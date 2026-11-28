Il Black Friday 2026 è arrivato il 27 novembre e, con il Cyber Monday fissato per il 30 novembre, la settimana degli sconti è ancora in pieno svolgimento. Ma quest’anno c’è una novità che cambia le regole del gioco per chi compra a rate: dal 20 novembre 2026 sono entrate in vigore le nuove norme europee sul credito al consumo, recepite in Italia con il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025, che ridisegnano il funzionamento del buy now pay later — il sistema di pagamento dilazionato sempre più usato negli acquisti online. Chi usa il buy now pay later durante il Black Friday deve sapere che le regole sono cambiate, e che i rischi di indebitarsi senza accorgersene restano concreti.

Cosa sono le nuove regole sul buy now pay later entrate in vigore a novembre

La Direttiva UE 2023/2225, nota come CCD II (Consumer Credit Directive II), impone da quest’anno obblighi precisi alle piattaforme che offrono pagamenti dilazionati. La novità più importante: prima di concedere una rateizzazione, le piattaforme devono effettuare una verifica finanziaria sull’acquirente. Non basta più un clic per spendere in tre o quattro rate: il gestore del servizio deve valutare la capacità di rimborso del consumatore.

In parallelo, la nuova normativa garantisce un diritto di recesso di 14 giorni per qualsiasi contratto di credito al consumo stipulato tramite servizi BNPL. Questo significa che, se acquisti un prodotto a rate il 27 novembre, hai due settimane di tempo per ripensarci e sciogliere il contratto di finanziamento — indipendentemente dalla politica di reso del venditore.

Queste misure nascono per rispondere a un problema reale. Secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli per Udicon, il 57% dei consumatori italiani non considera un acquisto a rate come un debito. Una percezione distorta che porta a sottovalutare gli impegni economici assunti, spesso in modo impulsivo proprio durante le settimane promozionali.

I numeri degli italiani con il BNPL: chi usa le rate e chi fatica a pagarle

I dati fotografano un’adozione rapida ma non sempre consapevole del buy now pay later in Italia. Il 39% degli italiani ha utilizzato questo strumento nell’ultimo anno, secondo la stessa indagine Istituto Piepoli per Udicon. Non si tratta di una nicchia: è quasi quattro persone su dieci.

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Il problema emerge quando si guarda a cosa succede dopo il clic. Il 27% dei consumatori italiani ha almeno due pagamenti dilazionati attivi contemporaneamente. Gestire più rate su prodotti diversi, acquistati in momenti diversi, con scadenze diverse, è esattamente il meccanismo che porta alla perdita di controllo della spesa. E il 23% degli italiani ha dichiarato di aver avuto difficoltà a rispettare almeno una scadenza di pagamento.

Durante il Black Friday, questi rischi si amplificano. La pressione degli sconti a tempo, i countdown sulle pagine dei prodotti, le notifiche push delle app: tutto è progettato per accelerare la decisione d’acquisto. Il buy now pay later, in questo contesto, abbassa ulteriormente la soglia percepita di spesa, perché il costo sembra distribuito nel tempo e quindi più leggero. Ma le rate arrivano comunque, a gennaio, febbraio, marzo.

Come il Black Friday e il Cyber Monday spingono verso la spesa oltre budget

Il fenomeno non riguarda solo l’Italia. Un’indagine condotta negli Stati Uniti da DealAid tra il 19 e il 21 ottobre ha rilevato che il 51% degli adulti americani si è dichiarato costretto a spendere oltre i propri limiti di budget durante i periodi di acquisti festivi. Il meccanismo psicologico è identico ovunque: la percezione di un’opportunità irripetibile spinge a giustificare spese che in condizioni normali non si farebbero.

Il 27 novembre 2026, giornata del Black Friday, è stata già commentata da Adoc Nazionale e da la Repubblica come una giornata ad alto rischio per i consumatori meno preparati. Il giorno precedente, 26 novembre, sia Help Consumatori che imgpress avevano pubblicato analisi sui rischi delle promozioni: il secondo, in modo provocatorio, aveva titolato che non è il Black Friday a indebitare gli italiani, ma le bollette — a sottolineare come il problema del sovraindebitamento abbia radici strutturali che vanno ben oltre le settimane promozionali. Il 25 novembre, Confconsumatori aveva già messo in guardia su tre trappole specifiche da evitare prima di acquistare.

