Dal 17 novembre 2026 è disponibile il Buono Premium 4 anni Poste Italiane, uno strumento di risparmio postale che promette un rendimento lordo del 4% a scadenza, garantito dallo Stato italiano e privo di qualsiasi commissione. La domanda che si pongono in molti è legittima: conviene davvero, e rispetto a cosa? La risposta dipende dal profilo di chi investe, dall’orizzonte temporale accettabile e dalla capacità di rinunciare alla liquidità per quattro anni interi.

Che cos’è il Buono Premium 4 anni e come funziona

Il Buono Premium 4 anni è un buono fruttifero postale emesso da CDP S.p.A. (Cassa Depositi e Prestiti) e distribuito tramite Poste Italiane. L’emissione avviene in modalità tap, cioè su base giornaliera, al valore nominale del 100%. In pratica, chi sottoscrive il buono versa una somma e la riscuote, maggiorata degli interessi, esattamente dopo quattro anni.

Il rendimento lordo è fisso al 4% a scadenza. Attenzione: non si tratta di un tasso annuo composto da moltiplicare per quattro, ma di un rendimento complessivo riconosciuto alla fine del periodo. Gli interessi non vengono erogati anno per anno, ma capitalizzati e corrisposti tutti al momento del rimborso. Chi cerca una cedola periodica per integrare il reddito mensile deve sapere fin da subito che questo prodotto non fa al caso suo.

La tassazione applicata agli interessi è quella agevolata al 12,50%, la stessa riservata ai titoli di Stato italiani — non quella ordinaria del 26% che si applica, ad esempio, ai conti deposito bancari o alle obbligazioni corporate. Su un rendimento lordo del 4%, il netto si attesta quindi intorno al 3,50% complessivo sull’intero quadriennio, senza alcuna erosione da costi di sottoscrizione, gestione o rimborso anticipato.

Chi può sottoscriverlo: il requisito del Libretto Postale

Non tutti possono accedere al Buono Premium 4 anni. Il prodotto è riservato in modo esclusivo ai titolari di un Libretto di Risparmio Postale — nella versione Ordinario o Smart — che trasferiscono sul libretto nuova liquidità. Non è quindi sufficiente essere già correntisti Poste: occorre apportare denaro fresco, non spostare fondi già depositati in altri prodotti postali.

→ Leggi anche: Poste italiane alza i tassi: buoni fruttiferi e Depositi Supersmart fino al 3,50% da settembre 2026

È ammessa la cointestazione fino a quattro soggetti, a condizione che si tratti esclusivamente di persone maggiorenni tra loro. Non è consentita la cointestazione tra adulti e minori, né tra minori. Chi vuole intestare un buono a un figlio minorenne dovrà valutare altri strumenti del risparmio postale dedicati ai più giovani.

Questo requisito di accesso ha una conseguenza pratica importante: chi non ha già un libretto postale dovrà aprirne uno prima di poter sottoscrivere. L’operazione è gratuita, ma richiede di recarsi in un ufficio postale o di procedere digitalmente, se si dispone già di un’identità digitale riconosciuta da Poste.

Confronto con le alternative: BOT, conti deposito, obbligazioni

Per valutare la convenienza reale del Buono Premium 4 anni Poste Italiane, è utile metterlo a confronto con gli strumenti concorrenti disponibili oggi sul mercato.

BOT e BTP: i titoli di Stato italiani godono della stessa tassazione agevolata al 12,50%. I BTP a quattro anni, tuttavia, offrono cedole semestrali, il che li rende più adatti a chi vuole flussi di cassa periodici. Sono negoziabili sul mercato secondario, dunque liquidabili prima della scadenza — ma con rischio di prezzo se i tassi salgono.

i titoli di Stato italiani godono della stessa tassazione agevolata al 12,50%. I BTP a quattro anni, tuttavia, offrono cedole semestrali, il che li rende più adatti a chi vuole flussi di cassa periodici. Sono negoziabili sul mercato secondario, dunque liquidabili prima della scadenza — ma con rischio di prezzo se i tassi salgono. Conti deposito vincolati: alcune banche offrono rendimenti lordi comparabili su orizzonti simili, ma la tassazione sugli interessi è del 26% , non del 12,50%. Su un rendimento lordo del 4%, il netto scende sensibilmente rispetto al buono postale. Inoltre, i conti deposito non beneficiano della garanzia dello Stato italiano in senso diretto, ma del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro per depositante.

