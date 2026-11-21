Ogni anno, decine di banche lanciano offerte per attrarre nuovi correntisti: bonus di benvenuto, voucher regalo, cashback sulle spese, interessi promozionali. La domanda che in molti si pongono è semplice ma spesso senza risposta chiara: conviene davvero cambiare conto corrente per i bonus, o alla fine i costi nascosti erodono quasi tutto il vantaggio? La risposta dipende da una serie di variabili che vale la pena analizzare con attenzione, partendo dai costi fissi che ogni conto porta con sé.

Il punto di partenza: cosa si intende per bonus bancario

Prima di fare qualsiasi calcolo, è utile capire di cosa si parla quando si usano termini come “bonus” o “promozione”. Le offerte che le banche riservano ai nuovi clienti rientrano generalmente in quattro categorie:

Bonus di benvenuto in denaro , accreditati sul conto dopo aver soddisfatto determinate condizioni (domiciliazione dello stipendio, un numero minimo di operazioni, ecc.).

, accreditati sul conto dopo aver soddisfatto determinate condizioni (domiciliazione dello stipendio, un numero minimo di operazioni, ecc.). Voucher regalo , come buoni Amazon o simili, spesso legati all’apertura del conto entro una data precisa.

, come buoni Amazon o simili, spesso legati all’apertura del conto entro una data precisa. Cashback , ovvero rimborsi percentuali sugli acquisti effettuati con la carta collegata al conto.

, ovvero rimborsi percentuali sugli acquisti effettuati con la carta collegata al conto. Tassi promozionali su depositi o conti di risparmio abbinati, validi per un periodo limitato.

Un esempio concreto: Findomestic propone il Conto Corrente Smile a canone zero, con carta Mastercard gratuita e un buono Amazon fino a 150 euro per i nuovi clienti. Crédit Agricole, invece, offre un conto online a canone zero per chi lo richiede entro il 30 novembre 2026. Sono offerte reali, ma vanno lette nel contesto dei costi complessivi del rapporto bancario.

I costi fissi che pesano sul guadagno netto

Quando si valuta se cambiare conto corrente per un bonus conviene davvero, il primo elemento da considerare è il canone annuale. Molti conti online si presentano come gratuiti, ma la gratuità è spesso condizionata: può dipendere dall’accredito dello stipendio, da un numero minimo di operazioni mensili o da una giacenza media. Se queste condizioni non vengono rispettate, scatta il canone ordinario.

Al canone si aggiunge un costo che molti sottovalutano: l’imposta di bollo. Per le persone fisiche, l’imposta è pari a 34,20 euro annui se la giacenza media del conto supera i 5.000 euro. Per le persone giuridiche la cifra sale a 100 euro. Non si tratta di una tassa che la banca sceglie di applicare: è un’imposta di legge, addebitata automaticamente, e si sottrae al guadagno lordo del bonus indipendentemente dall’istituto scelto.

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Facendo un esempio pratico: se un conto offre un bonus di benvenuto da 100 euro ma applica un canone di 2 euro al mese (24 euro l’anno) e la giacenza media supera i 5.000 euro, l’imposta di bollo da 34,20 euro porta già i costi a oltre 58 euro. Il guadagno netto scenderebbe a meno di 42 euro, prima ancora di considerare eventuali commissioni su operazioni o prelievi.

La tassazione sui bonus e sul cashback: cosa sapere

Un aspetto spesso ignorato riguarda il trattamento fiscale delle somme ricevute come bonus o cashback. In linea generale, i bonus in denaro accreditati dalla banca possono essere qualificati come redditi diversi o come proventi soggetti a ritenuta alla fonte, a seconda della loro natura giuridica e delle modalità di erogazione. Le banche, nella maggior parte dei casi, applicano direttamente una ritenuta prima di accreditare la somma, quindi il cliente riceve già il netto.

