Chi ha già avviato lavori di efficientamento energetico e teme di perdere i vantaggi fiscali maturati sotto le vecchie regole ha ora un motivo concreto di attenzione: due emendamenti all’articolo 4 della Legge di Bilancio 2027, contenuti nel dossier parlamentare del 16 novembre 2026, intervengono direttamente sulla struttura delle detrazioni per l’ecobonus 2027, con l’obiettivo di tutelare i cantieri già aperti e ridefinire le regole per i lavori condominiali futuri.

Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2027 sull’Ecobonus

La manovra 2027 introduce una revisione significativa dei massimali di spesa detraibile per gli interventi di efficienza energetica. La novità principale riguarda l’unificazione dei tetti: il disegno di legge prevede un unico limite di 96.000 euro per unità immobiliare, che sostituisce il precedente sistema di massimali differenziati in base alla tipologia di intervento.

Questo tetto unico si applica a una serie di lavori tra i più comuni:

Sostituzione di finestre e infissi

Isolamento termico dell’edificio (cappotto termico)

Installazione di pompe di calore

Impianti di climatizzazione ad alta efficienza

Le aliquote di detrazione restano invece invariate rispetto all’impostazione già nota: 50% per la prima casa (abitazione principale) e 36% negli altri casi, incluse le seconde case e gli immobili non adibiti a residenza principale.

Il primo emendamento: salvaguardia per i lavori già iniziati

Il nodo più delicato riguarda chi ha avviato un cantiere prima del 2027 e non lo ha ancora concluso. Con il passaggio a un tetto unificato di 96.000 euro, chi aveva pianificato la propria spesa sulla base dei vecchi massimali — spesso più alti per specifiche categorie di intervento — rischiava di vedersi applicare retroattivamente le nuove regole alla quota di spesa non ancora sostenuta.

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Il primo emendamento interviene esattamente su questo punto: propone di salvaguardare i massimali di spesa originari per gli interventi avviati in anni precedenti al 2027 e non ancora completati. In termini pratici, chi ha iniziato i lavori entro il 31 dicembre 2026 potrà continuare a fare riferimento ai limiti di spesa vigenti al momento dell’avvio del cantiere, senza subire penalizzazioni dalla nuova disciplina.

Si tratta di una misura di equità sostanziale: obbligare un contribuente a rimodulare un progetto già in corso sulla base di regole cambiate in corso d’opera avrebbe generato incertezza e, in molti casi, un danno economico concreto. Pensiamo, ad esempio, a chi ha già sostenuto parte delle spese per un cappotto termico su un edificio plurifamiliare: senza la clausola di salvaguardia, la quota residua di spesa detraibile avrebbe potuto ridursi drasticamente.

Il secondo emendamento: quote annuali per i condomini dal 2027

Il secondo emendamento affronta invece una questione distinta, che riguarda i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali avviati a partire dal 2027. In questo caso, la modifica proposta interviene sulle quote annuali di spesa detraibile, cioè sulla ripartizione temporale dell’importo che ogni condomino può portare in detrazione anno per anno.

Per gli interventi condominiali, la Legge di Bilancio 2027 fissa un limite di 40.000 euro per unità immobiliare. L’emendamento mira a chiarire e regolare come questo importo si distribuisce nelle annualità fiscali successive, evitando ambiguità applicative che potrebbero emergere nella gestione contabile dei lavori pluriennali.

Questo aspetto è rilevante soprattutto per i condomini di medie e grandi dimensioni, dove i cantieri di riqualificazione energetica si estendono spesso su più anni e la ripartizione delle spese tra i condomini richiede una pianificazione fiscale precisa.

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Lo stato attuale: proposte ancora in discussione

È fondamentale chiarire che entrambi gli emendamenti, al momento della loro presentazione il 16 novembre 2026, costituiscono proposte di modifica normativa, non norme già approvate. La Legge di Bilancio 2027 deve ancora completare il proprio iter parlamentare e il testo finale potrebbe differire da quanto contenuto nel dossier emendativo.

Chi sta valutando decisioni operative — avviare o sospendere un cantiere, pianificare la spesa residua di un intervento già in corso — deve tenere conto di questa incertezza. Le modifiche proposte vanno nella direzione giusta, ma non sono ancora legge.

Per seguire l’evoluzione del testo, il riferimento ufficiale resta il sito della Camera dei Deputati, dove sono pubblicati i dossier aggiornati della Commissione Bilancio.

Cosa fare se hai lavori in corso

Se hai già avviato un intervento di efficientamento energetico prima del 2027, questi sono i passaggi pratici da tenere a mente:

Conserva tutta la documentazione che attesta la data di inizio lavori: contratti con l’impresa, bonifici parlanti, eventuali comunicazioni all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

che attesta la data di inizio lavori: contratti con l’impresa, bonifici parlanti, eventuali comunicazioni all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Verifica il massimale di spesa applicabile alla tua tipologia di intervento secondo la normativa vigente fino al 31 dicembre 2026.

applicabile alla tua tipologia di intervento secondo la normativa vigente fino al 31 dicembre 2026. Monitora l’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2027: se l’emendamento di salvaguardia viene approvato nella forma attuale, potrai continuare ad applicare i vecchi tetti alla spesa residua.

della Legge di Bilancio 2027: se l’emendamento di salvaguardia viene approvato nella forma attuale, potrai continuare ad applicare i vecchi tetti alla spesa residua. Per i condomini con lavori sulle parti comuni previsti dal 2027 in poi, è opportuno attendere il testo definitivo prima di finalizzare i piani di spesa.

La direzione indicata dagli emendamenti è quella di non penalizzare chi ha già investito nella riqualificazione energetica del proprio immobile in buona fede, rispettando le regole in vigore al momento della decisione. Se il Parlamento confermerà queste modifiche, l’ecobonus 2027 manterrà una continuità applicativa per i cantieri in corso che molti contribuenti si aspettano — e che, in assenza di clausole di salvaguardia esplicite, non sarebbe affatto garantita.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.