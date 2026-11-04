Mettere da parte dei soldi per un figlio, un nipote o un bambino a cui si vuole bene è uno degli obiettivi più concreti che molte famiglie italiane si pongono. Tra gli strumenti disponibili, i buoni fruttiferi minori di Poste Italiane si distinguono per una caratteristica difficile da ignorare: un rendimento annuo lordo del 5%, garantito dallo Stato italiano, che matura fino al compimento dei diciotto anni. Non è un prodotto complicato, ma vale la pena capirne bene il funzionamento prima di sottoscriverlo.

Come funzionano i buoni fruttiferi per minori

Il meccanismo è lineare. Si acquista un buono fruttifero postale intestato a un minore, il tasso di interesse — fisso e predeterminato al 5% lordo annuo — decorre dalla data di sottoscrizione e continua ad accumularsi fino al giorno in cui il beneficiario compie diciotto anni. Non ci sono sorprese: il rendimento è stabilito al momento dell’acquisto e non cambia nel tempo, indipendentemente da quello che succede sui mercati finanziari o alle politiche monetarie della Banca Centrale Europea.

C’è però un limite temporale importante da tenere a mente: il buono può essere acquistato soltanto fino a quando il minore ha compiuto 16 anni e mezzo. Superata quella soglia, non è più possibile sottoscrivere il prodotto. Questo significa che, per ottenere il massimo beneficio dall’interesse composto, conviene agire il prima possibile — idealmente quando il bambino è ancora molto piccolo, così da lasciare lavorare il tempo a proprio favore per molti anni.

L’importo minimo di sottoscrizione è fissato a 50 euro, una soglia accessibile che rende questo strumento adatto a famiglie con disponibilità economiche molto diverse. Non esistono costi di sottoscrizione: il capitale versato lavora interamente a favore del beneficiario.

Chi può acquistare un buono fruttifero intestato a un minore

Le modalità di acquisto variano a seconda della forma scelta — cartacea o dematerializzata — e del rapporto tra chi acquista e il bambino intestatario.

→ Leggi anche: Deposito Supersmart Minori di Poste: come risparmiare per i figli al 2% annuo lordo

In forma cartacea, il buono può essere sottoscritto da un genitore, da un parente o anche da una persona di conoscenza, purché maggiorenne. Questo apre a una possibilità interessante: i nonni, gli zii o anche un amico di famiglia possono fare un regalo con valore concreto nel tempo, invece di acquistare un giocattolo destinato a essere dimenticato in pochi mesi.

In forma dematerializzata, invece, la sottoscrizione è riservata esclusivamente al genitore o al tutore legale del minore. Chi sceglie questa modalità — più comoda e gestibile tramite i canali digitali di Poste Italiane — deve quindi avere un legame giuridicamente riconosciuto con il bambino.

In entrambi i casi, il buono rimane intestato al minore: è lui il titolare del risparmio, anche se non può ovviamente gestirlo autonomamente fino alla maggiore età.

La fiscalità favorevole dei buoni fruttiferi minori

Uno degli aspetti più apprezzati di questo prodotto è il regime fiscale agevolato che si applica ai buoni fruttiferi postali in generale, e quindi anche a quelli dedicati ai minori. I rendimenti derivanti dai buoni postali godono di un trattamento fiscale di favore rispetto a molti altri strumenti di risparmio disponibili sul mercato, il che contribuisce a rendere il rendimento netto effettivo più interessante di quanto il solo dato lordo possa suggerire.

È sempre consigliabile verificare le condizioni fiscali aggiornate direttamente sul sito ufficiale di Poste Italiane o con un consulente di fiducia, poiché le normative tributarie possono subire modifiche nel tempo. Tuttavia, la struttura fiscale agevolata è una caratteristica consolidata di questi strumenti, non una variabile aleatoria.

→ Leggi anche: Poste italiane alza i tassi: buoni fruttiferi e Depositi Supersmart fino al 3,50% da settembre 2026

La garanzia dello Stato: cosa significa concretamente

I buoni fruttiferi postali per minori sono garantiti dallo Stato italiano. Non si tratta di una formula pubblicitaria: significa che il capitale investito e gli interessi maturati sono coperti dalla garanzia sovrana, esattamente come i titoli di Stato. In caso di difficoltà di Poste Italiane o di Cassa Depositi e Prestiti — l’ente che gestisce la raccolta del risparmio postale — l’impegno a restituire capitale e interessi rimane in capo allo Stato.

Per un investitore che ragiona su un orizzonte temporale lungo — potenzialmente quindici o sedici anni — questa garanzia ha un peso significativo. Non tutte le forme di risparmio offrono questa protezione. I conti deposito bancari, ad esempio, sono coperti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi soltanto fino a una soglia prefissata per istituto. Qui, invece, la garanzia è diretta e senza franchigie.

Quando conviene davvero sottoscrivere un buono fruttifero per minori

La risposta dipende principalmente dall’età del bambino al momento dell’acquisto. Con un tasso fisso del 5% lordo annuo e un orizzonte temporale che può arrivare fino a diciotto anni, l’effetto dell’interesse composto diventa rilevante soprattutto nei primi anni di vita del minore. Un buono sottoscritto alla nascita lascia lavorare il capitale per quasi due decenni; uno acquistato a quindici anni ha un margine di crescita molto più limitato.

Va anche considerato che il prodotto non prevede costi di sottoscrizione, il che elimina una delle voci che normalmente erode il rendimento effettivo degli strumenti di risparmio gestito. La combinazione di tasso fisso, garanzia statale, assenza di commissioni e fiscalità agevolata lo rende uno strumento solido per chi cerca certezza, non per chi cerca speculazione.

Per chi vuole approfondire le condizioni contrattuali complete e i dettagli aggiornati, il punto di riferimento ufficiale è il sito ufficiale di Poste Italiane dedicato ai buoni per minori, dove sono disponibili tutti i fogli informativi e la documentazione precontrattuale. Prima di sottoscrivere, conviene scaricarli e leggerli: la semplicità del prodotto non esime da una lettura attenta delle condizioni specifiche in vigore al momento dell’acquisto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.