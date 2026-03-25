Rottamazione quinquies, guida alla scelta tra fai da te e assistenza professionale

La rottamazione quinquies torna al centro dell’attenzione con una scadenza che può fare la differenza per molti contribuenti. Il termine del 30 aprile 2026 non è solo una data burocratica ma un passaggio concreto per ridurre il peso delle cartelle esattoriali e rimettere ordine nella propria posizione fiscale.

In questo scenario emerge un dubbio molto pratico: conviene davvero gestire la domanda in autonomia oppure affidarsi a un commercialista, a un Caf o a un consulente? La risposta, come spesso accade, dipende dalla situazione specifica e dal tipo di debiti coinvolti.

Rottamazione quinquies e cosa cambia davvero per i contribuenti

La rottamazione quinquies, introdotta con la legge di bilancio 2026, consente di chiudere alcune posizioni affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023, eliminando sanzioni e interessi e lasciando da pagare solo il capitale e le somme accessorie.

Non tutti i debiti rientrano nella sanatoria. Possono essere inclusi quelli legati a tributi dichiarati ma non versati e, in alcuni casi, anche i contributi previdenziali. Restano invece esclusi i debiti derivanti da accertamento, un aspetto che spesso genera confusione tra i contribuenti.

Il beneficio economico è evidente, ma la scelta di aderire non è mai automatica. Richiede una valutazione attenta, perché incide direttamente sulla gestione della liquidità nei mesi e negli anni successivi.

Pagamento unico o rateizzazione, la scelta che pesa di più

Uno dei passaggi più delicati riguarda la modalità di pagamento. La domanda di adesione richiede infatti di scegliere tra saldo immediato o rateizzazione.

La dilazione può arrivare fino a 54 rate bimestrali, una soluzione che permette di distribuire il debito nel tempo ma che comporta un costo. Sulle rate successive alla prima si applicano infatti interessi al 3% annuo.

Qui entra in gioco una valutazione concreta:

meglio pagare subito e risparmiare sugli interessi oppure diluire il peso nel tempo?

Non esiste una risposta valida per tutti. Chi dispone di liquidità può preferire la soluzione immediata, mentre chi ha bisogno di maggiore flessibilità potrebbe optare per la rateizzazione, accettando però un costo complessivo leggermente più alto.

Come presentare la domanda senza intermediari

La richiesta può essere inviata direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le modalità sono due e non sono equivalenti.

Attraverso l’area riservata, accessibile con SPID o CIE, il contribuente trova già l’elenco delle cartelle definibili. Questo rende la procedura più semplice e riduce il rischio di errori.

Nell’area pubblica, invece, è necessario inserire manualmente i dati delle cartelle. Una soluzione utile per chi non ha accesso alle credenziali, ma meno immediata soprattutto quando le posizioni sono numerose o poco chiare.

Gestire la domanda in autonomia è quindi possibile, ma richiede attenzione e una buona conoscenza della propria situazione debitoria.

Quando conviene affidarsi a un professionista

L’alternativa è rivolgersi a un commercialista, Caf o consulente del lavoro, utilizzando la piattaforma EquiPro tramite delega.

Con l’introduzione della delega unica, operativa dal dicembre 2025, il processo è diventato più semplice. Con un’unica autorizzazione è possibile affidare all’intermediario più servizi legati sia all’Agenzia delle Entrate sia alla riscossione.

Affidarsi a un professionista può fare la differenza in diverse situazioni:

• quando le cartelle sono numerose o difficili da interpretare

• quando non è chiaro quali debiti siano effettivamente rottamabili

• quando è necessario valutare con precisione la convenienza della rateizzazione

• quando si vuole evitare errori nella compilazione della domanda

Il supporto di un esperto consente una gestione più ordinata e riduce il rischio di scelte non ottimali, soprattutto nei casi più complessi.

I limiti da considerare prima di delegare

Non sempre però l’intervento di un professionista è indispensabile. Nei casi più semplici, con poche cartelle e situazioni lineari, la procedura può essere gestita autonomamente senza particolari difficoltà.

Affidarsi a un intermediario comporta infatti anche alcuni aspetti da valutare:

• costi dell’assistenza, che variano in base alla complessità della pratica

• tempi di attivazione della delega, se non già presente

• necessità di coordinamento sulle scelte da effettuare

In altre parole, il professionista è uno strumento utile ma non sempre necessario. La sua convenienza dipende dal rapporto tra complessità della posizione e benefici ottenibili.

Una scelta che incide sulla gestione futura

La rottamazione quinquies non è solo una sanatoria ma una decisione che si riflette nel tempo. Scegliere come presentare la domanda e come gestire il pagamento significa definire un equilibrio tra risparmio immediato e sostenibilità futura.

Il punto centrale resta uno: capire bene la propria situazione prima di agire.