alcune banche offrono rendimenti lordi comparabili su orizzonti simili, ma la tassazione sugli interessi è del , non del 12,50%. Su un rendimento lordo del 4%, il netto scende sensibilmente rispetto al buono postale. Inoltre, i conti deposito non beneficiano della garanzia dello Stato italiano in senso diretto, ma del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro per depositante. Obbligazioni bancarie e corporate: tassate al 26%, con rischio emittente variabile e spesso con spread denaro-lettera al momento dell’acquisto. Il profilo di rischio è strutturalmente diverso rispetto a uno strumento garantito dallo Stato.

tassate al 26%, con rischio emittente variabile e spesso con spread denaro-lettera al momento dell’acquisto. Il profilo di rischio è strutturalmente diverso rispetto a uno strumento garantito dallo Stato. Fondi obbligazionari e ETF: strumenti flessibili ma con costi di gestione, tassazione al 26% sulle plusvalenze e volatilità di prezzo. Adatti a orizzonti più lunghi o a chi accetta una maggiore variabilità del rendimento.

Il vantaggio fiscale del buono postale rispetto ai conti deposito bancari è strutturale e non dipende dall’andamento dei tassi: è un dato normativo che avvantaggia sistematicamente i prodotti di risparmio postale e i titoli di Stato rispetto agli strumenti bancari ordinari.

Per quale profilo di investitore ha senso davvero

Il Buono Premium 4 anni Poste Italiane ha senso per un profilo specifico di risparmiatore. Non è uno strumento per tutti.

→ Leggi anche: Buoni fruttiferi postali di novembre 2026: rendimenti dal 2,25% al 5%

È adatto a chi:

Ha un orizzonte temporale di almeno quattro anni e non ha bisogno di quella liquidità nel frattempo

Vuole la certezza del capitale e del rendimento, senza esposizione alla volatilità dei mercati

e del rendimento, senza esposizione alla volatilità dei mercati Preferisce la semplicità operativa: nessuna piattaforma di trading, nessuna decisione da prendere dopo la sottoscrizione

Vuole ottimizzare la componente fiscale del portafoglio, sfruttando l’aliquota agevolata al 12,50%

Dispone di liquidità parcheggiata su conti correnti o libretti a tasso zero e vuole metterla a lavorare senza rischi

Non è adatto a chi:

Ha bisogno di flussi di cassa periodici (cedole, dividendi)

Vuole mantenere la possibilità di liquidare l’investimento in qualsiasi momento senza perdite

Ha un profilo di rischio medio-alto e accetta la volatilità in cambio di rendimenti potenzialmente superiori

Sta cercando protezione dall’inflazione con strumenti indicizzati

Rischi reali da non sottovalutare

Il rischio di credito è minimo: la garanzia dello Stato italiano è la più solida disponibile nel contesto nazionale. Il rischio principale è quello di liquidità: il buono postale non è negoziabile sul mercato secondario. Se si ha bisogno del capitale prima dei quattro anni, il rimborso anticipato è possibile, ma si perde il diritto al rendimento pattuito. In un contesto in cui i tassi possono scendere ulteriormente, bloccare il 4% lordo per quattro anni può rivelarsi una scelta molto vantaggiosa. Se invece i tassi salissero — scenario meno probabile ma non impossibile — si resterebbe vincolati a un rendimento inferiore a quello di mercato.

Vale anche la pena considerare il rischio di inflazione: un rendimento netto di circa 3,50% complessivo in quattro anni protegge il potere d’acquisto solo se l’inflazione rimane contenuta. Non si tratta di uno strumento indicizzato, quindi in scenari di inflazione sostenuta il rendimento reale si riduce.

Per chi dispone di liquidità ferma e cerca un impiego sicuro, fiscalmente efficiente e senza costi, il Buono Premium 4 anni Poste Italiane offre oggi condizioni difficilmente replicabili con strumenti bancari equivalenti. La scheda informativa ufficiale è consultabile direttamente su buonielibretti.poste.it, dove sono disponibili anche i dettagli aggiornati sulle condizioni di sottoscrizione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.