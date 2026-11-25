Boehringer Ingelheim ha annunciato un piano di investimento da 160 milioni di euro in cinque anni nello stabilimento Bidachem di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo, destinato ad ampliare la produzione italiana di principi attivi farmaceutici. L’annuncio, reso noto tra il 24 e il 25 novembre 2026, è stato presentato formalmente a Roma al Ministero competente, segnalando l’intenzione del colosso farmaceutico tedesco di rafforzare ulteriormente la propria presenza produttiva in Italia.

Cosa prevede il piano industriale per Fornovo San Giovanni

Al centro del progetto c’è l’ampliamento fisico e tecnologico del sito bergamasco. Il piano prevede la realizzazione di almeno tre nuove unità produttive e il rinnovamento degli impianti già esistenti. Non si tratta di un intervento marginale: l’obiettivo è aumentare la capacità dello stabilimento di produrre active pharmaceutical ingredients (API), ovvero i principi attivi farmaceutici che costituiscono il cuore chimico di qualsiasi medicinale.

Bidachem non è uno stabilimento qualsiasi all’interno del gruppo Boehringer Ingelheim. Il sito di Fornovo San Giovanni è uno dei due hub chimici globali del gruppo dedicati alla produzione di principi attivi farmaceutici. Questo dato rende l’investimento ancora più significativo: non si tratta di un polo secondario, ma di un nodo strategico nella catena produttiva mondiale dell’azienda.

Lo stabilimento esiste dal 1981 e oggi conta oltre 300 dipendenti. Nel corso degli ultimi quindici anni, il sito ha già ricevuto circa 190 milioni di euro di investimenti complessivi — una cifra che, sommata ai 160 milioni del nuovo piano quinquennale, disegna un impegno di lungo periodo difficilmente reversibile.

→ Leggi anche: Farmaci da banco, tre miliardi di risparmi l'anno per il Ssn

Un track record di investimenti continui dal 2010

Per capire la portata del nuovo annuncio, vale la pena guardare ai numeri storici. Dal 2010 a oggi, Boehringer Ingelheim ha investito più di 170 milioni di euro nel sito di Fornovo San Giovanni. Il nuovo piano da 160 milioni non è quindi una svolta improvvisa, ma la continuazione di una strategia industriale coerente che punta su questo stabilimento come centro di eccellenza per la chimica farmaceutica.

Il 2023 ha segnato un altro traguardo per Bidachem: il sito è entrato nell’elenco dei siti certificati carbon neutral di Boehringer Ingelheim, diventando il primo impianto chimico del gruppo a ottenere questa certificazione. Un riconoscimento che rafforza il posizionamento dello stabilimento non solo sul piano produttivo, ma anche su quello della sostenibilità ambientale, tema sempre più rilevante nelle strategie di approvvigionamento delle grandi farmaceutiche globali.

Principi attivi farmaceutici: perché la produzione locale conta

La produzione di principi attivi farmaceutici in Europa è diventata una priorità strategica negli ultimi anni. La pandemia da Covid-19 ha messo in luce la dipendenza di molti paesi occidentali da fornitori asiatici per gli API, innescando un dibattito serrato sulla resilienza delle catene di approvvigionamento farmaceutico. In questo contesto, investimenti come quello di Boehringer Ingelheim a Fornovo San Giovanni assumono un valore che va oltre la logica puramente industriale.

Avere un hub chimico capace di produrre principi attivi farmaceutici sul territorio nazionale significa ridurre la dipendenza da forniture esterne, accorciare i tempi di risposta in caso di crisi di approvvigionamento e mantenere competenze tecniche di alto livello all’interno del sistema produttivo italiano. Lo stabilimento bergamasco, con le sue tre nuove unità produttive in costruzione, si candida a svolgere un ruolo più rilevante in questo scenario.

→ Leggi anche: Agricoltura: 40 milioni dal Ddl ColtivaItalia per grano duro e aiuti contro il caro fertilizzanti

Riduzione della dipendenza estera per molecole critiche nei processi produttivi farmaceutici

per molecole critiche nei processi produttivi farmaceutici Mantenimento di competenze chimiche avanzate nel tessuto industriale del Nord Italia

nel tessuto industriale del Nord Italia Capacità di risposta più rapida a variazioni della domanda globale di medicinali

Il peso del sito nel contesto del gruppo tedesco

Boehringer Ingelheim è una delle maggiori aziende farmaceutiche private al mondo. Il fatto che Fornovo San Giovanni sia uno dei soli due hub chimici globali del gruppo dedicati ai principi attivi farmaceutici dice molto sul ruolo che questo stabilimento ricopre nell’architettura produttiva complessiva. Non è un satellite: è un centro nevralgico.

La presentazione del piano industriale direttamente a Roma, davanti al Ministero, sottolinea anche la dimensione istituzionale dell’operazione. Investimenti di questa scala nel settore farmaceutico vengono sempre più spesso coordinati con le autorità nazionali, sia per ragioni regolamentari sia per l’interesse pubblico che la produzione di farmaci porta con sé.

Per approfondire la struttura e la storia dello stabilimento di Fornovo San Giovanni, è possibile consultare la pagina ufficiale di Boehringer Ingelheim dedicata al sito.

Con il nuovo piano quinquennale, Bidachem si prepara a un salto di scala che consolida Fornovo San Giovanni come uno dei poli più importanti per la produzione di principi attivi farmaceutici nell’intera Europa. I 160 milioni annunciati trasformeranno concretamente gli impianti nei prossimi cinque anni, con nuove unità produttive che si affiancheranno a strutture rinnovate e a un sito già certificato per la neutralità carbonica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.