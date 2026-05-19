Scegli Finanza.com tra le tue fonti preferite su Google

Un modo semplice, gratuito e veloce per ritrovare più facilmente notizie e guide su risparmio, fisco, lavoro, pensioni, conti e finanza personale.

Ogni giorno Google mostra aggiornamenti da tante fonti diverse. Quando si cercano informazioni su soldi, tasse, bonus, pensioni, lavoro, casa, conti correnti, carte, pagamenti digitali e mercati, però, può essere utile indicare quali siti si vogliono seguire con maggiore attenzione.

Con la funzione Fonti preferite: puoi segnalare a Google le fonti che consideri più utili per restare aggiornato. In questo modo, quando i contenuti sono pertinenti con i tuoi interessi e con le tue ricerche, sarà più semplice ritrovare anche gli aggiornamenti pubblicati da Finanza.com.

Come funziona la scelta delle fonti preferite

La procedura richiede pochi secondi ed è gratuita. Basta aprire il link dedicato, selezionare Finanza.com tra le fonti disponibili e confermare la scelta.

Non devi installare nulla, non servono app aggiuntive e puoi farlo sia da smartphone sia da computer, usando il tuo account Google.

La preferenza non elimina le altre fonti e non cambia completamente la tua esperienza su Google. Serve semplicemente a indicare quali siti vuoi vedere con maggiore frequenza nelle sezioni dedicate alle notizie.

Perché scegliere Finanza.com su Google

Finanza.com racconta l’economia quotidiana con un taglio pratico e vicino alle esigenze delle persone: dal risparmio alle tasse, dai bonus alle pensioni, dal lavoro alla casa, fino a conti, carte, prestiti, pagamenti digitali, mercati e criptovalute.

Sul sito trovi notizie, guide e approfondimenti pensati per aiutarti a capire meglio le novità che possono avere un impatto concreto sulla gestione del denaro, sulle scadenze fiscali, sui diritti dei lavoratori, sulle agevolazioni disponibili e sulle decisioni finanziarie di tutti i giorni.

Se segui già Finanza.com o vuoi ritrovare più facilmente contenuti utili per orientarti tra economia, fisco e risparmio: puoi indicare il sito tra le tue fonti preferite su Google.