotti alternativi al fumo tradizionale, che in molti paesi godono ancora di un trattamento fiscale più favorevole rispetto alle sigarette.

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Perché Malta e Finlandia hanno bloccato l’accordo

In materia fiscale, il Consiglio dell’Unione europea richiede l’unanimità tra tutti i ventisette stati membri. Basta un solo paese contrario per bloccare qualsiasi proposta, e in questo caso i veti sono stati due. Malta e Finlandia hanno impedito il raggiungimento dell’accordo, anche se le ragioni specifiche dei rispettivi blocchi non sono state rese pubbliche in dettaglio nel corso della riunione.

Parallelamente, la Svezia ha mantenuto una posizione rigida durante il negoziato proprio sul tema delle bustine di nicotina — un prodotto molto diffuso nel mercato scandinavo — complicando ulteriormente la ricerca di un compromesso condiviso. La questione dei nicotine pouches è diventata uno dei nodi più difficili da sciogliere: alcuni paesi li considerano prodotti di riduzione del danno da favorire fiscalmente, altri li equiparano al tabacco e vogliono tassarli allo stesso modo.

L’impatto immediato su prezzi di sigarette e liquidi per lo svapo

La conseguenza più diretta del mancato accordo è semplice: i prezzi non cambiano. Nessuna nuova accisa è entrata in vigore il 9 novembre 2026, né per le sigarette né per i liquidi da svapo né per qualsiasi altro prodotto a base di nicotina. Chi acquista sigarette o liquidi per la sigaretta elettronica in Italia continuerà a farlo agli stessi prezzi di prima, almeno fino a quando il negoziato europeo non troverà una soluzione.

Questo non significa che la riforma sia definitivamente accantonata. Significa che il processo legislativo europeo ha subito un nuovo rallentamento, e che le accise su sigarette e svapo resteranno per ora quelle vigenti nei singoli stati membri, senza un’armonizzazione comunitaria. Per i fumatori e gli svapatori italiani, lo scenario attuale rimane invariato.

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La deroga per l’Italia: tempo fino al 2036 per adeguarsi

Uno degli elementi più rilevanti del testo in discussione riguarda proprio il nostro paese. Secondo quanto emerso dal negoziato, l’Italia e altri nove stati membri si sono visti offrire un periodo transitorio esteso fino al 2036 per allinearsi ai nuovi livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva. Si tratta di una deroga significativa, pensata per i paesi in cui il livello attuale delle accise è ancora distante dagli obiettivi europei, e che avrebbe dato alle autorità nazionali un margine di manovra molto ampio per graduare gli aumenti nel tempo.

Questa clausola dimostra che il negoziato non era privo di soluzioni di compromesso: la deroga al 2036 era già stata inserita proprio per venire incontro alle resistenze di diversi stati. Eppure non è bastata a convincere tutti i ministri delle finanze presenti al tavolo.

I prossimi passi del negoziato europeo

Il rinvio dell’accordo all’Ecofin non chiude il dossier, ma lo rimanda a una fase successiva del calendario istituzionale europeo. La presidenza di turno del Consiglio dovrà valutare se e quando rimettere la questione all’ordine del giorno, cercando di trovare un compromesso che superi le obiezioni di Malta e Finlandia. La regola dell’unanimità in materia fiscale rende questo tipo di negoziati particolarmente complessi: ogni paese ha di fatto un potere di blocco assoluto, e costruire un consenso su ventisette posizioni diverse richiede tempo e concessioni reciproche.

Per chi segue da vicino il mercato delle accise su sigarette e svapo — produttori, distributori e consumatori — il consiglio pratico è monitorare i prossimi appuntamenti del Consiglio Ecofin e gli sviluppi della presidenza europea. Finché l’unanimità non viene raggiunta, qualsiasi ipotesi di aumento dei prezzi legata all’armonizzazione comunitaria resta sulla carta. La partita è aperta, e la prossima mossa spetta alla presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, che dovrà decidere se tentare un nuovo round negoziale o attendere condizioni politiche più favorevoli.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.