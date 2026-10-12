Enp, il nuovo circuito europeo dei pagamenti: come cambia dal 2027 rispetto a Visa e Mastercard

ENP è il nuovo circuito europeo pagamenti che debutta nel 2027 con 130 milioni di utenti. Scopri come funziona e le differenze rispetto a Visa e Mastercard.

Dal 2027 il panorama dei pagamenti digitali in Europa cambierà in modo strutturale. Nasce ENP — European Network for Payments, il primo circuito europeo pagamenti pensato per collegare tra loro i sistemi nazionali già esistenti e ridurre la dipendenza dai colossi americani. Non si tratta di una startup o di un esperimento: ENP è stato lanciato ufficialmente il 30 settembre 2026 e coinvolge già 13 mercati europei con una base potenziale di 130 milioni di utenti.

Che cos’è ENP e perché nasce adesso

Per capire la portata di ENP bisogna partire da un dato: Visa e Mastercard controllano insieme circa il 90% delle transazioni globali con carta, escludendo la Cina. Una concentrazione enorme, che lascia poco spazio di manovra alle banche europee in termini di costi, regole e autonomia infrastrutturale.

L’Europa ha già tentato in passato di costruire alternative, ma senza mai raggiungere la massa critica necessaria. ENP affronta il problema in modo diverso: invece di creare un nuovo sistema da zero, interconnette i circuiti nazionali già radicati nei rispettivi mercati. La logica è quella del network effect — più utenti partecipano, più il sistema diventa utile e competitivo.

La sede operativa è a Madrid, scelta che riflette il ruolo centrale della Spagna nell’ecosistema dei pagamenti digitali europei, anche grazie alla diffusione capillare di Bizum. Il progetto è coordinato a livello europeo e risponde a una spinta istituzionale che mira a rafforzare la sovranità digitale del continente.

I circuiti integrati: da Bancomat a Wero

ENP non è un circuito che parte da zero. È una rete di reti. I sistemi già integrati — o in fase di integrazione — includono:

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Bancomat (Italia) — il circuito domestico per eccellenza, presente su decine di milioni di carte italiane

(Italia) — il circuito domestico per eccellenza, presente su decine di milioni di carte italiane Bizum (Spagna) — il sistema di pagamento mobile più diffuso in Spagna, con una base utenti molto ampia

(Spagna) — il sistema di pagamento mobile più diffuso in Spagna, con una base utenti molto ampia MB WAY (Portogallo) — il principale wallet digitale portoghese

(Portogallo) — il principale wallet digitale portoghese Vipps MobilePay (Scandinavia) — nato dalla fusione di due app di pagamento leader in Norvegia e Danimarca

(Scandinavia) — nato dalla fusione di due app di pagamento leader in Norvegia e Danimarca Wero (Francia, Germania, Belgio) — il sistema promosso da un consorzio di grandi banche dell’Europa occidentale

Ognuno di questi circuiti è già consolidato nel proprio paese. Il valore aggiunto di ENP sta nel farli parlare tra loro: un utente italiano con una carta Bancomat potrà, in prospettiva, effettuare pagamenti in Spagna attraverso la rete Bizum, o in Portogallo tramite MB WAY, senza passare per i gateway di Visa o Mastercard.

Cosa cambia per i consumatori italiani

Per chi usa quotidianamente il Bancomat — ancora oggi uno degli strumenti di pagamento più diffusi in Italia — ENP rappresenta un potenziale ampliamento delle possibilità d’uso a livello europeo. Oggi, quando si usa una carta Bancomat all’estero, la transazione viene quasi sempre instradata attraverso i circuiti internazionali americani. Con ENP, quella stessa operazione potrebbe avvenire su un’infrastruttura interamente europea.

Le implicazioni pratiche più immediate riguardano tre aree:

Immagine generata con AI

Costi di transazione : un circuito alternativo crea pressione competitiva sui interchange fee e sulle commissioni applicate agli esercenti e, indirettamente, ai consumatori

: un circuito alternativo crea pressione competitiva sui interchange fee e sulle commissioni applicate agli esercenti e, indirettamente, ai consumatori Velocità e semplicità : ENP è progettato esplicitamente per rendere i pagamenti digitali più rapidi, più semplici e meno costosi

: ENP è progettato esplicitamente per rendere i pagamenti digitali Sicurezza dei dati: i flussi di pagamento rimarrebbero all’interno di un’infrastruttura regolata dalla normativa europea, con standard di protezione dei dati allineati al GDPR

Per i consumatori il cambiamento sarà probabilmente graduale e, nella fase iniziale, quasi invisibile. Non si tratterà di cambiare carta o app, ma di vedere — nel tempo — un ecosistema più integrato e potenzialmente più conveniente.

Le implicazioni per le banche e il sistema finanziario europeo

Per le banche italiane ed europee, ENP apre uno scenario inedito. Oggi, ogni transazione che passa per Visa o Mastercard genera commissioni che vengono in parte trattenute da questi operatori americani. Un circuito europeo alternativo potrebbe consentire agli istituti di credito di recuperare margini su queste operazioni, riducendo la quota che fluisce verso l’esterno del sistema europeo.

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C’è anche una dimensione strategica più ampia. La dipendenza da infrastrutture di pagamento non europee espone il sistema finanziario del continente a rischi geopolitici: sanzioni, modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali, interruzioni di servizio. ENP risponde a questa vulnerabilità con una logica di resilienza sistemica.

Il confronto con Visa e Mastercard non è però una sfida diretta nel breve termine. I due circuiti americani dispongono di decenni di infrastrutture, accordi commerciali e riconoscimento globale. ENP parte da una posizione di complementarità: coprire il territorio europeo in modo più efficiente, lasciando ai circuiti internazionali il ruolo che hanno fuori dai confini del continente.

La roadmap verso il 2027 e oltre

Il lancio del 30 settembre 2026 ha segnato la nascita formale di ENP come entità operativa. Il 2027 è l’anno in cui il sistema dovrebbe diventare pienamente funzionale per gli utenti finali — con i primi pagamenti transfrontalieri tra i circuiti integrati.

La tabella di marcia prevede un’espansione progressiva: prima il consolidamento nei 13 mercati già coinvolti, poi potenzialmente l’allargamento ad altri paesi europei che volessero portare i propri sistemi nazionali sotto l’ombrello ENP. Per l’Italia, il nodo centrale è Bancomat, che con la sua diffusione capillare costituisce la porta d’accesso naturale al circuito per decine di milioni di cittadini.

Per chi vuole seguire l’evoluzione del progetto e dei suoi standard tecnici, il punto di riferimento istituzionale rimane la Banca Centrale Europea, che monitora e promuove l’integrazione dei sistemi di pagamento nell’area euro.

La vera misura del successo di ENP si vedrà nei prossimi anni, quando si capirà quanti esercenti adotteranno i terminali compatibili e quante banche sceglieranno di instradare le transazioni attraverso questa infrastruttura alternativa. Il potenziale c’è: 130 milioni di utenti in 13 paesi sono una base di partenza tutt’altro che trascurabile, e la spinta istituzionale europea verso l’autonomia digitale non sembra destinata ad attenuarsi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.