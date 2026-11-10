Firmato l'accordo tra Ita Airways e sindacati su 180 esuberi volontari con NASpI integrata all'80%, Fondo di solidarietà e incentivo aziendale. Ridotti da 226 a 180.

Il nodo degli esuberi in ITA Airways si è sciolto a novembre 2026 con la firma di un accordo tra la compagnia aerea e le rappresentanze sindacali: 180 uscite volontarie concordate, con un pacchetto di sostegni al reddito che combina la NASpI, il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e un incentivo aziendale aggiuntivo. Si tratta di un’intesa che chiude una trattativa complessa, nata nel contesto della piena integrazione di ITA nel gruppo Lufthansa, e che riduce sensibilmente il numero di uscite rispetto alle previsioni iniziali.

Perché si è arrivati agli esuberi volontari in ITA Airways

L’accordo sugli esuberi volontari di ITA Airways non nasce dal nulla: è la conseguenza diretta del processo di integrazione della compagnia all’interno del gruppo Lufthansa, completato dopo l’acquisizione. Ogni fusione o incorporazione di questo tipo comporta una revisione degli organici, soprattutto nelle funzioni sovrapposte tra la struttura acquisita e quella del nuovo proprietario.

Il punto di partenza della trattativa era ben più pesante: la direzione aziendale aveva inizialmente individuato in 226 il numero di uscite necessarie. Grazie al confronto con i sindacati, quella cifra è scesa a 180, con una riduzione di 46 posizioni rispetto alla proposta originaria. Non è un risultato trascurabile: in una negoziazione di questo tipo, ogni posizione salvata rappresenta un posto di lavoro che rimane all’interno dell’azienda.

Il fatto che si tratti esclusivamente di uscite volontarie è un elemento qualificante dell’intesa. Nessun licenziamento imposto: chi decide di aderire lo fa su base individuale, valutando il pacchetto di sostegni messo a disposizione.

→ Leggi anche: Bonus assunzione donne al Sud: come cumulare esonero Inps, bonus giovani e Zes

Il pacchetto di sostegni: NASpI, Fondo di solidarietà e incentivo aziendale

Per chi aderisce alle uscite volontarie, il sostegno al reddito si articola su tre livelli distinti, pensati per garantire una copertura economica nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

NASpI fino a 24 mesi: l’indennità di disoccupazione ordinaria, erogata dall’INPS, copre fino a due anni. È il pilastro principale del sostegno, accessibile a tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il posto — o che lo lasciano nell’ambito di accordi come questo.

l’indennità di disoccupazione ordinaria, erogata dall’INPS, copre fino a due anni. È il pilastro principale del sostegno, accessibile a tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il posto — o che lo lasciano nell’ambito di accordi come questo. Fondo di solidarietà per il trasporto aereo: si tratta dello strumento settoriale specifico per il comparto aviation, che integra la NASpI e consente una copertura più ampia rispetto a quella prevista dagli ammortizzatori sociali ordinari. La sua attivazione in questo accordo è un elemento tecnico rilevante: permette ai lavoratori del settore aereo di accedere a tutele calibrate sulla specificità del loro contratto.

si tratta dello strumento settoriale specifico per il comparto aviation, che integra la NASpI e consente una copertura più ampia rispetto a quella prevista dagli ammortizzatori sociali ordinari. La sua attivazione in questo accordo è un elemento tecnico rilevante: permette ai lavoratori del settore aereo di accedere a tutele calibrate sulla specificità del loro contratto. Incentivo aziendale: ITA Airways aggiunge una componente economica propria, separata dagli strumenti pubblici. L’importo preciso non è stato reso noto ufficialmente, ma la sua presenza nell’accordo rafforza la convenienza per chi valuta l’uscita volontaria.

La combinazione dei tre strumenti mira a rendere l’adesione economicamente sostenibile per il lavoratore, riducendo il rischio di un’interruzione brusca del reddito. È una struttura che si ritrova in altri accordi sindacali del settore, ma la specificità del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo la rende particolarmente adatta al contesto di ITA.

Il ruolo dei sindacati e il confronto con la proposta iniziale

La firma dell’accordo è il risultato di un negoziato che ha visto le organizzazioni sindacali ottenere una riduzione concreta del numero di esuberi. Passare da 226 a 180 uscite significa aver convinto l’azienda a rivedere al ribasso le proprie stime di riduzione del personale, probabilmente attraverso una combinazione di riorganizzazione interna e redistribuzione delle mansioni.

Sul piano della forma, il carattere volontario delle uscite è stato una condizione non negoziabile per i sindacati. In un settore come quello del trasporto aereo, dove i profili professionali sono spesso altamente specializzati — piloti, personale di cabina, tecnici di manutenzione, addetti alle operazioni di terra — perdere lavoratori qualificati senza un percorso concordato avrebbe creato problemi anche operativi per la stessa ITA Airways.

→ Leggi anche: Naspi e Dis-Coll novembre 2026: le date di pagamento e il taglio del 3%

L’accordo si inserisce in un momento delicato per la compagnia: la full integration in Lufthansa richiede un allineamento dei processi, delle piattaforme tecnologiche e degli organici con gli standard del gruppo tedesco. In questo contesto, la gestione delle uscite attraverso uno strumento condiviso con i sindacati evita tensioni che avrebbero potuto rallentare il processo di integrazione.

Cosa significa questo accordo per il futuro di ITA Airways

Un accordo sugli esuberi volontari ITA Airways di questa portata non si esaurisce nella gestione delle uscite: definisce anche il clima delle relazioni industriali all’interno della compagnia per i mesi a venire. Aver trovato un’intesa — e averla trovata riducendo il numero di uscite rispetto alla proposta iniziale — stabilisce un precedente positivo nel rapporto tra management e rappresentanze dei lavoratori.

Per i lavoratori che non aderiscono, l’accordo chiarisce che le 180 uscite sono il limite concordato: non ci sono, allo stato attuale, previsioni di ulteriori riduzioni del personale al di là di quelle volontarie già definite. È un elemento di stabilità in una fase di cambiamento strutturale profondo.

Per chi invece valuta l’adesione, il consiglio pratico è di analizzare con attenzione la propria posizione contributiva prima di decidere: la durata effettiva della NASpI dipende dagli anni di contribuzione versati, e non tutti i lavoratori matureranno automaticamente i 24 mesi massimi previsti dall’accordo. Verificare la propria situazione all’INPS è il primo passo concreto da compiere prima di firmare qualsiasi adesione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.