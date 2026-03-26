Bonus Tari 2026, Isee vincolato al rispetto di questi requisiti: se non li hai, rimani a bocca asciutta

Lo sapevi che per quanto riguarda il Bonus TARI 2026 l’ISEE è vincolato a determinati requisiti: scopriamo quali.

Lo sconto c’è, ma molti non lo vedranno. E non perché guadagnano troppo oggi, ma perché non avevano i requisiti l’anno scorso. Il bonus TARI 2026 si gioca tutto su un dettaglio che sta passando sotto traccia: conta l’ISEE del 2025, non quello attuale.

Perché alcuni lo ricevono e altri no

Il meccanismo è semplice, ma non immediato da capire. Il bonus prevede uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti, applicato direttamente in bolletta. Non serve fare domanda, non bisogna inseguire moduli. Tutto passa dalla DSU già presentata.

Il nodo è proprio lì. Se nel 2025 non è stata aggiornata la situazione economica tramite ISEE, oppure se si superavano le soglie previste, nel 2026 lo sconto non arriva. Anche se oggi le condizioni sono cambiate.

Le soglie restano quelle già fissate. Fino a circa 9.800 euro per famiglie con fino a tre figli a carico, più alte per nuclei più numerosi. Ma questo vale solo se quell’ISEE è stato effettivamente presentato e valido nel 2025.

Il ruolo dell’INPS e dei Comuni

Non c’è una richiesta da fare, ed è qui che molti si confondono. I dati passano automaticamente tramite INPS, che li trasmette ai gestori del servizio rifiuti e ai Comuni. Se tutto è in regola, lo sconto appare direttamente nell’avviso di pagamento.

Questo significa anche un’altra cosa. Se qualcosa manca a monte, il Comune non può intervenire. Non è una decisione locale, non è una discrezionalità. È un flusso automatico, e quando non parte, il risultato è semplice: nessun bonus.

Gli avvisi stanno arrivando proprio in queste settimane, tra marzo e aprile. Ed è lì che molti si accorgono della differenza. Chi ha diritto vede una riduzione già applicata. Gli altri no.

Il bonus non viene distribuito a ogni rata in modo lineare. È un importo complessivo che il Comune può suddividere secondo il proprio piano tariffario. In alcuni casi si nota subito, in altri è meno evidente.

C’è poi un altro aspetto. Il contributo viene riconosciuto una sola volta nell’anno, di solito entro giugno. Non è qualcosa che si può recuperare più avanti se ci si accorge di aver dimenticato l’ISEE.

Il problema è il tempismo

La situazione crea uno scarto che pesa. Famiglie che oggi hanno un reddito più basso ma che nel 2025 superavano le soglie restano escluse. Al contrario, chi rientrava nei parametri l’anno scorso mantiene il beneficio anche se la situazione è cambiata nel frattempo.

Non è un errore tecnico. È una scelta precisa del sistema, che si basa su dati già certificati per evitare aggiornamenti continui. Però nella pratica crea casi difficili da spiegare.

E infatti le domande arrivano sempre le stesse. “Perché il mio vicino lo ha e io no?” oppure “perché non conta l’ISEE di quest’anno?”. La risposta è sempre quella, ma non convince fino in fondo.

Il bonus TARI nasce per semplificare, e in parte ci riesce. Niente richieste, niente file agli sportelli. Ma questa automatizzazione ha un prezzo. Se si perde il passaggio giusto, quello della DSU dell’anno precedente, si resta fuori.

E quando ci si accorge, è troppo tardi per intervenire sul 2026. Si può solo pensare al prossimo anno, aggiornando tutto nei tempi giusti.

Nel frattempo resta una sensazione abbastanza concreta. Una misura pensata per alleggerire la spesa quotidiana che però, in alcuni casi, finisce per escludere proprio chi oggi ne avrebbe più bisogno.