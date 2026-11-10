La manovra 2027 solleva critiche dall'Abi per nuove tasse bancarie e possibili profili di incostituzionalità. Scopri i 22 miliardi di oneri e il raddoppio della Tobin tax

La manovra 2027 è entrata nel vivo del dibattito parlamentare e già nelle prime audizioni emergono segnali di tensione significativi. Da un lato, l’Abi (Associazione Bancaria Italiana) ha alzato la voce contro le nuove misure fiscali che colpiscono il settore bancario, sollevando persino dubbi di incostituzionalità. Dall’altro, l’INPS ha annunciato il rinvio della rivalutazione delle pensioni a marzo, una notizia che riguarda direttamente milioni di pensionati italiani. Il quadro che emerge è quello di una legge di bilancio che, nelle intenzioni del Governo, cerca di reperire risorse, ma che rischia di generare effetti collaterali rilevanti sul credito, sulla competitività finanziaria e sui redditi dei pensionati.

Il conto presentato alle banche: 22 miliardi cumulati dal 2024

Il numero che circola con più insistenza nelle audizioni parlamentari è quello di 22 miliardi di euro: è il carico fiscale complessivo che le banche italiane si trovano ad affrontare a partire dal 2024, considerando l’insieme delle misure accumulate fino all’attuale manovra 2027. Per il solo 2027, la cifra supera i 5 miliardi di euro di oneri aggiuntivi.

L’Abi non contesta soltanto l’entità del prelievo, ma la sua struttura. Secondo l’associazione, alcune delle misure contenute nella manovra presenterebbero profili di incostituzionalità, anche se le fonti disponibili non dettagliano gli articoli costituzionali specificamente invocati. Il punto centrale è che si tratterebbe di interventi fiscali che, per la loro natura e per il modo in cui si sovrappongono a misure già in vigore, potrebbero non superare il vaglio di legittimità.

Per capire la portata concreta di questi numeri, basta pensare che stiamo parlando di istituti che operano su margini sempre più compressi in un contesto di tassi in progressiva normalizzazione. Un prelievo di questa entità, se non bilanciato da misure compensative, si traduce inevitabilmente in minori risorse da destinare all’erogazione del credito.

Il raddoppio della Tobin tax e i rischi per la competitività

Tra le misure più discusse della manovra 2027 c’è il raddoppio della Tobin tax, ovvero l’imposta sulle transazioni finanziarie. Si tratta di un’aliquota che colpisce gli scambi di strumenti finanziari — azioni, derivati, operazioni ad alta frequenza — e che, con questo intervento, verrebbe portata al doppio dell’attuale livello.

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L’Abi ha messo in guardia sull’impatto che questa misura avrà sulla competitività finanziaria italiana. L’argomento è diretto: se investire o negoziare strumenti finanziari italiani diventa più costoso rispetto ad altri mercati europei, una parte dei flussi si sposterà verso piazze con una fiscalità più favorevole. Non è un rischio teorico — è già accaduto in altri Paesi che hanno introdotto misure simili in modo non coordinato a livello europeo.

Il problema strutturale è che la Tobin tax colpisce i volumi di scambio indipendentemente dalla redditività delle operazioni. In una fase in cui i mercati finanziari italiani cercano di attrarre capitali e liquidità, un raddoppio dell’imposta rischia di andare nella direzione opposta rispetto agli obiettivi di sviluppo del mercato dei capitali nazionale.

Credito a famiglie e imprese: il rischio concreto secondo l’Abi

L’Abi ha chiarito che le nuove misure fiscali della manovra 2027 non riguardano soltanto i bilanci bancari in senso astratto. Il rischio, secondo l’associazione, è molto più tangibile: riduzione della disponibilità di credito per famiglie e imprese.

Il meccanismo è semplice. Le banche, per mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione e rispettare i requisiti regolatori imposti da Basilea e dalle autorità europee, devono bilanciare il prelievo fiscale con una gestione più selettiva degli impieghi. In pratica, meno risorse disponibili significano criteri di accesso al credito più stringenti, spread più elevati o, nei casi limite, riduzione dei volumi erogati.

Questo impatta in modo particolare:

Le piccole e medie imprese , che dipendono dal credito bancario per il capitale circolante e gli investimenti

, che dipendono dal credito bancario per il capitale circolante e gli investimenti Le famiglie che accedono a mutui o prestiti personali, potenzialmente esposte a condizioni meno favorevoli

che accedono a mutui o prestiti personali, potenzialmente esposte a condizioni meno favorevoli I settori ad alta intensità di capitale come l’edilizia, la manifattura e l’energia, già alle prese con costi di finanziamento elevati

L’associazione bancaria non si è limitata a denunciare il problema: ha chiesto che il Parlamento valuti con attenzione le conseguenze sistemiche di un prelievo così concentrato su un unico settore.

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Il rinvio della rivalutazione delle pensioni a marzo

Parallelamente alle tensioni sul fronte bancario, la manovra 2027 porta con sé un’altra notizia rilevante per i pensionati italiani: l’INPS ha comunicato il rinvio della rivalutazione delle pensioni al mese di marzo.

La rivalutazione automatica delle pensioni è il meccanismo con cui gli assegni vengono adeguati all’inflazione, garantendo il mantenimento del potere d’acquisto nel tempo. Un rinvio a marzo significa che i pensionati dovranno attendere diversi mesi in più rispetto al consueto calendario per vedere i propri assegni aggiornati.

Per chi percepisce pensioni medio-basse, il ritardo non è una questione meramente tecnica: si traduce in mesi in cui il potere d’acquisto reale rimane inferiore a quello teoricamente spettante. Con l’inflazione che ha eroso i redditi fissi negli ultimi anni, ogni mese di slittamento ha un peso concreto sui bilanci familiari.

La questione di costituzionalità: cosa c’è in gioco

I dubbi di costituzionalità sollevati dall’Abi rappresentano forse il profilo più delicato dell’intera vicenda. Se alcune delle misure contenute nella manovra 2027 fossero effettivamente impugnate davanti alla Corte Costituzionale, lo scenario diventerebbe molto più complesso per il Governo.

Una pronuncia di incostituzionalità su disposizioni fiscali già in vigore comporterebbe non solo la necessità di riscrivere le norme, ma potenzialmente anche la restituzione di quanto già incassato. Si tratta di un rischio che il Parlamento non può permettersi di ignorare in fase di esame della legge di bilancio.

Le audizioni parlamentari in corso sono proprio il momento in cui questi rilievi devono essere valutati con attenzione. L’Abi, presentando la propria posizione nelle sedi istituzionali, ha scelto la via corretta: segnalare le criticità prima che la legge sia approvata, lasciando al legislatore la possibilità di intervenire. Se le preoccupazioni dell’associazione trovassero riscontro in sede parlamentare, alcune misure potrebbero essere riviste o attenuate già nel corso dell’iter di approvazione della manovra. Il dibattito è aperto, e le prossime settimane saranno decisive per capire se il Governo sceglierà di mediare o di mantenere l’impianto fiscale così come concepito. Per chi vuole seguire l’iter parlamentare, il sito ufficiale della Camera dei Deputati pubblica in tempo reale le audizioni e i testi in discussione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.