Il cashback, invece, ha una natura fiscale più ambigua: quando è strutturato come sconto sul prezzo pagato, non costituisce reddito imponibile. Quando assume la forma di rimborso monetario autonomo, il trattamento può cambiare. È un’area in cui le regole non sono sempre uniformi, e vale la pena verificare le condizioni specifiche dell’offerta prima di aprire il conto.

I voucher regalo, come i buoni Amazon, non sono denaro contante: il loro valore nominale non equivale a un guadagno liquido. Se il buono è da 150 euro ma non si ha intenzione di acquistare nulla su quella piattaforma, il valore reale percepito è inferiore. Questo non significa che siano inutili, ma è un fattore da pesare nella valutazione complessiva.

I vincoli temporali: quando si può usare davvero il bonus

Le promozioni bancarie hanno quasi sempre una scadenza. Le condizioni promozionali — cashback, tassi vantaggiosi, interessi extra — sono tipicamente valide per un periodo limitato, spesso sei mesi dall’apertura del conto. Trascorso questo periodo, le condizioni tornano a quelle standard, che possono essere significativamente meno vantaggiose.

Oltre alla durata dell’offerta, esistono spesso lock-up period, ovvero periodi durante i quali il bonus non può essere prelevato o trasferito. Alcune banche accreditano il bonus solo dopo tre o sei mesi di utilizzo attivo del conto, e lo vincolano al mantenimento del rapporto per un ulteriore periodo. Chi chiude il conto prima di quel termine può perdere il bonus o essere tenuto a restituirlo.

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Questo significa che cambiare conto corrente per i bonus non è mai un’operazione istantanea: richiede tempo, attenzione alle scadenze e una certa disponibilità a gestire un secondo conto per mesi. Il costo in termini di tempo e complessità amministrativa è reale, anche se non appare in nessun estratto conto.

Come calcolare il guadagno netto reale

Per capire se l’operazione conviene, è utile seguire uno schema di valutazione preciso. Ecco i passaggi da compiere prima di aprire un nuovo conto per un’offerta promozionale:

Identificare il valore lordo del bonus: denaro, voucher o cashback, e distinguere tra valore nominale e valore reale per il proprio profilo di consumo. Sottrarre i costi fissi annuali: canone (anche quello condizionato, valutando la probabilità di rispettare le condizioni) e imposta di bollo se la giacenza supera i 5.000 euro. Verificare la tassazione applicata: chiedere alla banca se il bonus è erogato già al netto della ritenuta o se va dichiarato autonomamente. Considerare i vincoli temporali: quanto tempo bisogna mantenere il conto attivo? Ci sono penali di chiusura anticipata? Valutare i costi operativi: commissioni su bonifici, prelievi, canone della carta, costo dell’estratto conto cartaceo se non si opta per il digitale.

Solo sommando tutte queste voci si ottiene un’immagine realistica del guadagno effettivo. Per orientarsi tra le offerte disponibili, strumenti come i comparatori di conti correnti possono aiutare a mettere a confronto i costi reali di ciascun prodotto bancario.

Quando conviene e quando no

La risposta onesta è che cambiare conto corrente per i bonus può convenire, ma solo in circostanze precise. Conviene se il conto scelto ha un canone effettivamente zero (non condizionato a requisiti difficili da mantenere), se il bonus ha un valore netto superiore ai costi fissi del primo anno, e se si è disposti a gestire la transizione con attenzione.

Non conviene se il bonus è prevalentemente in voucher di scarso utilizzo, se la giacenza media supera i 5.000 euro e l’imposta di bollo erode buona parte del vantaggio, o se il conto di partenza offre già condizioni competitive che verrebbero perse con il trasferimento.

Un ultimo elemento da non trascurare: aprire un nuovo conto corrente richiede tempo per la migrazione dei pagamenti automatici, delle utenze domiciliate e degli addebiti ricorrenti. Questo processo, se non gestito con cura, può generare disguidi che costano più del bonus stesso. Prima di procedere, è utile fare un inventario di tutti i pagamenti collegati al conto attuale e pianificare il trasferimento con almeno un mese di anticipo rispetto alla chiusura del vecchio rapporto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.