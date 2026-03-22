Meta lancia la nuova funzione: ora con Facebook puoi guadagnare 1.000 euro al mese

Meta ha deciso di intervenire in modo diretto su un problema che negli ultimi anni è diventato evidente: i creator non nascono più su Facebook.

I contenuti arrivano da altre piattaforme, spesso già testati, e vengono ripubblicati senza essere pensati davvero per quel contesto. Da qui nasce il nuovo programma Creator Fast Track, che punta a invertire questa dinamica.

Come funziona davvero il Creator Fast Track

L’idea è semplice. Meta seleziona creator che hanno già un pubblico su Instagram, TikTok o YouTube e propone loro un ingresso facilitato su Facebook. Non si tratta di una crescita organica lenta, ma di una corsia accelerata, accompagnata da un incentivo economico.

Il compenso può arrivare fino a 1.000 euro al mese, con cifre più alte per chi ha numeri più grandi. Non è però un pagamento automatico. È legato alla produzione costante di contenuti. In particolare, viene richiesto di pubblicare almeno 15 Reel al mese. Solo rispettando questa condizione il pagamento viene mantenuto.

La parte più particolare riguarda i primi mesi. Non è necessario raggiungere un certo numero di visualizzazioni. Il guadagno non dipende subito dalle performance, ma dalla presenza e dalla continuità. È una fase iniziale in cui Meta punta a costruire abitudine, sia nei creator sia nel pubblico.

Dopo questo periodo, il meccanismo cambia. Finisce il pagamento garantito e resta il sistema classico basato sulla monetizzazione dei contenuti.

Perché Meta sta approcciando iniziative del genere

Facebook ha perso centralità nel mercato dei contenuti brevi. TikTok ha definito il formato, YouTube lo ha consolidato, Instagram lo ha integrato. Facebook è rimasto più indietro, soprattutto nella produzione originale.

Con questa iniziativa Meta cerca di accorciare i tempi. Invece di aspettare che i creator si spostino spontaneamente, li incentiva economicamente. È un modo per ricostruire rapidamente un’offerta di contenuti competitiva.

C’è anche un obiettivo più ampio. Portare creator già strutturati significa importare pubblico, linguaggi e abitudini. Non si tratta solo di aumentare i contenuti, ma di modificare il tipo di contenuti che circolano sulla piattaforma.

Cosa cambia per gli utenti

Chi usa Facebook inizierà a vedere un feed diverso. Più video brevi, più contenuti pensati per trattenere l’attenzione, meno spazio per i formati tradizionali.

Un altro effetto riguarda la presenza dei creator. Profili già seguiti su altre piattaforme potrebbero iniziare a pubblicare anche su Facebook, spesso con contenuti adattati o duplicati. Questo rende l’esperienza più simile a quella di TikTok o Reels.

Non è un cambiamento immediato, ma è progressivo. E riguarda soprattutto il modo in cui i contenuti vengono distribuiti. Il programma non è aperto a tutti. Serve già una base di follower e un’attività recente su altre piattaforme. Non è pensato per chi parte da zero.

C’è poi un limite geografico. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada. In Europa non è ancora attivo, anche se è probabile che venga esteso in futuro.

Un altro aspetto riguarda la sostenibilità. Il pagamento è legato alla continuità. Se la produzione si interrompe o non rispetta i requisiti, il compenso viene meno. Non è quindi una fonte stabile nel lungo periodo, ma un incentivo temporaneo.

L’obiettivo di Meta

Meta sta cercando di riportare i creator su Facebook usando una leva economica. È una strategia chiara e diretta, ma non risolve automaticamente il problema della permanenza nel tempo.

La fase iniziale può funzionare. Resta da vedere cosa succede dopo, quando il pagamento garantito termina e i creator devono continuare senza incentivo diretto.

Il punto, alla fine, è sempre lo stesso: se la piattaforma riesce a offrire visibilità e opportunità reali anche senza compenso iniziale. Solo in quel momento si capisce se il cambiamento è stabile oppure no.