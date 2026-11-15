Chi paga gli stipendi in contanti non ha più margini di manovra: con l’interpello n. 3/2026, il Ministero del Lavoro ha chiuso definitivamente la porta alla possibilità di regolarizzare la propria posizione prima di ricevere una sanzione. La risposta è netta — il pagamento in contanti delle retribuzioni costituisce un illecito non sanabile, e la multa scatta immediatamente, senza che l’ispettore debba prima notificare una diffida al datore di lavoro.

Cosa stabilisce l’interpello n. 3/2026

L’interpello è lo strumento con cui il Ministero del Lavoro risponde a quesiti interpretativi posti da associazioni di categoria, ordini professionali o enti pubblici. Il n. 3/2026 affronta una questione pratica molto concreta: un datore di lavoro che corrisponde gli stipendi in contanti può beneficiare della diffida amministrativa prima che venga irrogata la sanzione?

La risposta del Ministero è no. In modo esplicito e senza eccezioni. Il pagamento in contanti delle retribuzioni non è semplicemente una prassi scorretta: è una violazione che non ammette sanatoria. Questo cambia radicalmente il profilo di rischio per i datori di lavoro che ancora oggi ricorrono al contante per pagare i propri dipendenti.

La diffida amministrativa: cos’è e perché non si applica

Per capire la portata della decisione, è utile chiarire cosa sia la diffida amministrativa. Si tratta di un istituto che consente all’ispettore del lavoro, in caso di violazioni sanabili, di invitare il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro un termine stabilito. Se il datore adempie, la sanzione viene ridotta o addirittura evitata. È uno strumento pensato per incentivare la conformità spontanea.

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Tuttavia, la diffida funziona solo per gli illeciti che possono essere rimediati ex post. Il Ministero ha chiarito che il pagamento degli stipendi in contanti non rientra in questa categoria: una volta che la retribuzione è stata erogata in contante, quella violazione è già avvenuta e non può essere “disfatta”. Non esiste una modalità di regolarizzazione retroattiva che ripristini la tracciabilità del pagamento già effettuato. Dunque, la diffida è strutturalmente incompatibile con questo tipo di illecito.

Le sanzioni: da 1.000 a 5.000 euro, senza preavviso

Le conseguenze economiche per i datori di lavoro sono immediate e significative. Le sanzioni vanno da 1.000 a 5.000 euro per ogni violazione accertata. Non è previsto alcun passaggio intermedio: l’ispettore che rileva il pagamento in contanti procede direttamente all’irrogazione della multa.

Questo schema sanzionatorio si applica a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal numero di dipendenti coinvolti o dall’importo della retribuzione corrisposta in contante. La violazione riguarda il mezzo di pagamento, non l’entità della somma. Un’impresa con un solo dipendente a cui viene pagato lo stipendio in contanti è esposta esattamente allo stesso rischio di una realtà più strutturata.

Vale la pena ricordare che il divieto di corrispondere stipendi in contanti non nasce con questo interpello: è già sancito dalla normativa vigente sulla tracciabilità delle retribuzioni. L’interpello n. 3/2026 non introduce nuove regole, ma chiarisce con precisione le conseguenze procedurali della violazione, eliminando ogni ambiguità sul ruolo della diffida.

Chi è coinvolto e quali settori devono prestare attenzione

La questione riguarda un numero significativo di realtà produttive italiane. I settori più esposti sono tradizionalmente quelli caratterizzati da lavoro manuale, stagionale o a bassa qualificazione formale: agricoltura, edilizia, ristorazione, commercio al dettaglio, assistenza domestica e cura alla persona. In questi ambiti, il ricorso al contante per il pagamento delle retribuzioni è storicamente più diffuso, spesso giustificato con motivazioni pratiche o con accordi informali tra le parti.

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L’interpello n. 3/2026 manda un segnale chiaro anche a queste realtà: la tracciabilità non è una formalità burocratica, ma un obbligo sostanziale con conseguenze dirette e immediate. Non esiste una “finestra” di regolarizzazione una volta che l’ispezione è in corso.

Per i lavoratori, invece, la norma rappresenta una tutela. La tracciabilità del pagamento della retribuzione garantisce la prova dell’avvenuta corresponsione, protegge in caso di contestazioni future e riduce il rischio di irregolarità contributive e previdenziali collegate al lavoro sommerso.

Modalità di pagamento ammesse: le alternative al contante

Per evitare sanzioni, i datori di lavoro devono utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. Le modalità ammesse comprendono:

Bonifico bancario sul conto corrente indicato dal lavoratore

sul conto corrente indicato dal lavoratore Assegno bancario o circolare intestato al dipendente

intestato al dipendente Strumenti di pagamento elettronico riconosciuti dalla normativa

riconosciuti dalla normativa Pagamento in busta paga elettronica tramite istituti di credito o servizi abilitati

Ogni modalità deve consentire la ricostruzione del flusso finanziario: chi ha pagato, quanto, a chi e quando. Il contante, per definizione, non soddisfa questo requisito.

Con l’interpello n. 3/2026, il Ministero del Lavoro ha reso esplicito ciò che la normativa già imponeva: pagare gli stipendi in contanti espone il datore di lavoro a una sanzione certa, immediata e non negoziabile. Chi non si è ancora adeguato ha tutto l’interesse ad aggiornare le proprie procedure prima che arrivi un controllo ispettivo, perché a quel punto non sarà più possibile rimediare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.