Il punto comune di tutte queste analisi è uno: il buy now pay later durante il Black Friday non è intrinsecamente pericoloso, ma lo diventa quando viene usato senza un piano preciso.

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Come usare il buy now pay later durante il Black Friday senza indebitarsi

La regola di base è semplice: tratta ogni rata come se fosse un pagamento immediato. Se non potresti permetterti di pagare l’intero importo oggi, la rateizzazione non risolve il problema — lo sposta.

Ecco un approccio pratico in quattro passaggi:

Fai un inventario delle rate attive prima di aprire qualsiasi app di shopping. Se hai già due o tre pagamenti dilazionati in corso, aggiungerne un altro significa moltiplicare il rischio di saltare una scadenza.

prima di aprire qualsiasi app di shopping. Se hai già due o tre pagamenti dilazionati in corso, aggiungerne un altro significa moltiplicare il rischio di saltare una scadenza. Calcola il totale reale di ogni acquisto, non la singola rata. Un prodotto da 300 euro in sei rate da 50 euro è sempre un impegno da 300 euro: scrivilo così nel tuo budget.

di ogni acquisto, non la singola rata. Un prodotto da 300 euro in sei rate da 50 euro è sempre un impegno da 300 euro: scrivilo così nel tuo budget. Verifica le condizioni del contratto prima di confermare. Le nuove norme impongono maggiore trasparenza, ma spetta a te leggere se ci sono costi aggiuntivi in caso di ritardo nel pagamento.

prima di confermare. Le nuove norme impongono maggiore trasparenza, ma spetta a te leggere se ci sono costi aggiuntivi in caso di ritardo nel pagamento. Usa il diritto di recesso di 14 giorni se ti rendi conto di aver acquistato in modo impulsivo. È uno strumento concreto, introdotto proprio dalla nuova direttiva europea, e vale per tutti i contratti BNPL stipulati dal 20 novembre 2026 in poi.

Il panorama dei pagamenti digitali: dove si collocano le rate nel 2026

Per capire il peso reale del buy now pay later nel contesto del Black Friday, è utile guardare ai dati sui pagamenti digitali. Durante il Black Friday 2025, le carte internazionali hanno rappresentato l’87% del valore delle transazioni elaborate da Adyen a livello globale. I metodi di pagamento locali e alternativi — tra cui rientrano i sistemi BNPL — si sono fermati al 13%.

La differenza tra canali fisici e digitali è però significativa. Nei negozi fisici, le carte internazionali hanno coperto il 98% del valore transato. Nell’e-commerce, la quota scende all’80%, con i sistemi alternativi che hanno rappresentato uno su cinque pagamenti. È proprio nell’acquisto online — il terreno del Black Friday per eccellenza — che il BNPL guadagna terreno.

Questo significa che la nuova regolamentazione europea arriva in un momento in cui il fenomeno è ancora in crescita, non al suo picco. Le verifiche obbligatorie sulla capacità di rimborso introdotte dalla CCD II servono a costruire un argine prima che il problema diventi sistemico. Per il consumatore, rappresentano anche una forma di protezione involontaria: se una piattaforma nega la rateizzazione, è un segnale da prendere sul serio, non un ostacolo da aggirare cercando un’altra app.

Conoscere le regole aggiornate, tenere traccia di tutti gli impegni di pagamento già assunti e resistere alla pressione del conto alla rovescia sono le tre mosse che trasformano il buy now pay later da potenziale trappola a strumento neutro — utile solo se usato con la stessa lucidità con cui si gestirebbe qualsiasi altro debito. Il Cyber Monday del 30 novembre è l’ultimo appuntamento della settimana: ancora qualche giorno per fare acquisti, e ancora qualche giorno per farlo con la testa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.