Conto cointestato con persona deceduta: come riscuotere e chiuderlo

Conto cointestato con persona deceduta, come si fa a riscuotere e chiuderlo? In questo articolo cercheremo di capirlo.

Quando uno dei cointestatari muore, il conto non resta semplicemente “attivo” come prima: cambia subito natura, e spesso anche chi lo utilizza da anni si trova davanti a limiti che non si aspettava. La prima cosa che conta non è il saldo. È il tipo di firma. Firma disgiunta o firma congiunta. Da qui parte tutto.

Nel caso più comune, quello con firma disgiunta, il conto continua a essere utilizzabile anche dopo il decesso. Il cointestatario superstite può operare, prelevare, fare bonifici. Ma questo non significa che tutto il denaro sia suo.

Cosa succede davvero ai soldi sul conto

La regola di base è semplice, almeno sulla carta: il denaro si divide. In assenza di accordi diversi, si presume che il 50% appartenga al defunto e quindi agli eredi.

La banca lo sa. E infatti può intervenire. Non sempre blocca tutto, ma può congelare la quota che considera del defunto. A volte lo fa subito, altre volte dopo una segnalazione. Qui iniziano le difficoltà. Il conto è formalmente utilizzabile, ma solo in parte. E non sempre è chiaro quale parte.

Il rischio è muoversi come prima, senza distinguere. Prelevare più del dovuto, magari per spese urgenti o per abitudine. Ed è proprio lì che nascono le contestazioni.

Il caso più rigido: firma congiunta

Se il conto è a firma congiunta, lo scenario cambia completamente. Il blocco è immediato. Nessuno può operare. Né il superstite, né gli eredi. Il conto resta fermo finché non viene definita la successione.

Questo significa tempi più lunghi. Servono documenti, verifiche, identificazione degli eredi. La banca non si espone finché la situazione non è chiara. Nel frattempo, il denaro resta lì. Anche se serve.

La fase della successione

Il passaggio successivo è obbligato. Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione entro un anno dal decesso. Insieme arrivano altri documenti: certificato di morte, atto notorio, eventuali deleghe.

Solo dopo questo passaggio la banca può procedere. Divide le somme, liquida la quota del defunto, ridefinisce il rapporto. Il cointestatario superstite torna a operare sulla propria parte. Gli eredi ricevono ciò che spetta.

Sulla carta è lineare. Nella pratica, meno. Il punto critico è quasi sempre lo stesso: l’uso del conto nei giorni immediatamente successivi al decesso. Chi resta tende a gestire il conto come prima. È comprensibile. Ci sono spese da affrontare, urgenze, poca chiarezza.

Ma ogni movimento può essere letto in modo diverso. Se supera la propria quota, gli eredi possono contestare. E non solo in via informale.

Ci sono casi in cui si arriva a richieste di restituzione, o anche a profili più seri come l’appropriazione indebita. Non succede sempre, ma succede abbastanza da non essere un’ipotesi teorica.

Cosa significa tutto questo

Chi si trova in questa situazione scopre una cosa precisa: il conto cointestato non è una proprietà unica. È una convivenza, anche giuridica. E quando uno dei due manca, quell’equilibrio si rompe. Subito. La banca diventa più prudente. Gli eredi entrano in gioco. Il margine di autonomia si restringe. Molto dipende da come era strutturato il rapporto prima. Ma molto dipende anche da come viene gestito dopo.

E spesso il confine tra uso corretto e uso contestabile non è così evidente. Si capisce solo dopo, quando qualcuno chiede conto di quello che è stato fatto.