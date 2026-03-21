Bonus nido, 3600€ di contributo senza INPS: cosa serve per averlo

18/03/2026 14:30 Nel mondo dell’automotive, i numeri sono spesso un riflesso diretto delle scelte aziendali e della posizione di mercato.Eppure, quando si guarda ai risultati delle principali case automobilistiche, sembra che le variabili siano molteplici, e che i destini delle aziende possano divergere drasticamente pur operando nello stesso settore.Da una parte, General Motors ha visto più che