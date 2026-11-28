Confronta i tre principali strumenti per i risparmi per i figli: conto corrente, libretto di risparmio e buoni fruttiferi. Analisi fiscale e rendimenti.

Mettere da parte denaro per i propri figli è uno degli obiettivi finanziari più concreti che una famiglia possa darsi, eppure la scelta dello strumento giusto non è affatto scontata. I risparmi per i figli possono essere gestiti in modi molto diversi — con un conto corrente dedicato, un libretto di risparmio o i buoni fruttiferi postali — e ciascuna opzione ha caratteristiche, vincoli e implicazioni fiscali che vale la pena confrontare con attenzione prima di decidere. La variabile più sottovalutata è il tempo: prima si inizia, maggiore è il vantaggio della capitalizzazione.

Tre strumenti a confronto: la mappa di partenza

Il panorama degli strumenti dedicati ai minori in Italia si articola principalmente attorno a tre soluzioni: il conto corrente intestato al minore, il libretto di risparmio ordinario e i buoni fruttiferi postali. Sono due strumenti diversi per natura e uno per vocazione, ma tutti e tre hanno un punto in comune: possono essere intestati a un figlio fin dalla nascita, con il genitore o il tutore legale che gestisce le operazioni fino alla maggiore età.

È importante chiarire subito un limite normativo: la legge italiana non consente di aprire un conto titoli o un conto di investimento a nome di un minore. Questo esclude automaticamente l’accesso diretto a strumenti come azioni, ETF o fondi comuni intestati al figlio. Chi vuole investire in mercati finanziari per conto dei figli deve farlo a proprio nome, oppure ricorrere a soluzioni come i piani di accumulo capitale (PAC) o le polizze assicurative.

Il conto corrente dedicato ai minori

Il conto corrente intestato a un minore è lo strumento più immediato e familiare. Funziona come un conto ordinario, con la differenza che il titolare è il figlio e il genitore agisce in qualità di rappresentante legale. È utile per accantonamenti regolari, per ricevere eventuali donazioni da parenti, e per abituare il bambino, crescendo, al concetto di gestione del denaro.

Sul fronte dei costi, molti istituti propongono conti correnti per minori a canone zero o con condizioni agevolate, proprio per attrarre famiglie giovani. La liquidità è totale: i fondi sono disponibili in qualsiasi momento, il che è un vantaggio in caso di necessità ma anche un rischio se l’obiettivo è mantenere il capitale intatto fino ai diciotto anni del figlio.

Il rendimento è generalmente nullo o trascurabile, perché i conti correnti non sono pensati per remunerare il saldo. Chi sceglie questa strada sta essenzialmente parcheggiando denaro, non facendolo crescere. Per questo il conto corrente funziona meglio come punto di raccolta da cui poi spostare periodicamente le somme verso strumenti più remunerativi.

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Il libretto di risparmio: semplicità e accessibilità

Il libretto di risparmio ordinario è uno degli strumenti più tradizionali per i risparmi per i figli. Può essere postale o bancario, nominativo o al portatore (anche se quest’ultima forma è oggi soggetta a limitazioni normative). Si apre facilmente, non prevede spese di gestione significative nella maggior parte dei casi, e permette versamenti e prelievi in qualsiasi momento.

Rispetto al conto corrente, il libretto di risparmio offre una remunerazione, seppur generalmente modesta. I tassi variano a seconda dell’istituto e del periodo, e non è possibile indicare cifre precise senza riferirsi a condizioni aggiornate al momento della consultazione. L’elemento distintivo è la semplicità operativa: non serve una carta di debito, non ci sono bonifici o domiciliazioni, è uno strumento pensato esclusivamente per accumulare.

Dal punto di vista fiscale, gli interessi maturati sul libretto sono soggetti a tassazione, come avviene per la generalità dei prodotti di risparmio. Chi intende aprire un libretto a nome del figlio dovrebbe verificare con l’istituto le condizioni specifiche di intestazione per i minori e le eventuali soglie oltre le quali scattano obblighi di comunicazione.

I buoni fruttiferi postali: il vincolo che premia

I buoni fruttiferi postali rappresentano probabilmente lo strumento più strutturato tra quelli disponibili per i minori. Emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane, esistono specifiche tipologie pensate proprio per i figli, con scadenza ancorata al compimento del diciottesimo anno di età.

