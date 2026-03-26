Inps, date pagamenti aprile 2026: NASpI, AdI, Assegno Unico, SFL e pensioni

INPS, quali sono le date dei pagamenti di aprile 2026 da considerare? Scopriamo a quali giorni del quarto mese dell’anno fare attenzione.

Aprile non è un mese uniforme. I pagamenti arrivano in giorni diversi, con logiche diverse, e chi aspetta una prestazione spesso si ritrova a controllare più volte lo stato della pratica sul portale INPS.

Le date che contano davvero per AdI e SFL

Per l’Assegno di Inclusione (AdI) il calendario è diviso in due momenti. Chi riceve già il beneficio vede l’accredito il 28 aprile. Chi invece ha presentato una nuova domanda o deve ricevere arretrati si colloca attorno al 15 aprile.

Lo stesso schema si ripete per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Anche qui metà mese per le nuove domande, fine mese per le erogazioni successive. L’importo resta quello noto, circa 500 euro, ma la tempistica fa la differenza. Nella pratica, chi ha appena fatto richiesta tende a ricevere prima. Chi è già nel sistema deve aspettare qualche giorno in più.

Assegno Unico: pagamenti più regolari, ma non sempre identici

Per l’Assegno Unico le date sono più stabili. Gli accrediti si concentrano tra il 20 e il 21 aprile per chi non ha cambiato ISEE o condizioni familiari.

Quando invece ci sono variazioni, oppure conguagli, le tempistiche si spostano. In alcuni casi si finisce a fine mese, perché il sistema deve ricalcolare gli importi.

Il punto è che non esiste una sola data valida per tutti. Anche se il calendario sembra fisso, le differenze tra una posizione e l’altra restano.

La NASpI segue una logica diversa. Non c’è un giorno preciso uguale per tutti. I pagamenti arrivano entro la metà del mese, ma la data cambia in base a quando è stata presentata la domanda.

Chi ha richiesto l’indennità all’inizio del periodo di disoccupazione tende a riceverla prima. Chi ha fatto domanda più tardi deve aspettare qualche giorno in più.

Per avere una data precisa, l’unico riferimento resta il fascicolo previdenziale. Non è sempre immediato da consultare, ma è l’unico punto dove compare il giorno esatto.

Pensioni: accredito e calendario agli sportelli

Per le pensioni il discorso è più lineare. L’accredito arriva il 1° aprile, primo giorno bancabile del mese, per chi riceve su conto corrente o strumenti postali.

Diversa la situazione per chi ritira in contanti. Qui entra in gioco il calendario alfabetico, distribuito su più giorni per evitare affollamenti. Si parte dalla lettera A e si arriva alla Z nell’arco di circa una settimana.

È un sistema che va avanti da anni, ma continua a creare qualche disallineamento, soprattutto per chi si aspetta di ritirare subito. Aprile porta anche un altro elemento. Alcuni pensionati potrebbero vedere importi più bassi rispetto a marzo.

Le ragioni sono tecniche. Le addizionali IRPEF regionali e comunali iniziano a pesare. A marzo erano stati inseriti anche arretrati, mentre ad aprile resta solo la quota ordinaria.

C’è poi un caso più specifico. Un ricalcolo fiscale legato al 2025 coinvolge una parte limitata di pensionati, con recuperi che possono arrivare fino a circa mille euro. Non riguarda tutti, ma chi è coinvolto lo vede direttamente sull’importo.