La Commissione europea ha dato il via libera alla clausola di salvaguardia nazionale richiesta dal governo italiano, aprendo uno spazio di flessibilità fiscale pari allo 0,3% del Pil per il biennio 2027-28. Una decisione attesa da mesi a Roma, che sblocca risorse aggiuntive proprio mentre il ministro Giorgetti stava tenendo in sospeso la definizione finale della legge di Bilancio. Il segnale da Bruxelles cambia concretamente i margini di manovra del governo Meloni per i prossimi due anni fiscali.

Cos’è la clausola di salvaguardia e perché l’Italia l’ha chiesta

La clausola di salvaguardia nazionale è uno strumento previsto nell’ambito del Patto di Stabilità e Crescita riformato. Permette agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento fiscale concordato con Bruxelles, a condizione che la deviazione sia giustificata da investimenti in settori strategici riconosciuti come prioritari dall’Unione europea.

Il governo Meloni ha presentato la richiesta puntando su due fronti precisi: difesa ed energia. Secondo i dati verificati, Roma ha chiesto flessibilità per 14 miliardi di euro destinati all’energia e altri 14 miliardi per la difesa, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Una cifra considerevole, che riflette la pressione politica e strategica che l’Italia — come altri grandi Paesi europei — sta subendo su entrambi i fronti.

La clausola di salvaguardia non è una carta bianca. L’approvazione europea certifica che le spese rientrano nei criteri ammissibili, ma non garantisce automaticamente che l’intera flessibilità verrà impiegata o come verrà distribuita tra i due settori nella pratica.

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Quanto vale lo 0,3% del Pil: i numeri concreti

Lo 0,3% del Pil italiano per ciascuno degli anni del biennio 2027-28 non è una cifra simbolica. Il Prodotto interno lordo dell’Italia si aggira attorno ai 2.100 miliardi di euro: questo significa che ogni punto percentuale vale circa 21 miliardi. Lo 0,3% corrisponde quindi a circa 6-6,3 miliardi di euro annui, per un totale potenziale nell’ordine dei 12-13 miliardi sull’intero biennio.

È una cifra significativamente inferiore ai 29 miliardi complessivi richiesti da Roma. La distanza tra quanto il governo ha chiesto e quanto Bruxelles ha autorizzato è il dato politicamente più rilevante di questa vicenda. La Commissione ha concesso la clausola di salvaguardia, ma ha tenuto il freno sulla flessibilità massima. Non a caso, il Commissario Dombrovskis ha dichiarato esplicitamente che non è possibile introdurre continuamente nuove flessibilità di bilancio — un messaggio diretto anche agli altri Paesi europei che guardano con interesse alle stesse aperture.

Come cambia la struttura della Manovra 2027

L’impatto sulla legge di Bilancio è diretto. Il ministro dell’Economia Giorgetti aveva dichiarato che la versione definitiva della Manovra sarebbe stata definita soltanto dopo la chiusura della procedura europea sulla clausola di salvaguardia. L’approvazione di ottobre 2026 sblocca quindi un passaggio formale che teneva in stallo alcune delle scelte più delicate.

In concreto, i margini aggiuntivi riconosciuti dalla clausola di salvaguardia possono essere utilizzati per:

Spese per la difesa : investimenti in equipaggiamenti, infrastrutture militari, capacità operative — in linea con gli impegni NATO e le pressioni degli alleati europei

: investimenti in equipaggiamenti, infrastrutture militari, capacità operative — in linea con gli impegni NATO e le pressioni degli alleati europei Spese per l’energia: interventi sulla sicurezza energetica, transizione verso fonti rinnovabili, riduzione della dipendenza da forniture esterne

Questi due settori erano già stati indicati come prioritari dal governo nella richiesta originale. L’approvazione europea li rende ora formalmente finanziabili al di fuori del perimetro ordinario di aggiustamento fiscale, senza che la spesa venga conteggiata integralmente nel calcolo del deficit strutturale.

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Il freno europeo e le aspettative disattese

Il via libera alla clausola di salvaguardia porta con sé un messaggio duplice. Da un lato, Bruxelles riconosce la legittimità delle priorità strategiche italiane su difesa ed energia. Dall’altro, la Commissione ha tracciato un confine netto: lo 0,3% del Pil è il margine concesso, non quello richiesto.

Questo significa che il governo dovrà fare scelte precise su come allocare la flessibilità disponibile tra i due settori. La clausola di salvaguardia non risolve il problema del finanziamento complessivo delle ambizioni italiane su difesa ed energia: offre uno spazio aggiuntivo, ma circoscritto. Le risorse restanti dovranno essere trovate all’interno dei normali vincoli di bilancio, attraverso tagli, rimodulazioni o entrate aggiuntive.

Le prossime tappe per la legge di Bilancio

Con la procedura europea formalmente chiusa, il governo può ora procedere alla stesura definitiva della Manovra 2027. I passaggi attesi sono:

Definizione dell’allocazione interna tra difesa ed energia dei margini riconosciuti dalla clausola di salvaguardia

Presentazione del testo della legge di Bilancio al Parlamento entro i termini previsti

Avvio dell’iter parlamentare con le relative commissioni di Camera e Senato

Il quadro complessivo resta quello di una manovra costruita su equilibri fragili. La clausola di salvaguardia aggiunge flessibilità reale, ma non trasforma radicalmente i conti pubblici italiani. Il percorso di consolidamento fiscale concordato con l’Unione europea rimane in vigore, e la deviazione autorizzata è temporanea e settorialmente vincolata.

Per i contribuenti e le imprese, l’effetto pratico dipenderà da come il governo sceglierà di impiegare concretamente questi margini: se la flessibilità verrà tradotta in investimenti produttivi su energia e difesa, o se servirà anche a coprire pressioni di spesa corrente che altrimenti avrebbero richiesto tagli altrove. Quella scelta, ancora aperta, è il cuore politico della prossima legge di Bilancio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.