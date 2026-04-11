Arriva in Italia il rivale di DAZN, tutto lo sport dal divano di casa ma ti costa pochissimo

09/04/2026 17:00 Durante il periodo invernale, i condizionatori restano fermi e accumulano polveri, umidità e residui organici. Attendere l’estate per verificare il funzionamento espone a inefficienze e costi evitabili.L’attivazione preventiva consente di individuare eventuali anomalie in condizioni non emergenziali. Un controllo anticipato permette di intervenire su componenti usurati, perdite di gas refrigerante o ostruzioni nei filtri, evitando