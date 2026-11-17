Con la Manovra 2027, approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2026, il governo italiano introduce uno strumento inedito nel panorama delle politiche familiari: il fondo valore nuovi nati, già ribattezzato Salvadanaio Previdenziale. L’idea è semplice — aprire un conto di risparmio per ogni bambino nato dal 2027 in avanti, gestito dall’INPS, con contributi statali certi e la possibilità per le famiglie di integrare nel tempo. Non si tratta di un bonus una tantum, ma di un meccanismo di accumulo che guarda a vent’anni di distanza.

Come funziona il meccanismo di accumulo

Il punto cruciale da chiarire subito è questo: i 1.800 euro citati nella misura non sono un versamento iniziale, ma il risultato di 100 euro all’anno per 18 anni versati dallo Stato per ogni neonato. È una distinzione che cambia il modo in cui si deve leggere l’intera operazione. Non si tratta di una somma depositata alla nascita, bensì di un contributo annuo costante, garantito fino al compimento della maggiore età.

A gestire il fondo è l’INPS, che apre e amministra il conto per ciascun bambino iscritto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha descritto la misura esattamente in questi termini: un piccolo salvadanaio aperto dall’INPS per ogni neonato, che cresce anno dopo anno. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è l’artefice della proposta, concepita con una duplice finalità: sostenere le famiglie nel breve periodo e costruire una base previdenziale per le generazioni future.

Il ruolo delle famiglie: contributi volontari e potenziale di crescita

Accanto al contributo statale, genitori e parenti possono effettuare versamenti volontari aggiuntivi al fondo. Questo apre scenari di accumulo molto più significativi rispetto ai soli 1.800 euro garantiti dallo Stato.

→ Leggi anche: Manovra 2027: le misure per famiglie, natalità e affitti

Le proiezioni disponibili mostrano con chiarezza la differenza che può fare la partecipazione familiare:

Con un rendimento annuo del 4% , i soli contributi pubblici crescerebbero fino a circa 2.670 euro al compimento dei 18 anni.

, i soli contributi pubblici crescerebbero fino a circa al compimento dei 18 anni. Se la famiglia aggiunge 50 euro al mese, il capitale accumulato supera i 18.600 euro.

La differenza tra i due scenari è sostanziale. Un fondo alimentato anche modestamente dalla famiglia diventa uno strumento finanziario di tutto rispetto, capace di coprire una parte significativa delle spese universitarie o di dare impulso a un progetto imprenditoriale. Il contributo statale, da solo, rimane un punto di partenza simbolico ma concreto: nessun bambino nato dal 2027 partirà da zero.

Protezioni fiscali e giuridiche: esenzioni e impignorabilità

Una delle caratteristiche più rilevanti del Salvadanaio Previdenziale riguarda le tutele legali e fiscali che lo circondano. Le somme accumulate nel fondo valore nuovi nati sono non tassabili e non pignorabili. Questo significa che, indipendentemente dalle vicende economiche della famiglia nel corso degli anni, il capitale accumulato per il figlio rimane intatto e protetto da eventuali creditori.

Si tratta di una garanzia non scontata. In molti strumenti di risparmio ordinari, i fondi depositati possono essere aggrediti in caso di difficoltà finanziarie del titolare del conto o dei suoi tutori. Qui il legislatore ha scelto una strada diversa: il denaro appartiene al bambino e non può essere toccato prima della maggiore età, né da terzi né, implicitamente, dalla famiglia stessa.

→ Leggi anche: Bonus nido e baby-sitter da 500 euro per autonomi nella Manovra 2027

A chi spetta e quando si può utilizzare

Il fondo è destinato a tutti i bambini nati a partire dal 2027. Non sono ancora stati resi noti criteri di reddito o soglie ISEE che limitino l’accesso, il che lascia intendere — almeno nella formulazione attuale del disegno di legge — una misura universale per i nuovi nati.

Le somme accumulate diventano accessibili al compimento dei 18 anni e possono essere utilizzate per finalità specifiche:

Studi universitari o percorsi di formazione superiore

o percorsi di formazione superiore Avvio di un’attività imprenditoriale

Costruzione di una copertura pensionistica integrativa

L’impostazione è volutamente orientata al futuro previdenziale e alla crescita personale, non al consumo immediato. Il giovane che a 18 anni si trova con questo capitale ha davanti tre strade concrete: investire nella propria istruzione, lanciare un progetto, oppure iniziare a costruire la propria pensione integrativa con un anticipo significativo rispetto ai coetanei delle generazioni precedenti. Per approfondire il quadro normativo complessivo della manovra, il riferimento ufficiale rimane il sito del Governo italiano.

Il Salvadanaio Previdenziale non è ancora legge definitiva: il disegno di bilancio dovrà completare il suo iter parlamentare prima di entrare in vigore. Ma la struttura della misura è già delineata con sufficiente chiarezza da permettere alle famiglie che attendono un figlio nel 2027 di iniziare a ragionare su come integrare il contributo statale con versamenti propri — perché è lì, nella capacità di costruire sopra una base garantita, che il fondo valore nuovi nati esprime il suo potenziale più concreto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.