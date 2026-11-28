Le crociere in Italia raggiungono 16 milioni di passeggeri nel 2027. Scopri l'impatto economico, i porti leader come Genova e Napoli, e l'occupazione nel settore.

Il settore delle crociere in Italia è uno dei comparti più dinamici dell’intera economia turistica europea, e i numeri in arrivo confermano una traiettoria di crescita solida e continua. Con 15,3 milioni di passeggeri transitati nei porti italiani nel 2025 e una proiezione di 16 milioni entro il 2027, l’Italia si consolida come il primo paese europeo per volumi crocieristici, davanti a destinazioni storicamente competitive come Spagna e Grecia. Non si tratta solo di turismo: dietro ogni scalo si muovono miliardi di euro, decine di migliaia di posti di lavoro e un indotto che attraversa trasporti, ristorazione, commercio e servizi portuali.

L’Italia prima in Europa: i numeri che contano

Il primato europeo dell’Italia nel settore crocieristico non è recente, ma si sta consolidando con dati sempre più robusti. Nel 2025, i porti italiani hanno accolto 15,3 milioni di passeggeri, un risultato che ha confermato il paese al vertice del ranking continentale. L’impatto economico generato quell’anno ha superato i 15,6 miliardi di euro, con un contributo diretto al PIL nazionale stimato in oltre 6 miliardi di euro.

Il volume complessivo di affari del settore — considerando l’intera filiera, dall’armamento ai servizi a terra — supera i 18 miliardi di euro. Una cifra che rende evidente come le crociere non siano un fenomeno di nicchia ma un pilastro strutturale dell’economia marittima italiana. A sostenerlo ci sono oltre 113.000 occupati direttamente o indirettamente legati a questo comparto.

Guardando al 2027, le previsioni parlano di 16 milioni di passeggeri nei porti italiani, con una crescita del +4% rispetto ai valori attesi per il 2026. Le toccate nave — cioè gli approdi delle navi da crociera nei singoli scali — dovrebbero superare quota 6.370, segnando un incremento del +5% sull’anno precedente. Sono numeri che emergono dall’Italian Cruise Day, l’appuntamento annuale di riferimento per gli operatori del settore.

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I porti protagonisti: da Genova e Napoli fino a Livorno

La geografia crocieristica italiana è variegata. Genova e Napoli sono tradizionalmente tra i principali hub di imbarco e sbarco, con funzioni sia di homeport — dove i passeggeri iniziano e terminano la crociera — sia di scalo intermedio. Il Mediterraneo occidentale e quello orientale si dividono i flussi, e i porti italiani si trovano spesso al centro di entrambi gli itinerari.

Un dato particolarmente significativo riguarda il sistema portuale di Livorno e Piombino, che insieme gestisce oltre 6,5 milioni di passeggeri. È una concentrazione notevole, che testimonia come la Toscana sia diventata uno dei poli crocieristici più rilevanti d’Europa, anche grazie alla vicinanza con destinazioni ad alta domanda turistica come Firenze, Siena e le Cinque Terre.

Oltre ai grandi hub, il sistema portuale italiano comprende scali di medie dimensioni che contribuiscono all’attrattività complessiva del paese. Civitavecchia — il porto di Roma — è un altro punto di riferimento per chi visita la capitale, mentre Venezia, pur alle prese con regolamentazioni più stringenti sul transito delle grandi navi in laguna, mantiene un ruolo nell’Adriatico. La varietà degli scali è essa stessa un vantaggio competitivo: gli armatori possono costruire itinerari diversificati senza uscire dai confini nazionali.

L’indotto: chi guadagna davvero dalle crociere

Ogni passeggero che scende da una nave da crociera in un porto italiano genera una spesa che si distribuisce su più livelli. C’è la spesa diretta a bordo — che va agli armatori — ma c’è anche tutto ciò che avviene a terra: escursioni, ristoranti, negozi, taxi, musei, guide turistiche. Questo effetto moltiplicatore è uno dei motivi per cui le amministrazioni locali e regionali competono per attrarre scali.

Sul fronte occupazionale, i 113.000 lavoratori coinvolti nel settore appartengono a categorie molto diverse: operatori portuali, personale di bordo, addetti ai servizi di terra, agenti di viaggio, fornitori di vettovagliamento e carburante, tecnici della manutenzione navale. È una catena del valore lunga e articolata, che tocca tanto le grandi città portuali quanto i piccoli comuni dell’entroterra che riforniscono le navi di prodotti locali.

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L’impatto sull’occupazione non è uniforme sul territorio. Le regioni con porti più attivi — Liguria, Campania, Toscana, Lazio — beneficiano in misura maggiore, ma anche le destinazioni raggiungibili in giornata durante uno scalo ricevono una quota significativa della spesa turistica. Un crocierista che sbarca a Livorno e visita Firenze porta denaro in una città che non è nemmeno un porto.

Sfide e prospettive per il settore

La crescita verso i 16 milioni di passeggeri non è priva di tensioni. La overtourism — la pressione eccessiva di visitatori su destinazioni fragili — è un tema che alcune città portuali italiane stanno affrontando con misure di regolamentazione dei flussi. Il bilanciamento tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale e urbana è una delle questioni centrali per il futuro del settore.

Sul piano ambientale, la transizione verso carburanti meno inquinanti e l’adeguamento delle infrastrutture portuali per l’alimentazione elettrica a banchina (cold ironing) sono cantieri aperti in molti scali italiani. Le normative europee sulle emissioni delle navi stanno accelerando questi investimenti, con ricadute positive sia sulla qualità dell’aria nelle città portuali sia sulla competitività degli scali che si adeguano prima degli altri.

Per chi lavora nel turismo organizzato, nell’ospitalità o nei servizi legati alla mobilità, monitorare l’evoluzione di questo settore è tutt’altro che un esercizio teorico. Le crociere in Italia muovono risorse reali, creano domanda concreta e definiscono stagioni turistiche in molte delle aree costiere più belle del paese. I dati al 2027 indicano che questa domanda è destinata a crescere ancora, con tutto ciò che ne consegue per chi opera nell’indotto — e per chi, semplicemente, vive in una città di mare.

Per approfondire i dati ufficiali sul settore marittimo italiano, è possibile consultare le pubblicazioni di ANSA Blu Economy, che segue con continuità l’evoluzione della blue economy nazionale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.