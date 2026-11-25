Nella Legge di Bilancio 2027 non c’è traccia di un condono edilizio nel testo originale approvato dal governo. Eppure, nel corso dell’esame parlamentare, la maggioranza ha presentato una serie di emendamenti che rimettono in gioco il tema con tre interventi distinti: la riapertura del condono del 2003, la chiusura delle pratiche in sospeso e una mini-sanatoria per le piccole irregolarità edilizie. Si tratta di proposte ancora in discussione alla Commissione Bilancio della Camera — nessuna è legge — ma il dibattito che hanno aperto riguarda potenzialmente milioni di italiani. Il condono edilizio 2027, almeno nella forma in cui circola oggi, è ancora tutto da definire.

Tre proposte distinte, un unico veicolo legislativo

Gli emendamenti presentati dalla maggioranza alla Manovra 2027 non seguono un’unica logica, ma si muovono su tre binari paralleli. Capire la differenza tra questi interventi è fondamentale per valutare chi ne potrebbe beneficiare e in che misura.

Riapertura del condono 2003: si propone di consentire a chi non ha potuto accedere alla sanatoria introdotta dal governo Berlusconi di farlo ora, con un focus specifico sulla Campania.

si propone di consentire a chi non ha potuto accedere alla sanatoria introdotta dal governo Berlusconi di farlo ora, con un focus specifico sulla Campania. Chiusura delle pratiche pendenti: i Comuni avrebbero tempo fino al 30 giugno 2027 per definire le domande rimaste aperte dai condoni del 1985, del 1994 e del 2003. Chi non rispetta il termine vedrebbe scattare un meccanismo di silenzio-assenso.

i Comuni avrebbero tempo fino al per definire le domande rimaste aperte dai condoni del 1985, del 1994 e del 2003. Chi non rispetta il termine vedrebbe scattare un meccanismo di silenzio-assenso. Mini-sanatoria per piccole opere: un emendamento di Forza Italia punterebbe a regolarizzare piccole espansioni fino a 100 metri cubi, realizzate entro il 31 dicembre 2025, senza richiedere la conformità urbanistica e con esclusione degli edifici interamente abusivi.

La scadenza per la presentazione degli emendamenti alla Commissione Bilancio era fissata al 17 novembre 2026, mentre l’esame dell’ammissibilità era programmato per il 23 novembre alle 18:00. Nessuno di questi testi è ancora diventato norma: il percorso parlamentare è lungo e le proposte potrebbero essere modificate, ridotte o del tutto eliminate.

Il nodo Campania: perché si riapre il condono del 2003

Il cuore politico di questa vicenda sta in Campania. Quando il governo Berlusconi introdusse il terzo condono edilizio nel 2003, la Regione Campania — all’epoca guidata da Antonio Bassolino — scelse di non recepirlo, escludendo di fatto i propri cittadini dalla possibilità di regolarizzare gli immobili. Una decisione che, a distanza di oltre vent’anni, pesa ancora in modo concreto.

Secondo quanto dichiarato dalla deputata Imma Vietri di Fratelli d’Italia, in Campania esisterebbero oggi circa 50.000 ordini di demolizione riconducibili proprio a questa lacuna normativa. Case costruite, abitate, compravendute nel corso degli anni, ma mai sanate per una scelta politica regionale che i proprietari non hanno potuto influenzare.

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L’emendamento firmato da Matteo Gelmetti (senatore di FdI eletto in Veneto) e da Domenico Matera (senatore di FdI in Campania) propone formalmente una riapertura valida per tutta Italia, ma la motivazione politica è chiaramente orientata a risolvere il caso campano. Una distinzione che conta: se l’emendamento dovesse passare nella forma attuale, potrebbe avere effetti anche in altre regioni dove il condono del 2003 fu applicato in modo parziale o tardivo.

Il silenzio-assenso dei Comuni: come funzionerebbe

Tra le proposte in campo, quella che riguarda le pratiche pendenti è forse la più rilevante sul piano numerico. In Italia esistono oltre 4 milioni di domande di condono edilizio ancora aperte, accumulate nel corso di tre diverse sanatorie. Molti Comuni non le hanno mai evase, per mancanza di risorse, personale o semplicemente per inerzia burocratica.

L’emendamento prevede che i Comuni abbiano tempo fino al 30 giugno 2027 per pronunciarsi su queste pratiche. Se non lo faranno entro quella data, scatterebbe un meccanismo di silenzio-assenso: la domanda si considererebbe accolta, e l’immobile risulterebbe sanato. Un’ipotesi che ha sollevato più di una perplessità, sia sul piano giuridico sia su quello urbanistico, perché trasformerebbe l’inerzia amministrativa in un atto di approvazione implicita.

Va detto con chiarezza: i dettagli operativi di questo meccanismo non sono ancora definiti nel testo degli emendamenti, che potrebbero cambiare significativamente durante l’esame parlamentare. La questione di come i Comuni debbano gestire tecnicamente il silenzio-assenso — e quali garanzie restino per il territorio — è ancora aperta.

La mini-sanatoria di Forza Italia: piccole opere, grandi aspettative

L’emendamento presentato da Forza Italia si muove su un terreno diverso rispetto alla riapertura del 2003. Non si tratta di chiudere pratiche storiche, ma di creare uno strumento nuovo per regolarizzare le cosiddette piccole difformità edilizie: verande chiuse, balconi coperti, ampliamenti modesti che nel tempo si sono accumulati in milioni di abitazioni italiane.

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Il tetto proposto è di 100 metri cubi di espansione, realizzati entro il 31 dicembre 2025. La misura non richiederebbe la doppia conformità urbanistica — ovvero la verifica che l’opera rispetti le norme sia al momento della costruzione sia al momento della domanda — che oggi rappresenta uno degli ostacoli principali per chi vuole regolarizzare piccole irregolarità. Sono esclusi gli edifici completamente abusivi: la sanatoria riguarderebbe solo aggiunte o modifiche a costruzioni già legali nella struttura principale.

Concretamente, potrebbe interessare chi ha chiuso una veranda senza permesso, aggiunto un locale tecnico, o modificato la distribuzione interna degli spazi. Situazioni diffusissime nel patrimonio edilizio italiano, spesso emerse al momento di una compravendita o di una ristrutturazione.

Cosa succede adesso: lo stato dell’iter parlamentare

La Commissione Bilancio della Camera ha avviato l’esame degli emendamenti a partire dal 23 novembre 2026. Il primo passaggio riguarda l’ammissibilità: non tutti gli emendamenti presentati arrivano al voto, e quelli che riguardano il condono edilizio potrebbero essere considerati estranei alla materia della legge di bilancio, oppure in contrasto con vincoli di copertura finanziaria.

Se superano questo filtro, il testo dovrà essere votato prima dalla Camera e poi dal Senato, con possibilità di ulteriori modifiche in ogni passaggio. Il calendario della manovra è tradizionalmente serrato: la legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio, il che lascia poco spazio a negoziazioni prolungate.

Chi ha presentato domanda di condono anni fa e non ha ancora ricevuto risposta, o chi si trova in una situazione di difformità edilizia minore, farebbe bene a seguire l’evoluzione di questo iter con attenzione. Non per aspettarsi automaticamente una soluzione, ma per capire se e quando potrebbe aprirsi una finestra concreta. Rivolgersi a un tecnico abilitato per verificare la propria situazione catastale e urbanistica resta il primo passo utile, indipendentemente dall’esito degli emendamenti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.