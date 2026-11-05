Il caro vita consumi italiani ha raggiunto un punto di rottura difficile da ignorare: secondo la ricerca condotta da Ipsos per conto di Confesercenti, nove italiani su dieci stanno attivamente riducendo le proprie spese. Non si tratta di una tendenza marginale o di un aggiustamento fisiologico dei bilanci familiari, ma di una contrazione strutturale che attraversa fasce di reddito, aree geografiche e categorie di consumo. E i numeri che emergono per l’ultimo trimestre del 2026 sono tutt’altro che tranquillizzanti per chi gestisce un’attività commerciale.

Il peso invisibile di cibo, energia e carburante

Prima di capire dove gli italiani tagliano, occorre capire perché. L’indagine Ipsos-Confesercenti individua con chiarezza i motori di questa contrazione: gli aumenti sostenuti dei prezzi di alimentari, energia e carburante. Sono le voci di spesa che non si possono eliminare, quelle che mangiano quota di reddito disponibile mese dopo mese, comprimendo tutto il resto.

Il meccanismo è semplice: quando una famiglia spende di più per fare la spesa al supermercato e per riscaldare casa, il denaro che rimane per i consumi discrezionali — cioè tutto ciò che non è strettamente necessario — si riduce. Non si tratta di una scelta ideologica o di un cambio di stile di vita volontario. È una risposta razionale a una pressione economica reale, che si scarica su settori specifici con effetti a catena sull’intera economia.

Ristorazione e turismo: i settori più esposti al caro vita

Il dato più significativo riguarda la ristorazione: il 53% degli intervistati dichiara di voler risparmiare su ristoranti, consegne a domicilio e pasti fuori casa. È una percentuale enorme, che segnala come mangiare fuori — una delle abitudini più radicate nella cultura italiana — stia diventando un lusso da razionare.

Insieme alla ristorazione, i settori più colpiti sono bar e turismo. Le vacanze, i weekend fuori porta, i soggiorni brevi: tutto ciò che appartiene alla sfera del tempo libero organizzato viene rimandato, ridimensionato o cancellato. Non è una novità assoluta, ma la portata del fenomeno nel 2026 è tale da preoccupare seriamente gli operatori del settore.

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Per dare la misura concreta dell’impatto, Confesercenti stima che nell’ultimo trimestre del 2026 siano a rischio 1,4 miliardi di euro di spesa. Una cifra che rappresenta mancati incassi per migliaia di imprese — ristoratori, albergatori, gestori di bar — che si trovano a fronteggiare costi operativi in crescita e una domanda in calo simultaneo.

Abbigliamento, svaghi e tutto ciò che si può rimandare

La logica che guida i tagli è chiara: si colpisce prima ciò che è posticipabile. L’abbigliamento rientra in questa categoria. Un capo che dura ancora qualche stagione non viene sostituito. Lo shopping viene ridotto all’essenziale, con una preferenza crescente per acquisti mirati, saldi o canali alternativi come il mercato dell’usato.

Gli svaghi seguono la stessa traiettoria. Cinema, concerti, eventi sportivi, abbonamenti a piattaforme di intrattenimento: sono tutte voci che finiscono sotto esame quando il bilancio familiare si stringe. Non scompaiono del tutto, ma vengono selezionate con più attenzione. Si sceglie l’evento che vale davvero, si rinuncia agli altri.

Questo tipo di consumo discrezionale è esattamente quello che l’indagine identifica come il principale bersaglio dei tagli. La distinzione tra necessario e voluttuario si fa più netta, e tutto ciò che cade nella seconda categoria viene valutato con un criterio di costo-beneficio molto più stringente rispetto al passato.

Dove la spesa tiene ancora

Non tutti i settori cedono alla stessa velocità. I consumi legati alla salute mostrano una maggiore resistenza: farmaci, visite mediche, cure essenziali non vengono sacrificati con la stessa facilità di una cena al ristorante. Anche la spesa alimentare di base — quella del supermercato — non cala in volume, ma cambia composizione: si scelgono marchi più economici, prodotti a marchio del distributore, formati più convenienti.

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In questo senso, il caro vita consumi italiani non produce una riduzione uniforme, ma una redistribuzione della spesa: meno ristoranti, più cucina casalinga; meno vacanze organizzate, più gite in giornata; meno abbigliamento nuovo, più riparazione di quello esistente. È un adattamento che cambia le abitudini in modo potenzialmente duraturo.

Le conseguenze per le imprese e il sistema economico

I 1,4 miliardi a rischio nell’ultimo trimestre del 2026 non sono un numero astratto. Dietro quella cifra ci sono imprese che potrebbero non reggere, lavoratori stagionali che non verranno richiamati, investimenti che verranno rimandati. La contrazione dei consumi discrezionali ha un effetto moltiplicatore negativo: chi vende meno compra meno a sua volta, e così via lungo la catena.

Per Confesercenti, che rappresenta una parte significativa del commercio al dettaglio e della ristorazione italiana, i dati dell’indagine Ipsos sono un segnale d’allarme che chiede risposte di politica economica concrete. Le misure di sostegno al potere d’acquisto, la gestione dei prezzi energetici, le politiche fiscali sul lavoro: sono tutti nodi che incidono direttamente sulla capacità delle famiglie di spendere.

Chi vuole approfondire l’andamento dei prezzi e dei consumi può consultare i dati aggiornati pubblicati dall’ISTAT nella sezione dedicata ai prezzi al consumo, che offrono una fotografia statistica aggiornata dell’inflazione per categoria di prodotto.

La fotografia che emerge dall’indagine Ipsos-Confesercenti racconta di un paese che ha imparato a fare i conti con meno, riorganizzando le priorità di spesa con una pragmaticità che i dati rendono evidente. Il 90% di italiani che taglia i consumi non è una statistica destinata a rientrare automaticamente: dipende da quanto a lungo la pressione su energia, cibo e carburante continuerà a erodere i margini di spendibilità delle famiglie. E per ora, quella pressione non accenna a diminuire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.