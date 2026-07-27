Deposito Supersmart Minori di Poste: come risparmiare per i figli al 2% annuo lordo

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Deposito Supersmart Minori di Poste: cosa offre davvero il 2% annuo lordo

Mettere da parte dei soldi per un figlio o un nipote è uno degli obiettivi di risparmio più concreti che esistano. Il problema, spesso, è trovare uno strumento che sia sicuro, accessibile e che renda qualcosa di reale. Il deposito Supersmart Minori di Poste risponde esattamente a questa esigenza: è un prodotto di risparmio dedicato ai minorenni, proposto da Poste Italiane nel 2026 con un tasso garantito del 2% annuo lordo. Non è un rendimento da capogiro, ma in un contesto in cui molti conti correnti ordinari non offrono praticamente nulla, un tasso fisso e garantito su un orizzonte pluriennale ha un valore preciso.

Prima di aprire un deposito di questo tipo, conviene capire bene come funziona, quali sono le implicazioni fiscali generali sui prodotti di risparmio postale, e cosa succede se si ha bisogno di ritirare il denaro prima del previsto. Questa guida risponde a tutte queste domande in modo diretto.

Chi può aprire il Deposito Supersmart Minori e perché Poste Italiane

Il prodotto è riservato ai minori di età, il che significa che l’intestatario del deposito è il bambino o il ragazzo, mentre la gestione pratica spetta ai genitori o ai tutori legali. Questo schema è comune per i prodotti di risparmio dedicati all’infanzia: l’adulto opera sul conto nell’interesse del minore, ma la titolarità è del figlio.

Poste Italiane è uno degli operatori finanziari più capillari in Italia, con una rete di uffici postali presente anche nei comuni più piccoli. Per molte famiglie, specialmente quelle che non hanno un rapporto consolidato con una banca tradizionale, Poste rappresenta il punto di riferimento naturale per prodotti di risparmio semplici e garantiti. Il fatto che il Deposito Supersmart Minori sia accessibile attraverso questa rete lo rende uno strumento potenzialmente adatto a una fascia molto ampia di risparmiatori.

Il prodotto si inserisce nella famiglia dei depositi Supersmart, che Poste Italiane propone come alternativa ai libretti di risparmio tradizionali. La versione dedicata ai minori ha caratteristiche specifiche che la distinguono dagli altri depositi della stessa linea, con condizioni pensate per un orizzonte temporale medio-lungo, coerente con l’obiettivo di accumulare risorse nel tempo per quando il figlio diventerà adulto.

Il tasso garantito al 2%: cosa significa nella pratica

Il 2% annuo lordo è un tasso fisso e garantito. Questo vuol dire che non dipende dall’andamento dei mercati, non è legato a indici di borsa, e non varia al variare dei tassi di interesse decisi dalla Banca Centrale Europea. Chi apre il deposito sa in anticipo quanto renderà il capitale investito ogni anno.

Per capire la portata concreta di questo rendimento, è utile fare un calcolo semplice. Su un capitale di mille euro, il 2% lordo annuo produce venti euro di interessi lordi nel primo anno. Su un arco di dieci anni, con la capitalizzazione degli interessi, il rendimento complessivo supera il 21% lordo del capitale iniziale. Non si tratta di un moltiplicatore straordinario, ma per un obiettivo di risparmio a lungo termine — come aiutare un figlio a pagarsi l’università o a comprare la prima auto — è un contributo reale e prevedibile.

La parola chiave qui è “lordo”. Gli interessi maturati sui depositi bancari e postali sono soggetti a tassazione, e il rendimento netto effettivo sarà inferiore al 2%. In Italia, gli interessi sui conti deposito sono generalmente soggetti a un’imposta sostitutiva. Per i prodotti postali, la normativa fiscale prevede tradizionalmente un trattamento specifico che può differire da quello applicato ai conti bancari ordinari. Prima di sottoscrivere, vale la pena verificare direttamente con Poste Italiane quale aliquota si applica agli interessi del Deposito Supersmart Minori, in modo da calcolare con precisione il rendimento netto atteso.

Tassazione e imposta di bollo: cosa sapere prima di sottoscrivere

Sui prodotti di risparmio in Italia operano due tipi di prelievo fiscale che è utile distinguere: l’imposta sostitutiva sugli interessi e l’imposta di bollo sul valore del deposito.

L’imposta sugli interessi

In via generale, gli interessi maturati sui conti deposito sono soggetti a un’imposta sostitutiva. Per i prodotti postali, storicamente, questa aliquota è stata più favorevole rispetto a quella applicata ai depositi bancari ordinari, ma le condizioni specifiche variano in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione. Il consiglio pratico è di chiedere a Poste Italiane, prima di aprire il deposito, quale aliquota si applica agli interessi del Supersmart Minori e di farsi rilasciare la documentazione contrattuale completa, che deve riportare tutte le condizioni economiche e fiscali.