Il meccanismo è semplice: si acquista il buono a nome del minore, e il capitale — più gli interessi maturati — diventa disponibile al raggiungimento della maggiore età. È uno strumento a vincolo naturale, il che lo rende particolarmente adatto a chi vuole proteggere il risparmio da prelievi anticipati e garantire che il figlio riceva la somma accumulata in un momento di vera utilità, come l’iscrizione all’università o l’acquisto di un’auto.

Sul piano fiscale, i buoni fruttiferi postali godono storicamente di un trattamento agevolato rispetto ad altri strumenti finanziari, con un’aliquota sugli interessi inferiore a quella ordinaria applicata ai prodotti bancari. Questo aspetto può fare una differenza concreta nel lungo periodo, soprattutto su orizzonti temporali di dieci o diciotto anni.

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Quanto si accumula nel tempo: i numeri che contano

Il fattore tempo è decisivo. Accantonare 50 euro al mese porta a 6.000 euro in dieci anni e a 10.800 euro in diciotto anni, senza contare alcun rendimento. Con 100 euro mensili si arriva rispettivamente a 12.000 e 21.600 euro; con 200 euro al mese, a 24.000 euro in un decennio e a 43.200 euro in diciotto anni. Questi numeri, puramente aritmetici, mostrano già come la continuità degli accantonamenti conti quanto — se non di più — della scelta dello strumento.

Aggiungere anche un rendimento modesto su queste cifre, attraverso un libretto remunerato o i buoni postali, può produrre un risultato sensibilmente superiore rispetto a lasciare il denaro su un conto corrente infruttifero. La capitalizzazione degli interessi, anche a tassi contenuti, lavora silenziosamente nel tempo.

Fiscalità e intestazione: cosa verificare prima di scegliere

Quando si parla di risparmi per i figli, la questione dell’intestazione è cruciale. Un conto o un libretto intestato al minore è giuridicamente un patrimonio del figlio, non dei genitori. Questo ha implicazioni pratiche: in caso di separazione, il saldo non rientra nella divisione dei beni dei coniugi; in caso di eredità, le somme già intestate al figlio non transitano dall’asse ereditario.

Sul fronte fiscale, ogni strumento ha il proprio regime. In linea generale, gli interessi sono tassati, ma con aliquote che possono differire: i prodotti postali godono di un’aliquota ridotta rispetto a quella applicata agli strumenti bancari ordinari. Prima di aprire qualsiasi prodotto, è utile chiedere all’istituto una simulazione che includa la tassazione degli interessi su un orizzonte pluriennale, perché la differenza può essere tutt’altro che marginale su diciotto anni di accumulo.

Come scegliere in base all’obiettivo

Non esiste uno strumento universalmente migliore: la scelta dipende dall’obiettivo e dal profilo della famiglia.

Conto corrente dedicato : adatto come strumento di raccolta e transito, utile se si vuole versare somme irregolari e mantenere piena flessibilità. Non remunerativo.

: adatto come strumento di raccolta e transito, utile se si vuole versare somme irregolari e mantenere piena flessibilità. Non remunerativo. Libretto di risparmio : buona soluzione per accantonamenti regolari con accesso libero, offre una remunerazione minima ma superiore al conto corrente. Semplice da gestire.

: buona soluzione per accantonamenti regolari con accesso libero, offre una remunerazione minima ma superiore al conto corrente. Semplice da gestire. Buoni fruttiferi postali: la scelta più strutturata per chi vuole vincolare il risparmio fino ai diciotto anni del figlio, con vantaggi fiscali e la garanzia dello Stato sul capitale.

Chi ha la possibilità di combinare più strumenti — per esempio usare il conto corrente per le spese ordinarie del figlio e i buoni postali per l’accantonamento a lungo termine — ottiene probabilmente il miglior equilibrio tra liquidità e rendimento. L’importante è iniziare prima possibile: Banca d’Italia ricorda regolarmente come l’educazione finanziaria e la pianificazione precoce siano tra i fattori più efficaci per il benessere economico delle famiglie nel lungo periodo.

Qualunque strumento si scelga, la costanza nei versamenti vale più di qualsiasi ottimizzazione. Versare una cifra fissa ogni mese, anche piccola, costruisce nel tempo un patrimonio reale per il proprio figlio — e insegna, di fatto, il valore del risparmio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.