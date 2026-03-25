Non serve l’ISEE per ottenere il Bonus da più di €2000: si può richiedere se si hanno solo questi requisiti

A partire dall’anno 2026, una serie di nuove politiche economiche in Italia ha portato alla creazione di un bonus che promette di alleggerire il bilancio familiare. Per questo da € 2000 non serve neanche l’ISEE.

Contrariamente ad altri aiuti statali che richiedono la presentazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), questa nuova misura non ha bisogno dell’ISEE per essere richiesta, il che la rende accessibile anche a coloro che potrebbero non avere una situazione economica particolarmente bassa.

Questo bonus, che si prevede superi i 2000 euro, è stato progettato per aiutare un ampio spettro di famiglie italiane. A differenza dei tradizionali bonus, per cui l’ISEE è essenziale per determinare il diritto all’erogazione, questo bonus si rivolge a chi ha requisiti specifici, piuttosto che alla condizione economica complessiva.

Chi può richiedere il nuovo Bonus da € 2000

Il bonus può essere richiesto da chiunque soddisfi i seguenti requisiti principali:

Residenza in Italia: Una delle condizioni fondamentali per ottenere il bonus è la residenza nel nostro Paese. Requisiti di età: Per accedere al bonus, l’età del richiedente deve rientrare in una fascia che il governo ha definito. Tipo di attività lavorativa: Non è necessario essere disoccupati per ricevere il bonus, ma è previsto che il richiedente abbia un lavoro attivo o una fonte di reddito stabile. Situazione fiscale: Non vengono richiesti parametri legati all’ISEE, ma il richiedente dovrà essere in regola con le proprie dichiarazioni fiscali.

Quindi, chiunque soddisfi questi criteri specifici, anche senza un ISEE basso, può accedere al bonus di oltre 2000 euro.

La decisione di non richiedere l’ISEE per il bonus è legata alla necessità di semplificare l’accesso alle misure di sostegno. L’ISEE, infatti, è un indicatore che richiede diversi passaggi burocratici, e spesso porta a un ritardo nell’erogazione dei bonus. Eliminando questo requisito, il governo ha deciso di velocizzare l’accesso e permettere a più persone di beneficiare dell’aiuto in tempi brevi.

Come fare domanda per il Bonus

Per richiedere il bonus, basterà seguire un procedimento relativamente semplice:

Accedere al portale ufficiale del governo o attraverso una piattaforma dedicata. Compilare il modulo di richiesta inserendo i dati richiesti, come informazioni di residenza, età, attività lavorativa e situazione fiscale. Inviare la documentazione richiesta, che potrà includere la dichiarazione dei redditi, ma senza bisogno di presentare l’ISEE.

Una volta inviata la richiesta, il bonus verrà erogato direttamente sul conto bancario o attraverso altra modalità di pagamento definita dal governo. I tempi di attesa sono generalmente brevi, e il bonus potrebbe essere versato in una sola rata.

Questa nuova misura offre un’opportunità in più per coloro che potrebbero non avere accesso ai classici aiuti economici, ma che soddisfano i criteri di reddito e residenza stabiliti dal governo. La mancanza di necessità dell’ISEE abbassa la barriera burocratica e permette a un numero maggiore di italiani di ottenere un aiuto diretto, senza lunghe attese.