L’imposta di bollo

I conti deposito sono generalmente soggetti anche all’imposta di bollo annuale, calcolata sul valore medio del deposito. Questa imposta può erodere in modo significativo il rendimento netto, soprattutto su capitali modesti. Anche in questo caso, le condizioni specifiche per il Deposito Supersmart Minori vanno verificate direttamente con Poste Italiane o consultando il foglio informativo del prodotto, disponibile presso gli uffici postali e sul sito ufficiale.

Per approfondire le regole generali sulla tassazione dei prodotti di risparmio postale, è utile consultare la pagina ufficiale di Poste Italiane dedicata al Deposito Supersmart Minori, che riporta le condizioni contrattuali aggiornate.

Importi minimi e massimi: quanto si può versare

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Le condizioni specifiche relative agli importi minimi di apertura e ai limiti massimi di deposito sono definite da Poste Italiane nel contratto del prodotto. In generale, i depositi Supersmart sono pensati per essere accessibili anche a chi parte con capitali limitati, coerentemente con la vocazione di Poste Italiane come operatore di prossimità per le famiglie.

Per un deposito dedicato ai minori, ha senso ragionare in termini di versamenti ricorrenti nel tempo piuttosto che di un unico capitale iniziale elevato. Molte famiglie scelgono di versare somme periodiche — per esempio in occasione di compleanni o ricorrenze — accumulando progressivamente un capitale che il figlio troverà disponibile al raggiungimento della maggiore età. Verificare se il prodotto prevede la possibilità di versamenti aggiuntivi successivi all’apertura è uno dei punti da chiarire prima della sottoscrizione.

Ritiro anticipato: cosa succede se si ha bisogno dei soldi prima

I depositi a termine — e i prodotti della famiglia Supersmart rientrano generalmente in questa categoria — prevedono un vincolo temporale. Questo significa che il rendimento garantito è legato al mantenimento del deposito per tutta la durata prevista. Il ritiro anticipato può comportare la perdita parziale o totale degli interessi maturati, oppure l’applicazione di penali specifiche.

Per un prodotto dedicato ai minori, il vincolo temporale ha una logica precisa: l’obiettivo è costruire un risparmio nel tempo, non disporre di liquidità immediata. Chi apre il Deposito Supersmart Minori dovrebbe considerare il capitale versato come non disponibile nel breve periodo. Se esiste la possibilità che quelle somme possano servire prima del previsto, potrebbe essere più opportuno valutare strumenti con maggiore flessibilità, come un libretto di risparmio ordinario, che offre però rendimenti generalmente inferiori.

Le condizioni esatte del ritiro anticipato — se è consentito, in quali modalità e con quali eventuali penalizzazioni — sono definite nel contratto del prodotto. Prima di firmare, è fondamentale leggere con attenzione questa sezione e chiedere chiarimenti all’operatore postale.

Come si apre il Deposito Supersmart Minori: il percorso pratico

L’apertura avviene presso gli uffici postali abilitati. Essendo il titolare del deposito un minorenne, è necessaria la presenza di almeno uno dei genitori o del tutore legale, che agisce in rappresentanza del minore. I documenti richiesti in genere includono i documenti di identità dell’adulto che sottoscrive e il codice fiscale del minore.

Il percorso tipico prevede:

Presentarsi a un ufficio postale con i documenti di identità del genitore o tutore

Portare il codice fiscale del minore intestatario del deposito

Richiedere il foglio informativo del prodotto e leggerlo prima di firmare

Verificare le condizioni economiche aggiornate (tasso, durata, importi, fiscalità)

Sottoscrivere il contratto e effettuare il versamento iniziale

Per chi preferisce informarsi prima di recarsi in ufficio, il sito di QuiFinanza offre un’analisi dettagliata del funzionamento del prodotto, utile per arrivare all’appuntamento con le idee chiare e le domande giuste da fare.

Il Deposito Supersmart Minori a confronto con altri strumenti per i figli

Non è l’unico modo per mettere da parte denaro per un figlio. Vale la pena confrontarlo brevemente con le alternative più comuni:

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Il Deposito Supersmart Minori di Poste si posiziona come una soluzione di mezzo: più remunerativa di un libretto ordinario, più semplice e garantita rispetto a strumenti di investimento legati ai mercati. Per una famiglia che vuole uno strumento sicuro, gestito da un operatore di fiducia e con un rendimento certo, è una scelta coerente.

Cosa verificare prima di aprire il deposito nel 2026

Le condizioni dei prodotti finanziari possono cambiare nel tempo. Il tasso del 2% annuo lordo è quello garantito al momento del lancio del prodotto nel 2026, ma è possibile che le condizioni offerte a nuovi sottoscrittori vengano aggiornate periodicamente da Poste Italiane. Prima di aprire il deposito, è sempre consigliabile verificare che le condizioni attuali corrispondano a quelle pubblicizzate e che il tasso indicato nel contratto sia effettivamente quello applicato al proprio deposito.

Un ultimo aspetto da non trascurare riguarda la durata del vincolo: assicurarsi di sapere esattamente fino a quando il capitale è vincolato e a quali condizioni si può accedere al denaro prima della scadenza naturale del deposito. Questa informazione, più di qualsiasi altra, determina se il prodotto è davvero adatto alla situazione specifica della propria famiglia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.