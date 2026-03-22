Pensione con 35 anni di contributi, quando si può davvero smettere di lavorare

La domanda torna sempre più spesso tra chi guarda agli ultimi anni di carriera: con 35 anni di contributi è possibile andare in pensione oppure bisogna ancora aspettare? La risposta non è immediata, perché il sistema previdenziale italiano prevede più strade, ciascuna con requisiti precisi.

Chi ha già accumulato una carriera lunga parte sicuramente da una posizione solida, ma il fattore età resta centrale. Ed è proprio qui che molti si trovano a fare i conti con regole che non sempre coincidono con le aspettative.

La pensione di vecchiaia resta il punto di riferimento

La via più comune continua a essere quella della pensione di vecchiaia. Nel 2026 il requisito anagrafico è fissato a 67 anni, con almeno 20 anni di contributi. Chi ne ha 35 supera ampiamente la soglia contributiva, ma non può prescindere dall’età.

In pratica, anche con una carriera lunga, l’uscita dal lavoro resta vincolata al raggiungimento di questo limite. È una delle caratteristiche principali del sistema attuale, che punta a mantenere equilibrio tra sostenibilità e durata delle prestazioni.

Perché la pensione anticipata non è ancora accessibile

Esiste poi la possibilità di uscire prima attraverso la pensione anticipata ordinaria. Qui però il requisito è decisamente più impegnativo: servono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Con 35 anni, quindi, si resta ancora lontani da questa soglia. È uno dei motivi per cui molti lavoratori, pur avendo iniziato presto, si trovano comunque a dover proseguire l’attività ancora per diversi anni.

Quando 35 anni possono bastare davvero

Ci sono però situazioni in cui una carriera contributiva di questo tipo può diventare sufficiente. Alcune misure consentono infatti un’uscita anticipata rispetto alla vecchiaia, ma sono riservate a condizioni specifiche.

È il caso dell’APE sociale, destinata a chi si trova in particolari situazioni come disoccupazione, assistenza a familiari, invalidità o lavori considerati gravosi. In questi scenari, i 35 anni possono rappresentare una base utile, ma devono essere accompagnati da altri requisiti ben definiti.

Esistono poi percorsi dedicati ai cosiddetti lavoratori precoci, che hanno iniziato molto presto a versare contributi. Anche qui, però, entrano in gioco criteri stringenti che non riguardano la totalità dei lavoratori.

Quanto si prende con 35 anni di contributi

Oltre alla possibilità di uscita, pesa anche il tema dell’assegno. L’importo finale dipende da diversi elementi: la retribuzione media, la continuità dei versamenti e soprattutto il sistema di calcolo applicato.

Chi rientra in modo più marcato nel sistema contributivo tende a percepire un assegno più distante dall’ultimo stipendio. Con 35 anni di contributi, la pensione può risultare comunque dignitosa, ma raramente equivalente al reddito percepito negli ultimi anni di lavoro.