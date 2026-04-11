Finanza Personale Arriva in Italia il rivale di DAZN, tutto lo sport dal divano di casa ma ti costa pochissimo

Arriva in Italia il rivale di DAZN, tutto lo sport dal divano di casa ma ti costa pochissimo

Arriva in Italia il rivale di DAZN, tutto lo sport dal divano di casa ma ti costa pochissimo
di Christian Camberini
11 Aprile 2026 10:00

DAZN è un servizio di streaming davvero motlo conosciuto, ma presto in Italia potrebbe arrivare un concorrente ancora più competitivo.

A distanza di alcuni anni dal debutto italiano, Disney+ continua a rafforzare la propria presenza nel mercato dello streaming, ampliando l’offerta e introducendo nuovi contenuti in grado di competere con i principali operatori globali.

Dalla crescita nel catalogo all’espansione nei contenuti live 

Dal lancio nel marzo 2020, Disney+ ha progressivamente consolidato la propria posizione, costruendo un catalogo competitivo che ha contribuito a ridisegnare gli equilibri con piattaforme come Netflix. La strategia si è basata inizialmente su contenuti on demand, ma negli ultimi mesi il settore ha mostrato una chiara evoluzione. 

espn italia novità
Cosa trasmetterà ESPN in Italia (www.finanza.com – X Isolation)

Le principali piattaforme stanno infatti investendo nella trasmissione di eventi in diretta. L’integrazione dei contenuti live rappresenta un passaggio rilevante, perché amplia il tempo di permanenza degli utenti e introduce un modello di fruizione diverso rispetto alla visione tradizionale. 

L’ingresso di ESPN e l’espansione globale 

In questo contesto si inserisce l’arrivo di ESPN all’interno dell’offerta Disney+. Il canale sportivo entra ufficialmente nella piattaforma anche in Italia, nell’ambito di un’espansione che coinvolge 53 nuovi Paesi. 

L’operazione porta la copertura complessiva a circa 100 mercati a livello globale. Si tratta di un’integrazione strategica che consente di unire contenuti di intrattenimento e sportivi in un unico ecosistema, ampliando il target di riferimento. 

Per ESPN, la distribuzione su Disney+ rappresenta un’estensione significativa della propria audience, mentre per la piattaforma l’ingresso dello sport rafforza la competitività rispetto ad altri operatori. 

I contenuti sportivi disponibili 

Il focus principale riguarda la trasmissione di eventi in diretta. L’offerta include competizioni legate allo sport statunitense, che rappresentano uno degli elementi distintivi del canale. 

A partire dalla stagione 2026-27, saranno disponibili in Italia le partite della NBA e della NHL, oltre ai campionati universitari organizzati dalla NCAA. 

Accanto a questi contenuti, trovano spazio anche competizioni internazionali come la UEFA Women’s Champions League. L’integrazione amplia quindi la varietà dell’offerta, introducendo eventi che fino a oggi erano distribuiti su canali separati. 

Impatto sull’offerta e sui prezzi 

Nonostante l’ampliamento dei contenuti, Disney+ non ha annunciato modifiche immediate ai costi dell’abbonamento. La piattaforma ha confermato l’integrazione di ESPN senza indicare aumenti tariffari nel breve periodo, mantenendo invariata la struttura dei piani disponibili. 

L’offerta resta articolata su più livelli, con differenze legate alla qualità video, alla presenza di pubblicità e al numero di dispositivi utilizzabili contemporaneamente. Questa configurazione consente di mantenere una segmentazione dell’utenza, adattando il servizio a diverse esigenze. 

Un’evoluzione del modello di streaming 

L’ingresso di ESPN segna un passaggio importante nel posizionamento di Disney+. La combinazione tra contenuti on demand e trasmissioni live riflette una trasformazione più ampia del settore, in cui le piattaforme cercano di ampliare il proprio ruolo oltre la distribuzione di film e serie. 

La competizione tra operatori si sposta quindi su nuovi ambiti, tra cui lo sport e gli eventi in diretta. Questo cambiamento introduce nuove dinamiche di consumo, avvicinando lo streaming ai modelli televisivi tradizionali, ma mantenendo la flessibilità tipica delle piattaforme digitali. 

In questo scenario, l’espansione di Disney+ rappresenta un ulteriore passo verso un’offerta integrata, in cui intrattenimento e sport convivono all’interno dello stesso servizio. 

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