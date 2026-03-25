Agevolazione prima casa, stop agli automatismi: la Cassazione fissa le regole per i coniugi

Comprare casa in coppia non garantisce automaticamente le agevolazioni fiscali su tutto l’immobile. È questo il punto chiarito dalla Corte di Cassazione, che con una recente ordinanza ha ribadito un principio destinato a incidere su molte operazioni immobiliari: nella comunione legale dei beni, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i coniugi.

Un dettaglio che può sembrare formale, ma che nella pratica si traduce in differenze economiche rilevanti. Perché quando si parla di agevolazione prima casa, basta un passaggio incompleto nell’atto notarile per perdere parte del beneficio.

Agevolazione prima casa e vantaggi fiscali reali

L’agevolazione prima casa consente di acquistare un immobile con una tassazione ridotta. In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’imposta di registro scende dal 9% al 2%, mentre in caso di acquisto soggetto a IVA l’aliquota passa dal 10% al 4%.

Si tratta di un risparmio concreto, che spesso incide in modo significativo sul costo complessivo dell’operazione. Proprio per questo motivo la normativa prevede condizioni precise, sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo.

Tra i requisiti più noti rientrano:

• residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, oppure impegno a trasferirla entro 18 mesi

• assenza di altri immobili nello stesso Comune

• mancato possesso di altre abitazioni acquistate con la stessa agevolazione, salvo vendita entro due anni

Ma accanto a questi aspetti, spesso più conosciuti, esiste un elemento meno evidente che può fare la differenza: le dichiarazioni da rendere nell’atto notarile.

Comunione dei beni e falsa percezione automatica del beneficio

Quando una coppia è in comunione legale dei beni, si tende a pensare che l’acquisto di un immobile produca automaticamente effetti fiscali su entrambi. In realtà non è così.

La Cassazione ha chiarito che la comunione incide sulla proprietà, ma non sostituisce gli adempimenti richiesti ai fini fiscali. In altre parole, il fatto che l’immobile entri nella comunione non significa che l’agevolazione prima casa si estenda automaticamente a entrambi i coniugi.

Nel caso esaminato, solo uno dei due coniugi aveva partecipato al rogito e reso le dichiarazioni necessarie. Il risultato è stato chiaro: il beneficio è stato riconosciuto solo sulla sua quota, mentre sull’altra metà è stata applicata la tassazione ordinaria.

Perché serve la doppia dichiarazione

Il punto centrale della decisione riguarda proprio le dichiarazioni. La normativa richiede che ogni soggetto interessato renda personalmente le attestazioni necessarie per ottenere l’agevolazione.

Non basta quindi un solo coniuge, anche se presente in atto e anche se l’immobile entra comunque nella comunione.

La Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: il beneficio fiscale non si presume e non si estende automaticamente. Deve essere richiesto e dichiarato nei modi previsti dalla legge da ciascun soggetto coinvolto.

Questo orientamento è in linea anche con precedenti decisioni e con l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, che da tempo sottolinea l’importanza delle dichiarazioni individuali.

I controlli del Fisco e cosa succede dopo il rogito

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda i controlli successivi. La registrazione dell’atto non chiude definitivamente la verifica fiscale.

L’amministrazione può intervenire in un secondo momento per accertare la presenza dei requisiti e la correttezza delle dichiarazioni. Ed è proprio in questa fase che emergono eventuali criticità.

Se manca la dichiarazione di uno dei coniugi, il beneficio viene riconosciuto solo in parte. Sulla quota non coperta dall’agevolazione viene applicata l’imposta ordinaria, con conseguente recupero delle somme e possibili sanzioni.

Il risultato è un aumento del costo dell’acquisto che può essere significativo, soprattutto in presenza di immobili di valore elevato.

Cosa cambia davvero per chi acquista casa

La pronuncia della Cassazione non introduce una novità assoluta, ma rafforza un orientamento che ora assume un peso ancora maggiore nella pratica.

Per chi acquista casa in comunione legale, il messaggio è chiaro:

la corretta gestione dell’atto notarile è decisiva quanto la scelta dell’immobile

Non basta verificare i requisiti sostanziali. È necessario prestare attenzione anche agli aspetti formali, perché sono proprio questi a determinare l’effettiva applicazione del beneficio fiscale.

Coinvolgere entrambi i coniugi nel rogito e assicurarsi che le dichiarazioni siano complete rappresenta una tutela concreta contro possibili contestazioni future.